Найдовший поцілунок і найвищий стрибок: що ви знаєте із Книги рекордів Гіннеса? ТЕСТ

Як дізнатися, хто має найдовший у світі зріст та яка порода котів найпухнастіша? Зазирнути до Книги рекордів Гіннеса!

Вже 69-й рік поспіль вона збирає рекорди найшвидших, найбільших, найсильніших та перших у своєму роді.

Книга рекордів Гіннеса містить понад 53 тисячі записів про тварин, науку, технології, спорт, красу, бізнес, мистецтво, їжу, архітектуру та знаменитостей.

Що ви знаєте про цікаві, незвичні та подеколи чудернацькі рекорди світу? Перевірте себе у новому тесті "УП. Життя"!

1/16 З якої суперечки почалася історія Книги рекордів Гіннеса?

Про найдовшу війну Усе почалося з одного полювання у 1950-х. Якось виконавчий директор броварні “Гіннес” Г'ю Бівер та його друзі-мисливці посперечалися, який птах у Європі найшвидший, але не знайшли відповіді у жодній книзі. Потім Г'ю Бівер придумав створити рекламну кампанію на основі “пабних суперечок” і запропонував близнюкам Норрісу та Россу МакВіртеру скласти книгу дивовижних фактів. Перша “Книга рекордів Гіннеса” була опублікована в 1955 році та містила такі рекорди, як-от найбільша народжена дитина (10,2 кг), найшвидший ліфт (25,5 км на годину) або найдовша борода (понад 5 метрів). Про найшвидшого птаха Усе почалося з одного полювання у 1950-х. Якось виконавчий директор броварні “Гіннес” Г'ю Бівер та його друзі-мисливці посперечалися, який птах у Європі найшвидший, але не знайшли відповіді у жодній книзі. Потім Г'ю Бівер придумав створити рекламну кампанію на основі “пабних суперечок” і запропонував близнюкам Норрісу та Россу МакВіртеру скласти книгу дивовижних фактів. Перша “Книга рекордів Гіннеса” була опублікована в 1955 році та містила такі рекорди, як-от найбільша народжена дитина (10,2 кг), найшвидший ліфт (25,5 км на годину) або найдовша борода (понад 5 метрів). Про найкрасивішу дівчину Усе почалося з одного полювання у 1950-х. Якось виконавчий директор броварні “Гіннес” Г'ю Бівер та його друзі-мисливці посперечалися, який птах у Європі найшвидший, але не знайшли відповіді у жодній книзі. Потім Г'ю Бівер придумав створити рекламну кампанію на основі “пабних суперечок” і запропонував близнюкам Норрісу та Россу МакВіртеру скласти книгу дивовижних фактів. Перша “Книга рекордів Гіннеса” була опублікована в 1955 році та містила такі рекорди, як-от найбільша народжена дитина (10,2 кг), найшвидший ліфт (25,5 км на годину) або найдовша борода (понад 5 метрів). Про найбільшу пляшку пива Усе почалося з одного полювання у 1950-х. Якось виконавчий директор броварні “Гіннес” Г'ю Бівер та його друзі-мисливці посперечалися, який птах у Європі найшвидший, але не знайшли відповіді у жодній книзі. Потім Г'ю Бівер придумав створити рекламну кампанію на основі “пабних суперечок” і запропонував близнюкам Норрісу та Россу МакВіртеру скласти книгу дивовижних фактів. Перша “Книга рекордів Гіннеса” була опублікована в 1955 році та містила такі рекорди, як-от найбільша народжена дитина (10,2 кг), найшвидший ліфт (25,5 км на годину) або найдовша борода (понад 5 метрів).

ВІДЕО ДНЯ

2/16 Кому, за версією Книги рекордів Гіннеса, належить "найгучніший пеніс"?

