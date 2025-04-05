Скуф, делулу чи норміс. Чи зрозумієте ви, про що говорять сучасні підлітки? ТЕСТ

Якщо ви нещодавно почули "делулу", "пікмі" чи "скуф" і подумали, що це нові персонажі з відеоігор, вам точно сюди.

Молодіжний сленг сьогодні – це як постіронічні меми: чим менше розумієш, тим більше смієшся (або плачеш).

Але не хвилюйтеся: ми склали тест, який допоможе вам краще зрозуміти, про що говорять підлітки в інтернеті.

1/13 Почнімо з інтернет-сленгу. Яку людину можуть описати словом "делулу"? Яка вірить, що треба просто трошки постаратися, і абʼюзер виправиться "Делулу" (від англ. delulu – скорочення від delusional) – означає людину, що живе у власних ілюзіях, фантазіях, вірить у нереальне. "Делулу-мóмент" – момент, коли ти свідомо втрачаєш зв’язок з реальністю, віриш у щось дивне, поводишся наївно. Часто це слово вживається у жартівливому чи саркастичному контексті, як-от: "Я вірю, що Едвард із "Сутінок" реальний, і що він у мене закохається. Делулу". Яка накручує найгірші сценарії розвитку подій, щоб потім було не так тривожно "Делулу" (від англ. delulu – скорочення від delusional) – означає людину, що живе у власних ілюзіях, фантазіях, вірить у нереальне. "Делулу-мóмент" – момент, коли ти свідомо втрачаєш зв’язок з реальністю, віриш у щось дивне, поводишся наївно. Часто це слово вживається у жартівливому чи саркастичному контексті, як-от: "Я вірю, що Едвард із "Сутінок" реальний, і що він у мене закохається. Делулу". Яка пропагує "успішний успіх" в інтернеті, але насправді бреше про свої здобутки "Делулу" (від англ. delulu – скорочення від delusional) – означає людину, що живе у власних ілюзіях, фантазіях, вірить у нереальне. "Делулу-мóмент" – момент, коли ти свідомо втрачаєш зв’язок з реальністю, віриш у щось дивне, поводишся наївно. Часто це слово вживається у жартівливому чи саркастичному контексті, як-от: "Я вірю, що Едвард із "Сутінок" реальний, і що він у мене закохається. Делулу".

2/13 Який типаж людей, на думку молоді, підійде під визначення "скуф"?

Чоловік середніх літ, який не дбає про свій розумовий та фізичний розвиток, але всіх критикує в інтернеті Скуф – це типаж чоловіка середніх літ, який має занедбаний вигляд, більшість часу грає в компʼютерні ігри, постійно пʼє пиво, скаржиться на молодь і пише негативні коментарі. Але це слово походить із російського інформпростору, тож краще не використовуйте його. Багата тітка, яка приходить в гості та приносить вам найкращий подарунок в дитинстві Скуф – це типаж чоловіка середніх літ, який має занедбаний вигляд, більшість часу грає в компʼютерні ігри, постійно пʼє пиво, скаржиться на молодь і пише негативні коментарі. Але це слово походить із російського інформпростору, тож краще не використовуйте його. Водій таксі, який розказує вам неполіткоректні анекдоти Скуф – це типаж чоловіка середніх літ, який має занедбаний вигляд, більшість часу грає в компʼютерні ігри, постійно пʼє пиво, скаржиться на молодь і пише негативні коментарі. Але це слово походить із російського інформпростору, тож краще не використовуйте його. Двоюрідний дід, який запитує, коли ви знайдете нормальну роботу Скуф – це типаж чоловіка середніх літ, який має занедбаний вигляд, більшість часу грає в компʼютерні ігри, постійно пʼє пиво, скаржиться на молодь і пише негативні коментарі. Але це слово походить із російського інформпростору, тож краще не використовуйте його.

