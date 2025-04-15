"Воюйте, та не заважайте": як бойова бригада "Хартія" вже пів року не може орендувати приміщення у Києві

Бригада "Хартія" не може орендувати приміщення у Києві для хабу бригади

13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" з вересня 2024 року не може орендувати приміщення у Києві для розміщення свого хабу.

Коли орендодавці дізнаються, що до них звертаються військові – відмовляють та починають ігнорувати їхні звернення.

Укотре "Хартія" знайшла приміщення у центрі столиці та вирішила орендувати його. Проте їм знову відмовили.

Хоча це приміщення в оренду здає компанія Joint Industrial Park, незабаром щодо нього з військовими зв’язався підприємець та керівник корпорації Terwin Руслан Шостак. Він пообіцяв бригаді допомогти у пошуках іншого варіанту, а якщо йому не вдасться це зробити – військові зможуть заїхати у знайдене приміщення. Проте ані перший, ані другий варіанти не справдилися.

Про проблему "Хартії" "УП. Життя" розповіли у пресслужбі бригади. Ми спробували розібратися у ситуації та звернулися за коментарями до корпорації Terwin та компанії Joint Industrial Park, яка здає приміщення в оренду, а також до військової омбудсменки Ольги Решетилової.

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"Коли дізнавалися, що орендувати будуть військові, поверталися з відмовою"

Над створенням мережі хабів "Хартія" почала працювати у 2024 році. Вони виконують два завдання. Перше – військово-цивільне співробітництво, тобто комунікація з цивільними, ветеранами, родинами військовослужбовців. Друге – це рекрутинг.

Для початку бригада обрала кілька міст: Київ, Івано-Франківськ, Львів, Дніпро та Харків. У Львові на початку квітня з’явився перший хаб. В інших містах процес із відкриттям також розвивається – десь швидше, десь повільніше. Але не в Києві.

Пошуки приміщення у столиці бригада почала у вересні 2024 року. Вони об’їздили близько 20-ти об’єктів, та все марно.

"Рієлтори показували нам приміщення абсолютно без проблем. Але коли дізнавалися, що орендувати будуть військові, поверталися з відмовою від власників. Хоча ми навіть не просили ніяких пільг, все на ринкових умовах. Спочатку на відмови реагували спокійно й продовжували шукати кращі варіанти", – розповідають у бригаді.

Згодом "Хартія" знайшла приміщення у самому серці столиці, яке ідеально підходило їм за усіма критеріями. Його здає в оренду компанія Joint Industrial Park.

"Це приміщення розташоване у центрі міста, на першому поверсі будівлі, має заїзди та великий зал. Його рієлтори показували нам двічі. Тоді ми вирішили, що все підходить, треба орендувати. А потім нам повідомили, що власники та керівна компанія військовим здавати не хочуть.

Щоб зафіксувати сам факт звернення, ми надіслали офіційного листа з проханням про оренду від командира бригади до керівної компанії та власників. Але його проігнорували", – говорить представник бригади.

Хаб бригади "Хартія" у Львові 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія"/Facebook

До чого тут Шостак?

Незабаром із бригадою зв’язалися. Однак не представники компанії, яка здає в оренду приміщення, а Руслан Шостак – співвласник і керівник корпорації Terwin, що володіє мережами EVA та Varus. Саме він пояснив причини відмови в оренді приміщення в центрі Києва та пообіцяв допомогти з пошуками.

"Це було приблизно в кінці листопада. Шостак сказав, що це не позиція компанії. За його словами, проблема в інших орендарях – там поряд книгарня, кав'ярня. І ось ніби дівчата, які в них працюють, бояться, що поруч будуть військові, бо може "прилетіти".

Шостак пообіцяв підшукати нам інше приміщення. Сказав, якщо йому не вдасться це зробити до 31 грудня, то ми заїдемо у будівлю на Майдані. Але потім ніхто на зв’язок з нами так і не вийшов. Дзвонили рієлтори, обіцяли допомогти, але ніяких результатів не було", – зазначають у бригаді.