Людині Найгучніший пеніс належить крихітному європейському виду гребляка (водяного клопа) під назвою Micronecta scholtzi. Комаха довжиною 2 мм треться пенісом об черевце і створює шум до 99,2 децибела для приваблення партнера. Це можна порівняти з гучністю оркестру, якби ви сиділи в першому ряду. А от найдовший у світі пеніс (до 2,4 м) належить синьому киту. Конику Найгучніший пеніс належить крихітному європейському виду гребляка (водяного клопа) під назвою Micronecta scholtzi. Комаха довжиною 2 мм треться пенісом об черевце і створює шум до 99,2 децибела для приваблення партнера. Це можна порівняти з гучністю оркестру, якби ви сиділи в першому ряду. А от найдовший у світі пеніс (до 2,4 м) належить синьому киту. Кашалоту Найгучніший пеніс належить крихітному європейському виду гребляка (водяного клопа) під назвою Micronecta scholtzi. Комаха довжиною 2 мм треться пенісом об черевце і створює шум до 99,2 децибела для приваблення партнера. Це можна порівняти з гучністю оркестру, якби ви сиділи в першому ряду. А от найдовший у світі пеніс (до 2,4 м) належить синьому киту. Синьому киту Найгучніший пеніс належить крихітному європейському виду гребляка (водяного клопа) під назвою Micronecta scholtzi. Комаха довжиною 2 мм треться пенісом об черевце і створює шум до 99,2 децибела для приваблення партнера. Це можна порівняти з гучністю оркестру, якби ви сиділи в першому ряду. А от найдовший у світі пеніс (до 2,4 м) належить синьому киту. Водяному клопу Найгучніший пеніс належить крихітному європейському виду гребляка (водяного клопа) під назвою Micronecta scholtzi. Комаха довжиною 2 мм треться пенісом об черевце і створює шум до 99,2 децибела для приваблення партнера. Це можна порівняти з гучністю оркестру, якби ви сиділи в першому ряду. А от найдовший у світі пеніс (до 2,4 м) належить синьому киту.

3/16 Скільки важить найбільший "великий кіт" за версією Книги рекордів Гіннеса?

155 кг Найбільший живий представник котових у світі – це самець Геркулес, гібрид лева і тигриці, який живе у заповіднику Міртл-Біч Сафарі в Південній Кароліні. Довжина його тіла сягає 3,33 м, висота в холці – 1,25 м, а вага – 418,2 кг. Щодня Геракл з'їдає близько 13,6 кг м'яса і запиває його кількома літрами води.

300 кг Найбільший живий представник котових у світі – це самець Геркулес, гібрид лева і тигриці, який живе у заповіднику Міртл-Біч Сафарі в Південній Кароліні. Довжина його тіла сягає 3,33 м, висота в холці – 1,25 м, а вага – 418,2 кг. Щодня Геракл з'їдає близько 13,6 кг м'яса і запиває його кількома літрами води.

418 кг Найбільший живий представник котових у світі – це самець Геркулес, гібрид лева і тигриці, який живе у заповіднику Міртл-Біч Сафарі в Південній Кароліні. Довжина його тіла сягає 3,33 м, висота в холці – 1,25 м, а вага – 418,2 кг. Щодня Геракл з'їдає близько 13,6 кг м'яса і запиває його кількома літрами води.



4/16 Який з цих рекордів у 2023 році встановив українець Дмитро Грунський?

Найважчий автомобіль, перетягнутий бородою У це важко повірити, але у 2023 році український стронгмен Дмитро Грунський встановив три світових рекорди в один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби. Дніпрянин протягнув бородою автобус вагою 2 580 кг, шиєю – вантажівку вагою 7 760 кг, а зубами – 7 автівок. До речі, у 2022 році Дмитро протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни. Найважчий автомобіль, перетягнутий шиєю У це важко повірити, але у 2023 році український стронгмен Дмитро Грунський встановив три світових рекорди в один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби. Дніпрянин протягнув бородою автобус вагою 2 580 кг, шиєю – вантажівку вагою 7 760 кг, а зубами – 7 автівок. До речі, у 2022 році Дмитро протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни. Найбільша кількість автівок, перетягнутих зубами У це важко повірити, але у 2023 році український стронгмен Дмитро Грунський встановив три світових рекорди в один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби. Дніпрянин протягнув бородою автобус вагою 2 580 кг, шиєю – вантажівку вагою 7 760 кг, а зубами – 7 автівок. До речі, у 2022 році Дмитро протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни. Усі варіанти У це важко повірити, але у 2023 році український стронгмен Дмитро Грунський встановив три світових рекорди в один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби. Дніпрянин протягнув бородою автобус вагою 2 580 кг, шиєю – вантажівку вагою 7 760 кг, а зубами – 7 автівок. До речі, у 2022 році Дмитро протягнув шиєю вагон метро, що важить 32,5 тонни.