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3/13 "Цей мем для нормісів, мені несмішно". Про яких людей йдеться? Людей, які поводяться занадто самовпевнено Норміс – це "звичайна людина", яка не шарить у мемах, нішевій культурі чи постіронії, або, на думку молоді, не вирізняється з натовпу. Людей, які не відрізняють правду від фейків Норміс – це "звичайна людина", яка не шарить у мемах, нішевій культурі чи постіронії, або, на думку молоді, не вирізняється з натовпу. Людей, які не вирізняються з натовпу Норміс – це "звичайна людина", яка не шарить у мемах, нішевій культурі чи постіронії, або, на думку молоді, не вирізняється з натовпу.

4/13 Як в інтернеті називають жінок, які кажуть щось на кшталт: "Всі дівчата такі дурненькі, у них тільки макіяжі в голові, а я не така – мені б у приставку пограти"? NPC Пікмі (англ. pick me – обери мене) – це сленгове позначення людини (зазвичай жінки), яка намагається сподобатися чоловікам, відмежовуючись від інших представниць своєї статі. Вона ніби каже: "Я не така, як всі! Обери мене!". Наприклад "Всі дівчата істерички, я більше люблю дружити з хлопцями" чи "Не розумію, навіщо ці жінки фарбуються, я от ніколи не фарбувалася". Пікмі Пікмі (англ. pick me – обери мене) – це сленгове позначення людини (зазвичай жінки), яка намагається сподобатися чоловікам, відмежовуючись від інших представниць своєї статі. Вона ніби каже: "Я не така, як всі! Обери мене!". Наприклад "Всі дівчата істерички, я більше люблю дружити з хлопцями" чи "Не розумію, навіщо ці жінки фарбуються, я от ніколи не фарбувалася". Альфа Пікмі (англ. pick me – обери мене) – це сленгове позначення людини (зазвичай жінки), яка намагається сподобатися чоловікам, відмежовуючись від інших представниць своєї статі. Вона ніби каже: "Я не така, як всі! Обери мене!". Наприклад "Всі дівчата істерички, я більше люблю дружити з хлопцями" чи "Не розумію, навіщо ці жінки фарбуються, я от ніколи не фарбувалася". Найк-про Пікмі (англ. pick me – обери мене) – це сленгове позначення людини (зазвичай жінки), яка намагається сподобатися чоловікам, відмежовуючись від інших представниць своєї статі. Вона ніби каже: "Я не така, як всі! Обери мене!". Наприклад "Всі дівчата істерички, я більше люблю дружити з хлопцями" чи "Не розумію, навіщо ці жінки фарбуються, я от ніколи не фарбувалася".

5/13 "З ним взагалі нема про що поговорити. Живе як NPC". Про яку людину йдеться? Людина, яка нічого не досягла у житті NPC (non-playable character) – це термін з відеоігор, а в сленгу – людина, яка поводиться як персонаж без особистості: повторює чужі думки, мислить шаблонно, живе наче на автопілоті. Приклад NPC в реальному житті – тисячі росіян, які дивляться пропагандистське телебачення, нічого не хочуть змінювати у своїй реальності та "не цікавляться політикою". Людина, яка любить занудствувати NPC (non-playable character) – це термін з відеоігор, а в сленгу – людина, яка поводиться як персонаж без особистості: повторює чужі думки, мислить шаблонно, живе наче на автопілоті. Приклад NPC в реальному житті – тисячі росіян, які дивляться пропагандистське телебачення, нічого не хочуть змінювати у своїй реальності та "не цікавляться політикою". Людина, яка мислить шаблонно та пливе за течією NPC (non-playable character) – це термін з відеоігор, а в сленгу – людина, яка поводиться як персонаж без особистості: повторює чужі думки, мислить шаблонно, живе наче на автопілоті. Приклад NPC в реальному житті – тисячі росіян, які дивляться пропагандистське телебачення, нічого не хочуть змінювати у своїй реальності та "не цікавляться політикою".

