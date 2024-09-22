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Який ви персонаж із культового серіалу "Друзі"? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Дарія Поперечна — 22 вересня, 06:00
Актори серіалу "Друзі"
Який ви персонаж із культового серіалу Друзі? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися
Актори серіалу "Друзі"

Якщо ви вмикаєте "Друзів" у будь-яку пору року – вам сюди.

Якщо хоч раз сперечалися, чи була перерва у стосунках в Роса і Рейчел – забігайте.

Якщо знаєте напам'ять I'll be there for you – підспівуйте і проходьте наш тест.

Він для справжніх фанатів ситкому, яких не здивуєш запитанням – "Хто одягнув на голову індичку?".

30 років тому 22 вересня вийшла перша серія "Друзів". Тоді народилась легенда:)

ВІДЕО ДНЯ

Підлітки 2000-х прибігали додому після школи, щоб встигнути подивитися по телебаченню заповітні серії. Хтось познайомився із компанією головних героїв пізніше, вже в дорослому віці. Але кожен, хто дивився серіал, напевно намагався відшукати у собі риси цих персонажів.

То хто ж ви: саркастичний Чендлер чи перфекціоністка Моніка, романтичний Джої або педантичний Рос, а може екстравагантна Фібі чи смілива Рейчел?

Дізнаймось!

1/11

Яку тварину ви б собі завели?

2/11

Футболку з якою фразою хотіли б собі замовили?

3/11

Про що ви мрієте?

4/11

Уявіть, що настала криза середнього віку, ваші дії?

5/11

Що вам хочеться одягнути?

6/11

Що вас дратує найбільше?

7/11

Маєте хобі, яке ж воно?

8/11

Коли вам кажуть слово "Рафаель", ви подумаєте що це...?

9/11

Яка ваша шкідлива звичка?

10/11

Що для вас важливо у стосунках?

11/11

Яка ваша улюблена страва?

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