5/16 Яка гімнастка найшвидше у світі подолала 20-метрову дистанцію в акробатичному перекиді?

Українка Софія Тепла Українська гімнастка Софія Тепла вперше побила світовий рекорд на італійському телешоу Lo Show dei Record у 2022 році, коли їй було 11 років. Вона найшвидше пройшла 20-метрову дистанцію в акробатичному перекиді, витративши на це 10,49 секунди. Вдома дівчинку застала війна, але попри це вже у 2023 році Софія встановила другий світовий рекорд – на найбільшу кількість відтискань у потрійній гімнастичній складці на одних руках за 30 секунд. Дівчинка зробила 21 відтискання і вкотре нагадала світу про спортивні здобутки українців. Американка Сімона Байлз Українська гімнастка Софія Тепла вперше побила світовий рекорд на італійському телешоу Lo Show dei Record у 2022 році, коли їй було 11 років. Вона найшвидше пройшла 20-метрову дистанцію в акробатичному перекиді, витративши на це 10,49 секунди. Вдома дівчинку застала війна, але попри це вже у 2023 році Софія встановила другий світовий рекорд – на найбільшу кількість відтискань у потрійній гімнастичній складці на одних руках за 30 секунд. Дівчинка зробила 21 відтискання і вкотре нагадала світу про спортивні здобутки українців. Британка Наталі Кокс Українська гімнастка Софія Тепла вперше побила світовий рекорд на італійському телешоу Lo Show dei Record у 2022 році, коли їй було 11 років. Вона найшвидше пройшла 20-метрову дистанцію в акробатичному перекиді, витративши на це 10,49 секунди. Вдома дівчинку застала війна, але попри це вже у 2023 році Софія встановила другий світовий рекорд – на найбільшу кількість відтискань у потрійній гімнастичній складці на одних руках за 30 секунд. Дівчинка зробила 21 відтискання і вкотре нагадала світу про спортивні здобутки українців.

6/16 Який з цих рекордів фіксувала Книга рекордів Гіннеса?

Найменша жаба у світі Найменшою жабою у світі стала бразильська жаба-блоха (Brachycephalus pulex) з гірського масиву Серра-Боніта. Її виявили у 2011 році, але детальне дослідження з’явилося в журналі Zoologica Scripta лише у лютому 2024 року. Дорослі самці мають середню довжину 7,1 мм – це менше, ніж горошина. Дорослі самки трохи довші та зазвичай сягають 8,15 мм. Найменший досліджений представник цього виду мав розмір трохи менш як 6,5 мм.

Найменша печінка у світі Найменшою жабою у світі стала бразильська жаба-блоха (Brachycephalus pulex) з гірського масиву Серра-Боніта. Її виявили у 2011 році, але детальне дослідження з’явилося в журналі Zoologica Scripta лише у лютому 2024 року. Дорослі самці мають середню довжину 7,1 мм – це менше, ніж горошина. Дорослі самки трохи довші та зазвичай сягають 8,15 мм. Найменший досліджений представник цього виду мав розмір трохи менш як 6,5 мм.

Найменша кухня у світі Найменшою жабою у світі стала бразильська жаба-блоха (Brachycephalus pulex) з гірського масиву Серра-Боніта. Її виявили у 2011 році, але детальне дослідження з’явилося в журналі Zoologica Scripta лише у лютому 2024 року. Дорослі самці мають середню довжину 7,1 мм – це менше, ніж горошина. Дорослі самки трохи довші та зазвичай сягають 8,15 мм. Найменший досліджений представник цього виду мав розмір трохи менш як 6,5 мм.

Найменша каблучка у світі Найменшою жабою у світі стала бразильська жаба-блоха (Brachycephalus pulex) з гірського масиву Серра-Боніта. Її виявили у 2011 році, але детальне дослідження з’явилося в журналі Zoologica Scripta лише у лютому 2024 року. Дорослі самці мають середню довжину 7,1 мм – це менше, ніж горошина. Дорослі самки трохи довші та зазвичай сягають 8,15 мм. Найменший досліджений представник цього виду мав розмір трохи менш як 6,5 мм.



7/16 У 2017 році Книга рекордів Гіннеса визначила найдовший у світі шлейф весільної сукні. Скільки в ньому метрів тканини?

