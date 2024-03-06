Центр порятунку прихистив хвору левицю Ванду, яку викупили військові у Запоріжжі

Центр порятунку диких тварин врятував маленьку левицю, яку утримували у квартирі та намагалися продати онлайн.

До зоозахисників звернулися військові, які забрали екзотичну тварину у власника, розповідають на сторінці Центру.

У вересні вони побачили об’яву про продаж левенят на OLX і вирішили врятувати одне.

За домовленістю їм привезли тварину в Запоріжжя, вони викупили її та розпочали пошуки зоозахисної організації, яка зможе допомогти.



Бійці назвали левицю Ванда. Їй вже 8 місяців, але на вигляд – 3-4 місяці.

“На жаль, люди часто не розуміють, що виростити лева здоровим дуже складно і дорого. Левеня годували неправильною їжею – спинками курчат та свинячими легенями, а це некорисна та шкідлива їжа для левеняти”, – кажуть зоорятівники.

Неправильне харчування, дефіцит мікро- та макроелементів, а також відсутність сонця призвели до гальмування розвитку та рахіту у левиці.

Нині команда Центру порятунку диких тварин на Київщині взяла Ванду під опіку.

"Якийсь час вона буде у нас в Центрі, поки ми не відправимо її в кращі умови, де вона зможе жити своє справжнє лев’яче життя. Дякуємо хлопцям-військовим за небайдужість та порятунок дикої тварини! Це дуже благородний вчинок", — додають зоозахисники.

Зоозахисники з різних країн регулярно закликають людей не заводити екзотичних хижаків вдома. Навіть у країнах (або штатах), де утримання великих кішок легальне, хижаку майже неможливо забезпечити здорові умови життя.

Утримання лева потребує великих площ, належних безпекових заходів і дуже великих фінансів, пише Misfit Animals.

Леви – небезпечні хижаки, і їхні дії можуть бути непередбачуваними. Вони не одомашнені і їх неможливо повністю приручити, навіть якщо вони здаються милими або виявляють прихильність до свого доглядача.

Зрештою, покупці “екзотів” зазвичай беруть участь у незаконній торгівлі дикими тваринами, навіть не знаючи цього. А вилучення тварин з їхніх природних середовищ шкодить екосистемі та завдає страждань самим тваринам.

Нагадаємо, раніше зоозахисники пояснювали, чому не можна утримувати вдома каракалів та сервалів.