У Харкові косметологиню без належної освіти підозрюють у вбивстві пацієнтки з необережності

Косметологиня не визначила масу тіла пацієнтки та не зробила розрахунку дози анестетика.

Оновлено 13:00

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 33-річній косметологині, пацієнтка якої померла після введення анестезії.

Концентрація препарату у введеному жінці розчині перевищила рекомендовану дозу щонайменше в 15 разів, повідомляють у прокуратурі.

Трагічна подія трапилася 16 березня 2024 року. Клієнтка прийшла до салону в Харкові на косметологічну хірургічну процедуру, яку проводять із застосуванням місцевої анестезії.

"Вона прийшла за модною процедуру догляду за тілом. Робити все мала хазяйка клініки – називала себе хірургом, навіть на дверях кабінету, де проводила маніпуляції, була табличка "операційна", – розповідає начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, працювати мали над зоною живота. Та в якийсь момент все пішло не так, як треба.

"Косметологиня не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика, без жодних спеціальних лабораторних досліджень і проведення алергопроб почала проведення процедури", – кажуть у поліції Харківської області.

Слідчі встановили, що косметологиня не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії. За короткий проміжок часу вона ввела клієнтці в близько 20 ін’єкцій, перевищивши рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.

"Під час введення місцевої анестезії клієнтка почала скаржитися косметологині на погіршення стану здоровʼя. Проте фігурантка не звернула на це увагу, продовжила введення анестетику та вийшла з кабінету приблизно на 10-15 хвилин.

Клієнтка кричала, задихалася, в неї почались галюцинації, судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводили протиалергійні препарати", – зазначають у прокуратурі.

Персонал намагався реанімувати пацієнтку, але спроби були невдалими. Фото: Сергій Болвінов

Сергій Болвінов наголошує: весь процес зафіксований на камерах.

"На відео видно, як пацієнтка спочатку вигинається від болю, потім дико кричить, б'ється в конвульсіях. А за декілька хвилин просто помирає. Персонал намагався її реанімувати, але не змогли", – пише він.

Після цього жінці викликали "швидку", однак дорогою до лікарні вона померла.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

"Майже в 15 разів перевищення дози лідокаїну – судмедексперти були шоковані такими аналізами. На тілі жертви виявили 59 слідів від ін’єкцій", – зазначає Болвінов.

Смерть пацієнтки у Харкові: косметологиня не мала належної освіти

"Чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. Їй 33 роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ ім. Каразіна, але була лише інтерном.

Жодного права проводити такі маніпуляції з клієнтами у неї не було. Ліполіз, як і знеболювальні ін’єкції, вона взялася робити без ліцензії. Експерти підтвердили – на таке має право лише хірург або ж анестезіолог", – зазначає Сергій Болвінов.

За його словами, під час обшуку в клініці не вдалося знайти жодних медичних документів – тільки так звані інформаційні згоди від клієнток на бланках клініки.

"Сама псевдо-хірург після трагедії в клініці спробувала заперечувати, що взагалі не проводила процедуру. Потім намагалася перекласти провину на медсестру. А пізніше просто відмовилася говорити", – каже головний слідчий Харківщини.

Правоохоронці встановили, що ліполіз в зоні живота косметологиня робила вперше, але подібні маніпуляції без ліцензії проводила і раніше.

"Однією з жертв стала жінка, яка прийшла для корекції стегон. Вона залишилася жива, але постраждала – отримала подвійну дозу лідокаїну. Ця пацієнтка розповіла слідчим, що їй довелося відновлювати своє здоров’я після походу до шарлатанки", – стверджує Болвінов.

33-річній косметологині повідомили про підозру у скоєнні вбивства через необережність (частина 1 статті 119 КК України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У померлої залишився маленький син, якого вона виховувала сама.

"Дівчину любили та поважали колеги по роботі. Вона виросла в дитячому будинку, всього досягла без сторонньої допомоги та завжди прагнула до досконалості", – резюмує слідчий.

Нагадаємо, щоб займатися ін’єкційною косметологією, обов’язково потрібна ліцензія на медичну діяльність.

Крім того, при виборі косметолога експерти радять обов’язково звертати увагу на наявність вищої медичної освіти за спеціальністю хірург-дерматолог, дерматовенеролог або пластичний хірург – такий фахівець знається на анатомії та фізіології й розуміє, що робити у випадку ускладнень.

Примітка: Матеріал оновлений, додано коментар Сергія Болвінова