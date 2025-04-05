Скуф, делулу чи норміс. Чи зрозумієте ви, про що говорять сучасні підлітки? ТЕСТ
Якщо ви нещодавно почули "делулу", "пікмі" чи "скуф" і подумали, що це нові персонажі з відеоігор, вам точно сюди.
Молодіжний сленг сьогодні – це як постіронічні меми: чим менше розумієш, тим більше смієшся (або плачеш).
Але не хвилюйтеся: ми склали тест, який допоможе вам краще зрозуміти, про що говорять підлітки в інтернеті.
Почнімо з інтернет-сленгу. Яку людину можуть описати словом "делулу"?
Який типаж людей, на думку молоді, підійде під визначення "скуф"?
"Цей мем для нормісів, мені несмішно". Про яких людей йдеться?
Як в інтернеті називають жінок, які кажуть щось на кшталт: "Всі дівчата такі дурненькі, у них тільки макіяжі в голові, а я не така – мені б у приставку пограти"?
"З ним взагалі нема про що поговорити. Живе як NPC". Про яку людину йдеться?
Хто такі альт-дівчата?
Як називається стан, коли людина думає, що всі, окрім неї, – норміси та NPC?
В інтернеті є більш сучасна версія слова "флуд". Що це?
Хто такі інцели?
Ви дуже втомлені, роздратовані й розпочинаєте сварку в інтернеті з найменшого приводу. Що вам, найімовірніше, порадять зумери?
В якій ситуації можна сказати "не втручаємося, це канонічна подія"?
Багато хто знає, що клікбейт – це гучний провокативний заголовок. А що таке рейджбейт?
Cottage core, fairy core, medieval core… Що воно таке, той core?