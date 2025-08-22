Уряд розширив програму безоплатного зубопротезування для захисників України

Програму запустили в Україні у 2024 році

Кабінет Міністрів розширив перелік категорій людей, які можуть отримати безоплатні стоматологічні послуги. Тепер їх безкоштовно надаватимуть українцям, що пережили полон, та військовослужбовцям-іноземцям.

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, рішення напрацювали у межах спільного проєкту з Міністерством ветеранів та Національною службою здоров’я.

Відтепер безоплатну стоматологічну допомогу отримуватимуть:

військовослужбовці-іноземці та люди без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;

українці, які пережили полон .

"Для цього пацієнтам потрібно буде звернутись до закладів охорони здоров’я, які мають укладений договір із Національною службою здоров’я України за відповідними пакетами", – пояснюють у відомстві.

Нагадаємо, програму з безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги військовим і ветеранам запустили в Україні у 2024 році.

Отримати подібні послуги можуть ветерани війни, учасники бойових дій, військовослужбовці, які виконують бойові завдання, але поки не мають статусу учасника бойових дій, та люди, що отримали інвалідність внаслідок війни.

Наразі такими безоплатними стоматологічними послугами скористалися вже щонайменше 70 тисяч українських захисників і захисниць.

На 2025 рік на програму передбачено 939 млн грн.

Найближчий заклад надання безоплатної стоматологічної допомоги та зубопротезування можна знайти за посиланням.