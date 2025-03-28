Куди звертатися військовим і їхнім родинам, якщо порушують їхні права? Пояснення Міноборони

Військові та їхні рідні у разі порушення своїх прав можуть звертатися до Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

Подавати заяви щодо грошових виплат, направлень на військово-лікарську комісію, доступу до медичної допомоги, права на відпустку та інших соціальних гарантій можна індивідуально та колективно.

Як повідомляє Міністерство оборони України, Центральне управління захисту прав військовослужбовців розглядає звернення і надає первинну правову допомогу.

Які питання розглядає управління

До Центральне управління захисту прав військовослужбовців варто звертатися щодо:

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переведення військовослужбовця на інше місце служби без його згоди;

виплати додаткових видів грошового забезпечення;

видачі медичних довідок для визначення ступеня обмеження придатності;

направлення на військово-лікарську комісію;

видачі витягів з матеріалів розслідувань для нарахування виплат сім’ям загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

У разі виявлення порушень Центральне управління направляє звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, поліції та інших органів. У необхідних випадках проводять службові перевірки або розслідування.

"Якщо порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із посиланням на законодавчі норми, з поясненням причин відмови та порядком оскарження", – уточнюють у міністерстві.

Як подати звернення до Центрального управління?

Необхідно скласти заяву в друкованій або рукописній формі з детальним описом суті звернення. Тоді додати документи, які підтверджують звернення.

У письмовому зверненні має бути зазначено:

ПІБ заявника (або назву установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи членів його сім’ї);

контактні дані для зворотного зв’язку;

суть порушеного питання;

конкретну вимогу;

документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця або членів сім’ї військовослужбовця іншою особою;

докази порушення (за наявності).

"Анонімні звернення, з яких неможливо встановити авторство, не розглядаються. Якщо заявник не надає необхідну інформацію у відповідь на запити Центрального управління, звернення також не підлягає розгляду", – попереджають у відомстві.

Заяву та супровідні документи необхідно надсилати:

на офіційну електронну скриньку – [email protected];

або поштою – проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.

Термін розгляду звернення – 30 днів. Якщо питання потребуватиме додаткового вивчення, розгляд може бути продовжений до 45 днів, але про це обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, хто та як захищає права військових в Україні та надавали перелік контактів служб, які приймають звернення від військових та їхніх родин.