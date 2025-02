Блогерка симулювала рак мозку і продавала "зцілення": реальна історія, що стоїть за серіалом "Яблучний оцет"

"Альтернативні" методи лікування раку – це одна з улюблених схем шахраїв.

Самопроголошені гуру регулярно намагаються переконати онкохворих у перевагах нетрадиційної медицини та обіцяють дивовижне зцілення.

Наприклад, псевдолікар Василь Чайка закликає хворих відмовлятися від медикаментів і стверджує, що причина онкології у конфліктах. Та це ще не найгучніший випадок.

У 2025 році платформа Netflix випустила мінісеріал "Яблучний оцет", заснований на реальних подіях і книзі "Жінка, яка обдурила світ" журналістів Бо Донеллі та Ніка Тоскано.

Прототипом головної героїні стала Бель Гібсон – австралійська інфлюенсерка, яка у 2013 році збудувала цілу велнес-імперію, пропагуючи "альтернативні методи лікування раку".

РЕКЛАМА:

Дівчина роками розповідала онкохворим, що здорове харчування із "суперфудами" та специфічні духовні практики допомогли їй подолати рак мозку 4-ї стадії, тільки є один нюанс…

Насправді у Бель Гібсон ніколи не було раку. А ще вона брехала про своє дитинство і навіть ім’я.

"УП. Життя" зібрала найважливіші факти про найбільшу аферу, пов’язану з онкохворобою. Для цього ми скористалися джерелами The Guardian, People, The Sydney Morning Herald, Women's Weekly і Vanity Fair.

"Повна комора" суперфудів і брехні

Австралійка Бель Гібсон здобула популярність у травні 2013 року, коли запустила Instagram-акаунт @healing_belle. Молода самотня мати, якій діагностували рак мозку на термінальній стадії, почала вести блог про своє зцілення, і це швидко відгукнулося іншим людям, які боролися з хворобою.

Блогерка розповідала, що відмовилася від традиційної медицини, а рак подолала завдяки здоровому харчуванню та "холістичним" методам лікування.

Жінка стверджувала, що лікарі давали їй від 3 тижнів до 6 місяців, але минали роки і вона просто сяяла. Окрім порад щодо лікування раку, Бель розповідала аудиторії про "природне зцілення" від безпліддя, депресії, захворювань кісток та інших недугів.

Серед псевдонаукових методів, які пропагувала Бель Гібсон, були різноманітні клізми й "детокси", пиття яблучного оцту та різних харчових добавок, а також езотеричні практики.

"Диво-одужання" Бель не лише привабило аудиторію, а й допомогло дівчині розбагатіти. У серпні 2013 року Гібсон запустила застосунок під назвою The Whole Pantry ("Повна комора") зі "здоровими" безглютеновими рецептами, які нібито допомогли їй одужати.

За даними журналу Elle, його завантажили 200 тисяч разів протягом першого місяця, що принесло Бель близько 1 мільйона доларів. "Повну комору" навіть визнали найкращим застосунком Apple 2013 року в категорії "Їжа та напої".

У 2014 році "Повна комора" офіційно стала брендом Бель Гібсон. Жінка побувала у Кремнієвій долині, де її приймали як успішну підприємицю. А наступного місяця у продаж вийшла її кулінарна книга The Whole Pantry від найвідомішого британського видавництва Penguin.

Наприкінці 2014 року журнал Elle оголосив Гібсон "Найбільшим натхненням року", а Cosmopolitan вручив їй нагороду "Весела, безстрашна жінка". Та славу Бель затьмарило журналістське розслідування.

Викриття онко-інфлюенсерки

8 березня 2015 року журналісти Бо Донеллі та Нік Тоскано з австралійського видання The Age написали, що Гібсон збрехала про пожертви на користь численних благодійних фондів, яким обіцяла віддавати 25% прибутку The Whole Pantry. Виявилося, що з обіцяних 300 тисяч доларів вона пожертвувала лише 7 тисяч.

Блогерка двічі організовувала збори коштів для 5 благодійних організацій. Проте журналісти дізналися, що жодна з цих організацій так і не отримала пожертв від Бель.

Блогерка намагалася виправдати себе "проблемами з грошовими потоками", ще не знаючи, що за кілька днів її велнес-афера повністю зруйнується.

У наступній публікації The Age було ще гучніше викриття: схоже, Гібсон ніколи не хворіла на рак. Вона вигадала не тільки діагноз, а навіть свою біографію та ім’я.

Діагноз Бель публічно поставив під сумнів провідний австралійський нейрохірург Ендрю Кей, а згодом в онкозахворюванні блогерки засумнівалися її близькі друзі. Ситуацію погіршувало те, що і сама блогерка постійно плуталась у свідченнях.

У липні 2014 року інфлюенсерка стверджувала, що "рак поширився у її кров, селезінку, мозок, матку та печінку", а у жовтні навпаки – що її пухлина не росла протягом двох років.

Також Гібсон стверджувала, що вона перенесла інсульт, клінічну смерть та кілька операцій на серці, хоча не мала жодних шрамів, які б лишило таке втручання.

Життя після скандалу і покарання

Спочатку Гібсон намагалася замести сліди обману, підтерши згадки про вигаданий онкодіагноз у соцмережах. Жінка видалила акаунт The Whole Pantry у Facebook, свій акаунт у Twitter і тисячі фотографій зі своїх Instagram-акаунтів, але "зам’яти" скандал не вдалося.

У 2015 році Бель фактично зізналася у своїй брехні в інтерв’ю журналу Women's Weekly та австралійській телепрограмі "60 хвилин", але навіть ці дві версії не збігалися між собою.

У розмові з Women's Weekly Гібсон зізналася, що ніколи не хворіла і не хворіє на рак, але в програмі "60 хвилин" стверджувала, ніби якийсь німецький лікар помилково діагностував їй цю хворобу.

Зрештою проти Бель Гібсон подали позов за порушення закону про захист прав споживачів. У 2017 році Федеральний суд Австралії визнав Белль винною у введенні в оману та оштрафував на 410 тисяч доларів, які вона досі виплачує.

Після скандалу жінка почала вести закритий спосіб життя, тому про неї майже немає нової інформації.

У 2020 році австралійська телекомпанія ABC помітила Гібсон на заході для ефіопської громади оромо в Мельбурні. Блогерка прийшла туди в хустці на голові та використовувала чуже ім'я.

А у 2023 році Daily Mail написали, що колишня інфлюенсерка розійшлася зі своїм бойфрендом, який допомагав їй створити бренд "Повна комора".

Ні сама Бель, ні журналісти-розслідувачі, ні автори серіалу ніколи не пояснювали, який мотив мала інфлюенсерка, вигадуючи собі смертельну хворобу. Хоча деякі фахівці припускали, що у жінки може бути синдром Мюнхгаузена – люди з цим розладам вигадують собі або своїм близьким різноманітні хвороби, щоб отримати увагу, співчуття та матеріальні вигоди.

Такий діагноз мала американка Клоддін "Ді-Ді" Бланшар, яка вигадала інвалідність своєї доньки Джипсі Роуз, і зрештою загинула від рук таємного бойфренда дівчинки.

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" розповідала про самопроголошену "Богородицю" Ганну Фесун, яка продає українцям "зцілення". Також ми писали про італійського лікаря-шахрая Паоло Маккіаріні, чия історія також лягла в основу документального серіалу.