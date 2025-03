"Тривожний сценарій": вчені вважають, що мікропластик може суттєво посилити проблему голоду

Через забруднення планети мікропластиком кількість людей, яким загрожує голод, може збільшиться на 400 мільйонів протягом наступних двох десятиліть.

Ці крихітні частинки порушують здатність рослин до фотосинтезу, що сприяє скороченню запасів продовольства.

Таких висновків дійшли китайські вчені у своєму дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише The Guardian.

Мікропластик може пошкоджувати рослини різними способами. Наприклад, його частинки здатні блокувати сонячне світло, що потрапляє на листя, і пошкоджувати ґрунти.

Також, потрапляючи в рослини, мікропластик може блокувати канали надходження поживних речовин і води та вивільняти токсичні хімічні речовини, що здатні знижувати рівень хлорофілу.

РЕКЛАМА:

У ході роботи науковці проаналізували понад 3 тисячі спостережень за впливом мікропластику на рослини, взятих зі 157 досліджень.

Вони підрахували, що мікропластик знижує фотосинтез наземних рослин приблизно на 12%, а водоростей – майже на 7%.

Читайте також : Харчуються пластиком: сині кити проковтують понад 10 млн шматочків мікропластику щодня

Потім вчені за допомогою цих даних розрахували скорочення врожаю основних світових культур – пшениці, рису і кукурудзи. За їхніми оцінками, через мікропластик втрачається від 4% до 14% урожаю. Ситуація може стати ще гіршою, оскільки забрудненість зростає.

Найбільше страждає Азія. Там втрати врожаю складають від 54 до 177 мільйонів тонн на рік – це близько половини від глобальних втрат.

Крім того, сильно страждають пшениця в Європі та кукурудза у США.

Інші регіони, як-от Південна Америка та Африка, вирощують ці культури рідше, а тому мають набагато менше даних про забруднення мікропластиком.

Також дослідники проаналізували скорочення кількості риби й морепродуктів.

В океанах, де мікропластик може покривати водорості, втрати риби та морепродуктів оцінюються від 1 до 24 мільйонів тонн на рік. Це близько 7% від загального обсягу.

Вчені також використали другий метод оцінки впливу мікропластику на виробництво харчових продуктів – модель машинного навчання на основі поточних даних про рівень забруднення. Він дав схожі результати.

Крім того, дослідники підрахували, що протягом наступних 20 років через мікропластик кількість людей, яким загрожує голод, може збільшитися на 400 мільйонів. У 2022-му нараховувалося близько 700 мільйонів постраждалих через нестачу їжі.

Вчені назвали це "тривожним сценарієм" для глобальної продовольчої безпеки.

"Людство прагне збільшити виробництво харчових продуктів, щоб прогодувати населення, яке постійно збільшується. Однак ці зусилля зараз перебувають під загрозою через забруднення мікропластиком.

Отримані дані підкреслюють нагальність скорочення забруднення для збереження глобальних запасів продовольства перед обличчям наростальної "пластикової кризи", – зазначили науковці.

Водночас вони наголосили, що для більш точної оцінки необхідні додаткові дані та подальші дослідження.

Нагадаємо, раніше вчені виявили мікропластик у людських спермі, судинах та плаценті, а також попередили про зростання його кількості у мозку.