6/13 Хто такі альт-дівчата? Дівчата, які свідомо відмовляються від карʼєри Alt girls – це "нестандартні дівчата" з субкультурним стилем. Цей термін тісно переплетений з естетиками та інтернет-сленгом. Зазвичай "альт" мають кольорове волосся, пірсинг, тату, нестандартний макіяж, цікаво стилізують одяг, додають елементи гранжу (розірваний одяг, потертості) чи готики (сітки, ланцюги, чорний одяг) тощо. Типовий макіяж – виразні стрілки, темні губи, інколи намальовані на обличчі сердечка/сльози/навмисно розмазана туш. Альт-дівчата чимось нагадують емо (пам’ятаєте?), але стиль альт – не завжди про моду, а радше про особистий світогляд і самовираження. Дівчата, які не можуть жити без соцмереж Alt girls – це "нестандартні дівчата" з субкультурним стилем. Цей термін тісно переплетений з естетиками та інтернет-сленгом. Зазвичай "альт" мають кольорове волосся, пірсинг, тату, нестандартний макіяж, цікаво стилізують одяг, додають елементи гранжу (розірваний одяг, потертості) чи готики (сітки, ланцюги, чорний одяг) тощо. Типовий макіяж – виразні стрілки, темні губи, інколи намальовані на обличчі сердечка/сльози/навмисно розмазана туш. Альт-дівчата чимось нагадують емо (пам’ятаєте?), але стиль альт – не завжди про моду, а радше про особистий світогляд і самовираження. Дівчата, які люблять субкультури і нестандартну зовнішність Alt girls – це "нестандартні дівчата" з субкультурним стилем. Цей термін тісно переплетений з естетиками та інтернет-сленгом. Зазвичай "альт" мають кольорове волосся, пірсинг, тату, нестандартний макіяж, цікаво стилізують одяг, додають елементи гранжу (розірваний одяг, потертості) чи готики (сітки, ланцюги, чорний одяг) тощо. Типовий макіяж – виразні стрілки, темні губи, інколи намальовані на обличчі сердечка/сльози/навмисно розмазана туш. Альт-дівчата чимось нагадують емо (пам’ятаєте?), але стиль альт – не завжди про моду, а радше про особистий світогляд і самовираження. Дівчата, які повторюють луки персонажів з аніме Alt girls – це "нестандартні дівчата" з субкультурним стилем. Цей термін тісно переплетений з естетиками та інтернет-сленгом. Зазвичай "альт" мають кольорове волосся, пірсинг, тату, нестандартний макіяж, цікаво стилізують одяг, додають елементи гранжу (розірваний одяг, потертості) чи готики (сітки, ланцюги, чорний одяг) тощо. Типовий макіяж – виразні стрілки, темні губи, інколи намальовані на обличчі сердечка/сльози/навмисно розмазана туш. Альт-дівчата чимось нагадують емо (пам’ятаєте?), але стиль альт – не завжди про моду, а радше про особистий світогляд і самовираження.

7/13 Як називається стан, коли людина думає, що всі, окрім неї, – норміси та NPC? Girlboss era (фаза "сильної жінки") Напевно, у багатьох людей бував main character moment, коли ви драматично дивитесь у вікно, слухаючи музику, та уявляєте себе головним героєм кліпу. І це нормально. Але іноді в соцмережах людей критикують за "синдром головного героя" – коли людина ніби зневажає всіх інших та поводиться так, ніби все обертається навколо неї. Це слово може вживатися як в позитивних, так і в негативних контекстах. Main character syndrome (синдром головного героя) Напевно, у багатьох людей бував main character moment, коли ви драматично дивитесь у вікно, слухаючи музику, та уявляєте себе головним героєм кліпу. І це нормально. Але іноді в соцмережах людей критикують за "синдром головного героя" – коли людина ніби зневажає всіх інших та поводиться так, ніби все обертається навколо неї. Це слово може вживатися як в позитивних, так і в негативних контекстах. Male gaze (чоловічий погляд) Напевно, у багатьох людей бував main character moment, коли ви драматично дивитесь у вікно, слухаючи музику, та уявляєте себе головним героєм кліпу. І це нормально. Але іноді в соцмережах людей критикують за "синдром головного героя" – коли людина ніби зневажає всіх інших та поводиться так, ніби все обертається навколо неї. Це слово може вживатися як в позитивних, так і в негативних контекстах.

