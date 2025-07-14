Hansen Ukrainian Mission профінансує центр TYTANOVI в ТРЦ Respublika Park

Американський фонд Hansen Ukrainian Mission ("Місія Хансена в Україні") профінансує культурно-мистецький центр TYTANOVI, який відкрився 9 липня у ТРЦ Respublika Park. Це перший в Україні центр для психологічної та соціальної реабілітації ветеранів з ампутаціями, відкритий на території торгово-розважального центру. У просторі працює творча студія, проводяться спортивні та арт-терапії, діють освітні, інтеграційні й соціальні активності.

ТРЦ надав площу під центр на пільгових умовах, забезпечуючи доступність якісних реабілітаційних послуг для ветеранів. Для забезпечення сталого функціонування та розширення діяльності центру благодійний фонд TYTANOVI та американський фонд Hansen Ukrainian Mission уклали меморандум з важливою метою – зробити реабілітаційні сервіси доступними для ветеранів в столиці та за її межами..

За умовами угоди Hansen Ukrainian Mission покриватиме операційні витрати протягом року, починаючи з липня 2025 року, на утримання реабілітаційного центру TYTANOVI та культурно-мистецького простору в ТРЦ Respublika Park.

"Підписання меморандуму з Hansen Ukraine забезпечить стабільне фінансування центру TYTANOVI в нашому торговому центрі та дозволить розширити масштаб програм фонду і підвищити якість послуг у сферах культурного розвитку та реабілітації ветеранів", — наголосила CEO ТРЦ "Respublika Park" Юлія Щаслива.

Фінансування програм протезування здійснюється кількома партнерами. Зокрема, Hansen Ukrainian Mission профінансує закупівлю чотирьох комплектів титанових імплантів для трьох ветеранів з високими ампутаціями (одна подвійна) в межах 100 000 доларів.

ТРЦ Respublika Park підтримує програми протезування – на сьогодні оплачено 2,5 мільйона гривень на імпланти, і торговий центр продовжує фінансування. Також в ТРЦ Respublika Park в першому кварталі цього року організовували благодійні івенти із зірками української сцени для збору коштів на допомогу ветеранам. Під час заходів разом з партнерами та відвідувачами вдалося зібрали 29 мільйонів гривень для 23 ветеранів зі складними ампутаціями.

Команда TYTANOVI має досвід в реабілітації та інтеграції ветеранів у суспільство, а Hansen Ukrainian Mission прагне підтримувати та масштабувати ці важливі ініціативи. Серед планів – відкривати реабілітаційні простори площею не менше 150 м² в кожній громаді, якою опікується Hansen Ukrainian Mission. І вже у січні 2026 року планується відкриття третього реабілітаційного центру TYTANOVI в локації PARKWAY в Софіївській Борщагівці.

"Для нас велика честь працювати пліч-о-пліч із командою Місії Хансена в Україні у форматі багатовекторної співпраці. Разом ми прагнемо стати прикладом ефективної інтеграції ветеранів у суспільство та підтримки їхнього нового життя", – зазначив засновник БО БФ "TYTANOVI" В'ячеслав Запорожець.

Hansen Ukraine є українським представництвом американського благодійного фонду HUM (Help Ukraine Mission), заснованого у 2023 році філантропом і землевпорядником Деллом Лоєм Хансеном. Після візиту в Україну він визначив три ключові напрями допомоги: їжа, фінансова підтримка та житло. Місія фонду – не просто допомагати, а відновлювати гідність і спільноти.

Окремий напрям діяльності Hansen – житлова програма для внутрішньо переміщених осіб. У Київській області вже реалізовано кілька масштабних проєктів під назвою "Містечка Хансена". Родини, які втратили домівки, отримують тут безкоштовне житло на термін до 5 років. Пріоритет мають ветерани, ВПО, родини військових і люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. Комплекси вже діють у Софіївській Борщагівці, Тарасівці, Колонщині та Любимівці. Зведено сотні квартир, а в майбутньому планується розбудова шкіл, садочків та громадських просторів. Родини трьох ветеранів з реабілітаційного центру TYTANOVI також у червні 2025 року отримали житло на 5 років у Софіївській Борщагівці.

"Важливим є розуміння Делл Лой Хансена, що захисники України, ветерани, які віддали своє здоров'я, захищаючи Україну, не мають бути забутими. Ми маємо допомагати, поважати й опікуватися нашими Героями, – підкреслив В'ячеслав Запорожець.

Партнерство з Solidarity

Реалізація проєкту культурно-мистецького центру TYTANOVI стала можлива також завдяки партнерству з благодійним фондом Solidarity, який надав будівельні матеріали для ремонту та оздоблення простору, де ветерани зцілюються та повертаються до життя.

"Наше партнерство з TYTANOVI триває вже другий рік. Ми віримо: реабілітація – це не лише медицина. Це ще й середовище, що знімає бар'єри та допомагає адаптуватися. Матеріали, які ми надали на суму понад 1,5 мільйона гривень, перетворилися на простір, значення якого важко переоцінити", – зазначив голова фонду Solidarity Арден Матьйо-Марі.

Менеджерка проєкту від Solidarity Надія Ткачук підкреслила особливе значення цього проєкту для фонду: "Цей проєкт для нас – щось набагато більше, ніж ініціатива. Це – особиста історія. Бо після фізичного і ментального відновлення завжди настає момент, коли людина має зробити крок назад до життя – до людей, до творчості. Саме таку можливість дарує культурно-мистецький центр TYTANOVI. Ми долучилися, бо знали: ми потрібні. І вже можемо впевнено сказати – відбудова стосується не лише стін. Вона про відродження. Про життя, яке повертається".

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.

TYTANOVI – це сучасний реабілітаційний центр України, який спеціалізується на найскладніших випадках протезування та допомагає постраждалим воїнам відновити себе не тільки фізично, а й морально. Заклад надає допомогу ветеранам з класичним протезуванням та при високих ампутаціях з остеоінтегративним протезуванням.