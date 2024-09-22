Який ви персонаж із культового серіалу "Друзі"? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися
Якщо ви вмикаєте "Друзів" у будь-яку пору року – вам сюди.
Якщо хоч раз сперечалися, чи була перерва у стосунках в Роса і Рейчел – забігайте.
Якщо знаєте напам'ять I'll be there for you – підспівуйте і проходьте наш тест.
Він для справжніх фанатів ситкому, яких не здивуєш запитанням – "Хто одягнув на голову індичку?".
30 років тому 22 вересня вийшла перша серія "Друзів". Тоді народилась легенда:)
Підлітки 2000-х прибігали додому після школи, щоб встигнути подивитися по телебаченню заповітні серії. Хтось познайомився із компанією головних героїв пізніше, вже в дорослому віці. Але кожен, хто дивився серіал, напевно намагався відшукати у собі риси цих персонажів.
То хто ж ви: саркастичний Чендлер чи перфекціоністка Моніка, романтичний Джої або педантичний Рос, а може екстравагантна Фібі чи смілива Рейчел?
Дізнаймось!
Яку тварину ви б собі завели?
Футболку з якою фразою хотіли б собі замовили?
Про що ви мрієте?
Уявіть, що настала криза середнього віку, ваші дії?
Що вам хочеться одягнути?
Що вас дратує найбільше?
Маєте хобі, яке ж воно?
Коли вам кажуть слово "Рафаель", ви подумаєте що це...?
Яка ваша шкідлива звичка?
Що для вас важливо у стосунках?
Яка ваша улюблена страва?