Який ви персонаж із культового серіалу "Друзі"? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Якщо ви вмикаєте "Друзів" у будь-яку пору року – вам сюди.

Якщо хоч раз сперечалися, чи була перерва у стосунках в Роса і Рейчел – забігайте.

Якщо знаєте напам'ять I'll be there for you – підспівуйте і проходьте наш тест.

Він для справжніх фанатів ситкому, яких не здивуєш запитанням – "Хто одягнув на голову індичку?".

30 років тому 22 вересня вийшла перша серія "Друзів". Тоді народилась легенда:)

Підлітки 2000-х прибігали додому після школи, щоб встигнути подивитися по телебаченню заповітні серії. Хтось познайомився із компанією головних героїв пізніше, вже в дорослому віці. Але кожен, хто дивився серіал, напевно намагався відшукати у собі риси цих персонажів.

То хто ж ви: саркастичний Чендлер чи перфекціоністка Моніка, романтичний Джої або педантичний Рос, а може екстравагантна Фібі чи смілива Рейчел?

Дізнаймось!

1/11 Яку тварину ви б собі завели? Кота із дзвіночком на ошийнику Активну мавпочку-капуцина Курча і каченя Кішку-сфінкса Щурячу сім'ю Милу собачку, на ім'я Чічі

2/11 Футболку з якою фразою хотіли б собі замовили? I'm fine

How you doin’?

Смішити – це все, що я вмію!

I know!

Smelly caaat, smeeeelly cat

Це злочин проти природи..ні-ні, проти моди!



3/11 Про що ви мрієте?

Жити у сирному будиночку в Франції Побудувати тематичний парк "Динозаври та Амелія Ергарт" Купити баскетбольну команду Потрапити на роботу у Gucci Довести, що у світі є безкорисливі вчинки Побити рекорди у грі Ms. Pac-Man

4/11 Уявіть, що настала криза середнього віку, ваші дії?

Плакатиму і запитаю у небес: “чомууу?!” Пригублю трішки коктейлів, а потім ще трішки Куплю спортивне авто, обов'язково червоне Спокійно чекатиму на свій торт і подарунки Одна миля на надувній гирі – це топ! Не знаю, може щось проколю

5/11 Що вам хочеться одягнути?

Сорочку кольору "бляклий лосось" Щось з квітами і більше прикрас! Жилет, сорочка, штани – вічна класика! Обтягуючі джинси і сорочку, щоб було видно всі м'язи Топ і коротку спідницю, але щоб образ був стильним А можна весь день ходити у весільній сукні?

6/11 Що вас дратує найбільше?

Коли просять поділитися їжею Коли у домі безлад Коли беруть мої речі, особливо зубну щітку Коли люди викидають різдвяні ялинки Коли дарують те, що не можна повернути Коли кажуть, що не вірять у еволюцію

7/11 Маєте хобі, яке ж воно?

Обожнюю збирати пазли! Яхти і вітрила – що може бути краще? Мені треба лише гітара, три акорди і трохи глядачів Можна спочатку розсортувати фото за номерами, потім за подіями, а потім ще й зробити перехресний пошук – це кайф! Можна покидати м'яч…або пограти у вогняний м'яч! Ще питаєте? Маю цілу команду з настільного футболу

8/11 Коли вам кажуть слово "Рафаель", ви подумаєте що це...?

Італійський живописець Страва з кокосом Скорочення від Ральфа Лорена Ім'я якогось сексуального героя з кіно Це могло б бути ім'я кота, пташки чи миші Мабуть, один з працівників нашого офісу

9/11 Яка ваша шкідлива звичка?

Я не вмію хворіти Завжди запізнююсь, коли бачу в магазині знижки Треба щось робити з цим жирним майонезом! Скажіть неправильно якесь слово, мені вже хочеться вас виправити А що жувати волосся – це погано? Що це, дим сигарет? Я з вами!

10/11 Що для вас важливо у стосунках?

Люблю щось серйозне, планую спільне життя, мрію додати людину у сімейну газету Самотній вовк не затримується надовго Люблю свободу і ненавиджу робити перерви у стосунках Подобається, коли можна робити ЦЕ разом . Ну прибирати! А ви що подумали?) Якщо ви не можете зіграти для мене на невидимому фортепіано – нам в різні сторони Аби тільки ви не говорили Oooh, myyy Goood