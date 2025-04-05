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Тест

Скуф, делулу чи норміс. Чи зрозумієте ви, про що говорять сучасні підлітки? ТЕСТ

Олена Барсукова — 5 квітня, 06:00
Фото ілюстративне: Flashpop/GettyImages
Скуф, делулу чи норміс. Чи зрозумієте ви, про що говорять сучасні підлітки? ТЕСТ
Фото ілюстративне: Flashpop/GettyImages

Якщо ви нещодавно почули "делулу", "пікмі" чи "скуф" і подумали, що це нові персонажі з відеоігор, вам точно сюди.

Молодіжний сленг сьогодні – це як постіронічні меми: чим менше розумієш, тим більше смієшся (або плачеш).

Але не хвилюйтеся: ми склали тест, який допоможе вам краще зрозуміти, про що говорять підлітки в інтернеті.

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Почнімо з інтернет-сленгу. Яку людину можуть описати словом "делулу"?

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Який типаж людей, на думку молоді, підійде під визначення "скуф"?

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"Цей мем для нормісів, мені несмішно". Про яких людей йдеться?

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Як в інтернеті називають жінок, які кажуть щось на кшталт: "Всі дівчата такі дурненькі, у них тільки макіяжі в голові, а я не така – мені б у приставку пограти"?

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"З ним взагалі нема про що поговорити. Живе як NPC". Про яку людину йдеться?

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Хто такі альт-дівчата?

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Як називається стан, коли людина думає, що всі, окрім неї, – норміси та NPC?

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В інтернеті є більш сучасна версія слова "флуд". Що це?

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Хто такі інцели?

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Ви дуже втомлені, роздратовані й розпочинаєте сварку в інтернеті з найменшого приводу. Що вам, найімовірніше, порадять зумери?

11/13

В якій ситуації можна сказати "не втручаємося, це канонічна подія"?

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Багато хто знає, що клікбейт – це гучний провокативний заголовок. А що таке рейджбейт?

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Cottage core, fairy core, medieval core… Що воно таке, той core?