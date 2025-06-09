HR в умовах війни: як бізнес вирішує проблему кадрового дефіциту

Інтерв’ю з Оленою Бусловою, HR-директоркою "Імпорт-Офіс Україна"

Яка ваша стратегія в нових реаліях ринку праці під час війни?

Повномасштабна війна стала безпрецедентним викликом для всіх - і для суспільства, і для бізнесу. Пріоритети змістились, економічна та безпекова ситуація змінились докорінно. Проте найсерйознішим викликом для HR стала гостра нестача кадрів. Ринок праці практично спустошився, особливо в професіях, де зазвичай працюють чоловіки. І саме в таких умовах ми зберегли, і навіть посилили, свою кадрову стратегію.

З січня 2025 року 97% закритих вакансій, включно з такими, що сьогодні стали критичними для більшості компаній: водії, вантажники, комірники. Як нам це вдалося?

Відповідь комплексна: стратегія, цінності, корпоративна культура, Бренд відповідального роботодавця, навчання, соціальне забезпечення, створення зручних графіків та комфортних умов праці.

На сьогодні "Імпорт-Офіс Україна" для кожного її працівника є надійним тилом та плечем допомоги. Кожен із нас твердо знає: при виникненні особистої турбулентності, в який кабінет потрібно постукати і там обов’язково відкриють. Це саме цінне, що є у людини - відчуття надійної підтримки (психологічної, моральної, фінансової, матеріальної).

Вакансії, які складно закрити: як ви це робите?

У нас немає градації важкі чи легкі. На сьогодні вже мабуть не лишилося вакансій легких. Кожен роботодавець знає, що звичайне розміщення вакансій не є результативним, відгуків майже нема, резюме кандидатів - обмаль. Дефіцит працездатного населення в Україні сягнув 30 %. На джоб-порталах приблизно 100 000 вакансій, це така кількість, яка була до моменту повномасштабного вторгнення. Але, на жаль, за кількістю резюме такої динаміки не спостерігається.

Конкуренція в "паті" рекрутингу стає дедалі жорсткішою. За найкращих кандидатів йдуть ще ті бої.

Буває, трапляється кандидат з ідеальним скілсетом, якого роботодавець вириває з ринку, але в новій компанії його мегадосягнення гальмуються…і тут про мотивацію…

Тож ми працюємо не по факту відкриття вакансій, а діємо на випередження. Головне, ми працюємо не просто з резюме, а з мотивацією.

Як у вашій компанії підходять до навчання персоналу?

Всі наші працівники постійно навчаються. Не формально, а в реальному процесі: від продукту до комунікацій. Ми будуємо власні внутрішні проєкти розвитку.

В компанії всі департаменти цінні і важливі, але на сьогодні є два стратегічних - закупівлі та продажі.

Саме в цих департаментах найчастіше йде розвиток. Особливо після міжнародних виставок, які постійно відвідують наші працівники та керівництво, з’являються нові проєкти, а під них потрібні експерти. Тож у 2024 році ми розробили нову стратегію, та в рамках внутрішньої Академії запустили два глобальних навчальних проєкти - "Корпоративний портал" та "Школа кар’єрного розвитку".

Саме завдяки проєкту "Школа" ми закриваємо більшість вакансій в підрозділах офісу.

Незважаючи на відсутність щедрості на ринку праці, нам вдається проводити відбір молодих та перспективних кандидатів на позицію офіс-менеджера/ менеджера з адміністративної діяльності, бо все починається з неї. У нас ця вакансія є постійно. Ми шукаємо кандидатів на джоб порталах, в соціальних мережах, в навчальних закладах, через акцію "Приведи друга"…

Нам не обов’язково, щоб кандидат мав досвід, нас цікавить його потенціал, бажання вчитись і працювати, енергія/внутрішній драйв, вміння працювати в режимі без інструкцій, ініціативність, на скільки він розділяє цінності компанії. Якщо ці показники в нормі, ми беремося до роботи.

Цим проєктом ми закривали не лише вакансії закупівель та продажів, а є успішні міграції в фінансовий та ІТ департаменти, в департамент маркетингу.

Ми впевнені: навчити людину - вигідніше, аніж шукати нову.

Якщо говорити про один із самих великих наших напрямків - логістику, то, відповідно до аналітики ринку за березень 2025, розділ "Логістика, склад, ЗЕД" на джоб-сайтах по кількості вакансій ввійшов в ТОП-рейтинг.