8/13 В інтернеті є більш сучасна версія слова "флуд". Що це? Гостінг Шітпостинг (shitposting) – це коли людина публікує багато дивних, безглуздих, абсурдних дописів, щоб спровокувати реакцію або просто повеселитись. Це майже як флуд: меми без сенсу, крінжові картинки, локальний гумор або свої рандомні думки. Шітпостинг Шітпостинг (shitposting) – це коли людина публікує багато дивних, безглуздих, абсурдних дописів, щоб спровокувати реакцію або просто повеселитись. Це майже як флуд: меми без сенсу, крінжові картинки, локальний гумор або свої рандомні думки. Думскролінг Шітпостинг (shitposting) – це коли людина публікує багато дивних, безглуздих, абсурдних дописів, щоб спровокувати реакцію або просто повеселитись. Це майже як флуд: меми без сенсу, крінжові картинки, локальний гумор або свої рандомні думки. Гігачадінг Шітпостинг (shitposting) – це коли людина публікує багато дивних, безглуздих, абсурдних дописів, щоб спровокувати реакцію або просто повеселитись. Це майже як флуд: меми без сенсу, крінжові картинки, локальний гумор або свої рандомні думки.

9/13 Хто такі інцели? Люди, які всюди намагаються довести свою правоту Інцели (від англ. incel – involuntary celibate, тобто цнотливий не за бажанням) – це люди (здебільшого чоловіки), які не мають сексуальних або романтичних стосунків попри таке бажання та звинувачують в цьому суспільство. Спочатку це поняття було нейтральним, але з часом стало частиною токсичної субкультури, яка пропагує насильство і боротьбу проти конвенційно привабливих чоловіків та жінок. Вплив токсичної спільноти інцелів на підлітків, зокрема, показаний у серіалі "Юнацтво" від Netflix, який вразив глядачів у січні 2025 року. Люди, які не мають сексуальних/романтичних стосунків попри таке бажання Інцели (від англ. incel – involuntary celibate, тобто цнотливий не за бажанням) – це люди (здебільшого чоловіки), які не мають сексуальних або романтичних стосунків попри таке бажання та звинувачують в цьому суспільство. Спочатку це поняття було нейтральним, але з часом стало частиною токсичної субкультури, яка пропагує насильство і боротьбу проти конвенційно привабливих чоловіків та жінок. Вплив токсичної спільноти інцелів на підлітків, зокрема, показаний у серіалі "Юнацтво" від Netflix, який вразив глядачів у січні 2025 року. Люди, які прагнуть до недосяжного ідеалу і не можуть прийняти свою недосконалість Інцели (від англ. incel – involuntary celibate, тобто цнотливий не за бажанням) – це люди (здебільшого чоловіки), які не мають сексуальних або романтичних стосунків попри таке бажання та звинувачують в цьому суспільство. Спочатку це поняття було нейтральним, але з часом стало частиною токсичної субкультури, яка пропагує насильство і боротьбу проти конвенційно привабливих чоловіків та жінок. Вплив токсичної спільноти інцелів на підлітків, зокрема, показаний у серіалі "Юнацтво" від Netflix, який вразив глядачів у січні 2025 року.