"УП. Життя" звернулася до корпорації Terwin із проханням надати свій коментар щодо цієї ситуації з приміщенням. Там запевнили у своїй активній допомозі армії та підтвердили факт звернення бригади.

Однак причини відмови в оренді нам не пояснили. Згодом корпорація ще й повідомила, що не керує приміщенням, щодо якого зверталася бригада. Чому тоді саме Руслан Шостак зв’язувався із "Хартією" щодо оренди – нам теж не розповіли.

"Дійсно, від підрозділу "Хартія" був запит стосовно пошуку приміщення для розміщення хабу бригади. Для вирішення цього питання ми звернулись за допомогою до незалежних брокерів, силами яких ведеться активний підбір приміщення для розміщення хабу.

Ми також будемо вдячні за усі пропозиції власників будівель в центральній частині міста Києва щодо оренди приміщень для розміщення хабу бригади", – відповіли "УП. Життя" у Terwin.

Згідно з відкритими джерелами, зокрема YouControl, кінцевим бенефіціаром компанії Joint Industrial Park, яка здає приміщення в оренду, є підприємець Анатолій Хребто. У 2024 році чотири фірми – "Фризе", "Світакс", "Смарт Ессет" та "Резонанс-груп" – одночасно змінили свого бенефіціара з Хребто на Шостака. Однак змін щодо Joint Industrial Park не було.

"УП. Життя" звернулася до компанії за коментарем. У Joint Industrial Park запевнили, що не мають приміщення, яке б відповідало всім вимогам бригади.

"Ми отримували і детально розглядали запит підрозділу "Хартія" щодо розміщення хабу. Серед вимог – приміщення у центральній частині міста у житловому або нежитловому будинку площею від 250 до 350 квадратних метрів із цілодобовим вільним доступом без пропускної системи, системою відеонагляду та 4-5 паркомісцями. Приміщень, які б відповідали запиту, у нас в наявності немає", – стверджують у компанії.

Також там запевнили, що "активно долучилися до пошуку" та постійно комунікують із "Хартією" щодо варіантів приміщень.

Зв’язок Joint Industrial Park та Руслана Шостака у компанії пояснили тим, що благодійний фонд підприємця орендує приміщення у бізнес-центрі, в якому бригада хотіла розмістити свій хаб, та "бере активну участь у підтримці" підрозділу.

Що "Хартія" планує робити далі?

Представники бригади кажуть, що цю ситуацію можна було б спробувати перевести в юридичну площину, однак цього на меті у бригади немає. Вони лише прагнуть висвітлити проблему ставлення до військових.

"Теоретично, можна було б спробувати подати позов або притягнути за перешкоджання діяльності ЗСУ. Але ми цього робити не будемо, це не наш стиль. Проблема в тому, що прірва між військовими та цивільними все більше і більше поглиблюється. Ми бачимо, що цивільні бояться військових. Ставлення вже не таке, як у 2022 році. І це треба вирішувати, комунікувати", – зауважують у "Хартії".

Чому так чинять з бойовою бригадою? У "Хартії" вважають, що люди у столиці вже звикли до війни і їм здається, що вона "десь там, далеко".

"Київ повівся у стилі: "Ви там воюйте, тільки нам не заважайте". Зараз ніби повторюється 2015 рік. Коли АТО тільки почалася, був сильний підйом, всі донатили, а потім пішло на спад.

Зараз у суспільстві присутній страх людей в формі. Крім того, від початку виборчої кампанії у США частина українців живе з думкою, що от-от настане мир. А для чого тоді пускати військових?" – розповідають у бригаді.

Після звернення "УП. Життя" до Terwin із "Хартією" знову зв’язалися рієлтори від Шостака. Вони обіцяли допомогти із приміщенням та надіслали кілька комерційних оголошень, які є у вільному доступі. Однак поки бригада продовжує свої пошуки самостійно.

Ми також запитали військову омбудсменку Ольгу Решетилову про те, що варто робити військовослужбовцям у схожих випадках. Наразі чекаємо на її відповідь.