Переяславський пес Хатіко знайшов люблячу родину та отримав нову кличку

Пес із Переяслава, що на Київщині, який щодня бігав за автобусом, аби знайти своїх рятівників, нарешті об’єднався із новою родиною.

Завдяки залученню професійного ловця переяславського Хатіко вдалося впіймати та перевезти до ветеринарної клініки в Києві, повідомляє громадська організація із захисту прав тварин URSA. Там собака перебував під наглядом фахівців і пройшов необхідні медичні обстеження та процедури.

Еміне Джапарова, колишня перша заступниця Міністра закордонних справ, дізналася про бігуна завдяки публікації історії про нього в "УП. Життя" і вирішила взяти тварину в сім'ю. Завдяки жінці пес отримав не тільки турботу й увагу від люблячої власниці, а й справжню кличку – Джанкой.

Зазначається, що собака віднедавна проживає в приватному будинку в Київській області, де має вдосталь простору, аби витрачати енергію на улюблену справу – біг. Також Джанкой має нового хвостатого друга – песика на кличку Крим, якого врятували із Бахмута.

В оточенні люблячої родини собака полишив спроби втекти і тепер перебуває поруч із власницею.

Собаку забрала в родину Еміне Джапарова. URSA/Facebook

Історія пса, якого місцеві прозвали Хатіко, розпочалась ще влітку 2023 року, коли його врятували будівельники міста. Від того часу, здавалось, тваринка постійно намагалась знайти своїх рятівників.

Протягом кількох місяців собака кожного дня приходив на зупинку о 7 ранку та біг услід за автобусом під номером 35. Переяславський Хатіко на кожній із зупинок пильно вглядався в обличчя пасажирів і продовжував доганяти транспорт. Так пес проводив усі свої дні.

Місцеві припускали, що саме тим маршрутом могли колись поїхати будівельники, яких, ймовірно, запам’ятав пес.

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