10/13 Ви дуже втомлені, роздратовані й розпочинаєте сварку в інтернеті з найменшого приводу. Що вам, найімовірніше, порадять зумери? Піти трогати траву У таких випадках іронічно кажуть "йди потрогай траву" ("go touch grass") – тобто вийди в реальний світ, заспокойся, насолодитись дрібницями й охолонь. Піти нюхати квіти У таких випадках іронічно кажуть "йди потрогай траву" ("go touch grass") – тобто вийди в реальний світ, заспокойся, насолодитись дрібницями й охолонь. Думскролити стрічку У таких випадках іронічно кажуть "йди потрогай траву" ("go touch grass") – тобто вийди в реальний світ, заспокойся, насолодитись дрібницями й охолонь. Подивитися на зорі У таких випадках іронічно кажуть "йди потрогай траву" ("go touch grass") – тобто вийди в реальний світ, заспокойся, насолодитись дрібницями й охолонь. Лягти спати У таких випадках іронічно кажуть "йди потрогай траву" ("go touch grass") – тобто вийди в реальний світ, заспокойся, насолодитись дрібницями й охолонь.

11/13 В якій ситуації можна сказати "не втручаємося, це канонічна подія"? Першокурсник думає, що ніколи не буде пропускати пари Усі ці події "канонічні". Зараз пояснимо. "Канонічна подія" (canon event) – це момент у житті, який майже обов’язково має статися, навіть якщо це помилка, розчарування чи наївність. Іронія в тому, що майже всі ми колись проходили через такі ситуації – тому ми просто кажемо: "Не втручайтеся. Це канонічна подія. Людина має пройти через цей етап і зробити висновки". Українці пишуть росіянам "виходьте на мітинги, протестуйте проти Путіна" Усі ці події "канонічні". Зараз пояснимо. "Канонічна подія" (canon event) – це момент у житті, який майже обов’язково має статися, навіть якщо це помилка, розчарування чи наївність. Іронія в тому, що майже всі ми колись проходили через такі ситуації – тому ми просто кажемо: "Не втручайтеся. Це канонічна подія. Людина має пройти через цей етап і зробити висновки". Молоді батьки думають, що завжди будуть прогресивними та розумітимуть своїх дітей Усі ці події "канонічні". Зараз пояснимо. "Канонічна подія" (canon event) – це момент у житті, який майже обов’язково має статися, навіть якщо це помилка, розчарування чи наївність. Іронія в тому, що майже всі ми колись проходили через такі ситуації – тому ми просто кажемо: "Не втручайтеся. Це канонічна подія. Людина має пройти через цей етап і зробити висновки". Усі варіанти Усі ці події "канонічні". Зараз пояснимо. "Канонічна подія" (canon event) – це момент у житті, який майже обов’язково має статися, навіть якщо це помилка, розчарування чи наївність. Іронія в тому, що майже всі ми колись проходили через такі ситуації – тому ми просто кажемо: "Не втручайтеся. Це канонічна подія. Людина має пройти через цей етап і зробити висновки".

12/13 Багато хто знає, що клікбейт – це гучний провокативний заголовок. А що таке рейджбейт? Контент, який має викликати злість і бажання посваритися Рейджбейт (ragebait) – це маніпулятивний контент, який створений навмисно для того, щоб розлютити, викликати гнів, обурення або негативні коментарі. Такі пости активно поширюються, бо люди емоційно на них реагують, а отже отримують більше уваги та краще поширюються алгоритмами соцмереж. Контент, покликаний викликати у людини позитивні емоції Рейджбейт (ragebait) – це маніпулятивний контент, який створений навмисно для того, щоб розлютити, викликати гнів, обурення або негативні коментарі. Такі пости активно поширюються, бо люди емоційно на них реагують, а отже отримують більше уваги та краще поширюються алгоритмами соцмереж. Контент, покликаний розслабити людину та покращити засинання Рейджбейт (ragebait) – це маніпулятивний контент, який створений навмисно для того, щоб розлютити, викликати гнів, обурення або негативні коментарі. Такі пости активно поширюються, бо люди емоційно на них реагують, а отже отримують більше уваги та краще поширюються алгоритмами соцмереж.