В цих підрозділах у нас також працює система навчання. Там все починається з вантажника. Якщо ти відповідальний і результативний вантажник, експерти візьмуться за твоє професійне зростання.

Якщо коротко про нашу Академію розвитку, то працює декілька напрямків:

Корпоративний портал - дистанційне навчання для всіх. Все про бізнес-процеси, асортимент, корпоративну культуру. Окремі розділи по напрямкам.

Школа кар’єрного розвитку - ти приходиш без досвіду, вивчаєш бізнес-процеси, корпоративні правила, спілкуєшся з експертами в різних департаментах, обираєш, що максимально тобі цікаве та починаєш свій розвиток саме в тій професії.

Навчання від колег: закупівельники навчають менеджерів з продажів тонкощам асортименту, логісти вчать структурності та вчасності всіх працівників компанії, ІТ постійно впроваджують новітні технології та всілякі фішки, типу штучного інтелекту, навчають комп’ютерній грамотності, працівники відділу з охорони праці теж впровадили проєкт навчання на теми: надання первинної медичної допомоги, як користуватися вогнегасниками…

Зовнішні експерти: коучі, бізнес-тренери по певних напрямках заряджають новими профільними знаннями.

Онлайн-формати: вебінари, відео-уроки, інтерактивні модулі та практичні сесії.

В умовах постійної змінності, знання - головна валюта. Тому ми створили середовище, де обмін інформацією - норма. І ця інформація оновлюється, адаптується, якісно змінюється.

Від молодшого спеціаліста до керівника відділу - це не виняток, це - наш стандарт.

Корпоративна культура. Яка вона в Імпорт-Офіс Україна?

Наші внутрішні опитування показують, що сьогодні працівникам потрібно більше, ніж зарплата та різні премії, бонуси. Вони цінують культуру, яка відповідає їх способу життя, цінностям та довгостроковим цілям.

Корпоративна культура в Імпорт-Офіс Україна – це основа стійкості.

Школа кар’єрного розвитку досконало розкриває мотивацію кожного, шукає тригер, який і є тією рушійною силою. Саме мотивація дозволяє розкрити їх hard навички.

В нашій компанії часто з’являються нові проєкти і завдання бувають не шаблонними. Часом доводиться швидко ухвалювати рішення, погоджувати зміни, аналізувати нові дані, інколи діяти без підказки від керівника. Виконати роботу найкращим чином, прикласти максимум зусиль - цінне. І це можливо саме завдяки високій мотивації.

У нас в компанії підтримується вміння гармонійно поєднувати роботу з особистим життям, ми вчимося цьому, вчимося правильно організовувати свій робочий процес. Ми не підтримуємо бажання працювати днями і ночами. Довгі години не завжди дорівнюють високим результатам та залученості. Вони не надихають на нові ідеї, а через певний час ведуть до внутрішнього вигорання. Саме час, проведений з родиною чи за улюбленим хобі, дає можливість та сили ефективно виконувати робочі завдання.

Наш робочий офісний графік на сьогодні з 09:00 до 17:00.

У нас відзначаються дні народження, кар’єрні ювілеї, публікують подяки, проводять внутрішні зустрічі, вітають колег, влаштовують тімбілдінги. Це згуртовує. Це важливо. І коли навколо тривожність і невизначеність, ми разом, кожен відчуває себе комфортно серед інших. У нас немає мотивації пошуку "крайніх" та винних. Є мотивація вирішення питань, пошуку варіантів, роботи на загальний результат. І насамперед всьому цьому нас вчать власники компанії - своїм яскравим прикладом.

Трішки цифр:

9% плинності

46% працівників працюють більше 5 років

31% - більше 10 років

14% - більше 15 років

Війна - це виснажливий марафон для кожного. І наша задача, як HR - створення стійкої еко-системи.

Ми вже працюємо над:

HR-аналітикою для прогнозування потреб

Розвитком та якісним оновленням навчальної платформи

Інтеграцією "чоловічих" професій в "жіночі"

Автоматизацією та оптимізацією бізнес-процесів, залученням АІ для якісних впроваджень

Проєктом по роботі з ветеранами

Планом по виходу з війни

В найважчі місяці наша команда показала, що справжня стійкість - це не просто адаптація, це здатність рости попри виклики.

Олена, що зараз найважливіше й найцінніше у вашій роботі?

Люди - головна інвестиція у найскладніші часи.