"Хрустять" при натиску: поблизу Австралії птахи годують своїх дитинчат пластиком, виловленим з моря

На віддаленому острові Австралії пташенята настільки напхані пластиком, що хрустять, коли їх торкаєшся

На острові Лорд-Гау вчені виявили морських птахів, шлунки яких буквально перетворились на "цеглини" з пластику.

Одне з пташенят мало у собі майже 800 шматків пластикового сміття, пише The Washington Post.

Лорд-Гау – мальовничий вулканічний острів за 600 кілометрів від узбережжя Австралії, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Попри унікальну екосистему, морські пташенята тут вмирають від пластику, який батьки-птахи приносять їм замість їжі.

"Це не мікропластик. Ми говоримо про кришки від пляшок, одноразові виделки, соєві пляшечки з суші-ресторанів – усе це ми витягаємо зі шлунків пташенят віком до 80 днів", – каже еколог Алекс Бонд з Британського музею природознавства.

У ході останньої експедиції науковці знайшли мертве пташеня буревісника з "рекордними" 778 шматками пластику в шлунку. Минулого року максимум становив 400.

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Дорослі птахи виловлюють пластик у Тасмановому морі, сприймаючи його за їжу, і годують ним пташенят. У деяких живих птахів у шлунках виявляли до 60 грамів пластику – це 20% їхньої ваги.

"Натискаєш під грудну кістку пташеняти – і чуєш хруст. Це звук пластику, що ламається всередині живого птаха", – розповідає Бонд.

Команда вчених прозвала таких пернатих "brick birds" – цегляні птахи. Їхні черевця тверді, як бетон.

"Ми бачили ознаки нейродегенерації – схожі на деменцію – у птахів віком до 100 днів", – зазначає Джек Ріверс-Оті, біомедик з Університету Тасманії.

Одноразова пляшка соєвого соусу у формі риби, яку витягли з живота 80-денного пташеняти морського птаха на острові Лорд-Хау Jennifer Lavers/Adrift Lab

Це свідчить, що пластик впливає не лише на травну систему, а й на мозок, нирки, печінку й інші органи. Навіть 1-2 грами можуть призвести до незворотних наслідків.

"Те, що ми зараз бачимо в буревісниках, незабаром побачимо в інших видах – рибах, ссавцях, зрештою й у людях", – попереджає Бонд.