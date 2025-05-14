Хто така Анна Алхім і чому ветеран, нардепка та блогерка подали на неї заяву до СБУ? Деталі скандалу

Блогерка Анна Алхім, відома своїм романом із одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, втрапила у черговий скандал.

Спочатку Анну розкритикували через зневагу до української мови, але згодом конфлікт набув нечуваних масштабів.

Відомий ветеран Олександр Терен, депутатка Наталія Піпа і блогерка Олена Мандзюк звернулися до Служби безпеки України з проханням перевірити, чи працює Алхім на Росію. Тепер вони масово отримують погрози.

"УП. Життя" переказує, що відомо про блогерський скандал, який може дійти до СБУ.

Хто така Анна Алхім

Анна Алхім (дівоче прізвище Алхімова, у першому шлюбі – Буряченко) – скандальна блогерка з Дніпропетровщини, яка потрапляла у численні скандали, повʼязанами з російською мовою та просуванням російського контенту.

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В інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю Буряченко назвала Путіна красавчиком, після чого її дані внесли до бази "Миротворець" із позначкою "заперечення російської агресії".

В інтерв’ю Раміні Есхакзай вона потім заявила, що це був жарт, і зараз вона має іншу думку.

"Мені здавалося, що він класний президент, робить багато для своєї країни. Але на той момент я навіть не врахувала, що в Донбасі там було (…)

Я дійсно вважала, що Путін класний президент, тим паче, там дружили… Я завжди казала, що ми братські народи, я від своїх слів не відмовляюся", – сказала Алхім, додавши, що "побажала б Путіну смерті, як і кожен українець".

У цьому ж інтерв’ю Алхім поширювала пропагандистські тези про те, що змушувати людей спілкуватися українською – це "нацизм" і "не по-християнськи".

Також Анна поширювала російську музику та називала жителів заходу України "заводом д*б*лів" через вимогу спілкуватися українською.

А 12 травня Алхім знову зазнала критики, бо у Франції зустрілася з російським блогером Ігорем Синяком і опублікувала з ним фото.

Синяк – уродженець України, але має російський паспорт і публічно не засуджував повномасштабну війну РФ проти України.

При всьому цьому, Алхім стверджувала, що допомагає військовим і з перших днів повномасштабної війни співпрацює з Головним управлінням розвідки України. В одному з інтерв’ю Алхім розповіла, нібито їй навіть пропонували нагороду, але вона відмовилася.

Чому в мережі знову говорять про Алхім

Анна Алхім стала героїнею чергового інтернет-скандалу після інциденту на святкуванні хрещення дітей своєї подруги Стасі Макєєвої.

Ведучий заходу попросив Алхім заспівати будь-яку пісню українською мовою, але Алхім відреагувала невдоволено.

"Ти маєш заспівати будь-який трек. Правило – це має бути українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Сердючка може бути, наприклад, або "Червона рута", – сказав ведучий.

Блогерка показово закотила очі та обурено пробурмотала кілька слів, – цей момент потрапив на відео.

Після цього від співпраці з Алхім почали відмовлятися деякі бренди.

Серед тих, хто публічно засудив Алхім, була блогерка Олена Мандзюк. Після цього вона заявила, що на тлі скандалу з Анною Алхім почала отримувати погрози, зокрема на адресу дітей.

"Сьогодні була одна з найстрашніших ночей у моєму житті. Наразі з нами все добре, прошу не писати і не дзвонити телефоном знайомих. Я зрозуміла, що це закінчиться, якщо мене не стане або вибрати мовчати. Тому що третій варіант – домагатися справедливості", – написала Мандзюк.

Алхім іронічно відповіла, що в неї є алібі, адже вона перебувала за кордоном.

"Бачила, що в Олени там сьогодні була страшна ніч. Якщо що, у мене є алібі – я у Варшаві, це не я. А я вам казала, що так і буде, я вам казала, що наступний крок – це буде замах на неї. Ну ніби в принципі так і сталося".

СБУ та погрози

Депутатка Наталія Піпа звернулася до СБУ та Нацполіції з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки Анни Алхім.

До Служби безпеки також подали заяви Олена Мандзюк і Олександр Терен – ветеран і колишній учасник проєкту "Холостяк".

Однак після свого звернення Наталія Піпа почала отримувати дзвінки з погрозами з невідомих номерів.

Один із тих, хто телефонував нардепці – Григорій Гришкан, який назвався "майбутнім чоловіком Алхім".

Журналістка Лєна Чиченіна написала, що знає Григорія Гришкана: він видає себе за кінопродюсера, але насправді ним не є. За її словами, він відкрито погрожує й іншим публічним особам, зокрема інфлюенсерці Олені Мандзюк, журналістці Яні Соколовій, ветеранам Олегу Симорозу й Олександру Терену.