500 метрів Найдовший шлейф весільної сукні сягнув понад 8 тисяч метрів. Для порівняння, висота найвищої у світі гори Еверест становить 8848 метрів. Шлейф створила компанія Dynamic Projects у французькому місті Кодрі, відомому завдяки виробництву мережива. Над елементом одягу протягом 2 місяців працювали 15 волонтерів.

5 тисяч Найдовший шлейф весільної сукні сягнув понад 8 тисяч метрів. Для порівняння, висота найвищої у світі гори Еверест становить 8848 метрів. Шлейф створила компанія Dynamic Projects у французькому місті Кодрі, відомому завдяки виробництву мережива. Над елементом одягу протягом 2 місяців працювали 15 волонтерів.

7,5 тисячі Найдовший шлейф весільної сукні сягнув понад 8 тисяч метрів. Для порівняння, висота найвищої у світі гори Еверест становить 8848 метрів. Шлейф створила компанія Dynamic Projects у французькому місті Кодрі, відомому завдяки виробництву мережива. Над елементом одягу протягом 2 місяців працювали 15 волонтерів.

8 тисяч Найдовший шлейф весільної сукні сягнув понад 8 тисяч метрів. Для порівняння, висота найвищої у світі гори Еверест становить 8848 метрів. Шлейф створила компанія Dynamic Projects у французькому місті Кодрі, відомому завдяки виробництву мережива. Над елементом одягу протягом 2 місяців працювали 15 волонтерів.



8/16 Хто, за версією Книги рекордів Гіннеса, має найбільшу кількість сексуально сумісних партнерів?

Людина Організм з найбільшою кількістю сексуально сумісних партнерів – це розщепка звичайна (Schizophyllum commune), яка має 23 тисячі типів спарювання. Типи спарювання у грибів є еквівалентом статей у багатоклітинних організмів.

Тварина Організм з найбільшою кількістю сексуально сумісних партнерів – це розщепка звичайна (Schizophyllum commune), яка має 23 тисячі типів спарювання. Типи спарювання у грибів є еквівалентом статей у багатоклітинних організмів.

Рослина Організм з найбільшою кількістю сексуально сумісних партнерів – це розщепка звичайна (Schizophyllum commune), яка має 23 тисячі типів спарювання. Типи спарювання у грибів є еквівалентом статей у багатоклітинних організмів.

Гриб Організм з найбільшою кількістю сексуально сумісних партнерів – це розщепка звичайна (Schizophyllum commune), яка має 23 тисячі типів спарювання. Типи спарювання у грибів є еквівалентом статей у багатоклітинних організмів.



9/16 Який з цих рекордів, пов’язаних з їжею, фіксувала Книга рекордів Гіннеса?

Найдовша локшина Усі ці рекорди зафіксували у Книзі Гіннеса! Найдорожчим їстівним грибом визнали білий трюфель, ціна якого сягає 3 тисяч доларів за кілограм. Найдорожчий хот-дог коштував 169 доларів (майже 7 тисяч гривень) і був проданий американською компанією Tokyo Dog у 2014 році. Найдовшою у світі була визнана локшина довжиною 3,084 метрів від китайської компанії Xiangnian Food. Найважча морква була вирощена американцем Крістофером Кваллі та важила 10,17 кг. А найбільша миска кускусу була приготована в Алжирі та важила 6,04 тонни.

Найважча морквина Усі ці рекорди зафіксували у Книзі Гіннеса! Найдорожчим їстівним грибом визнали білий трюфель, ціна якого сягає 3 тисяч доларів за кілограм. Найдорожчий хот-дог коштував 169 доларів (майже 7 тисяч гривень) і був проданий американською компанією Tokyo Dog у 2014 році. Найдовшою у світі була визнана локшина довжиною 3,084 метрів від китайської компанії Xiangnian Food. Найважча морква була вирощена американцем Крістофером Кваллі та важила 10,17 кг. А найбільша миска кускусу була приготована в Алжирі та важила 6,04 тонни.

Найдорожчий хот-дог Усі ці рекорди зафіксували у Книзі Гіннеса! Найдорожчим їстівним грибом визнали білий трюфель, ціна якого сягає 3 тисяч доларів за кілограм. Найдорожчий хот-дог коштував 169 доларів (майже 7 тисяч гривень) і був проданий американською компанією Tokyo Dog у 2014 році. Найдовшою у світі була визнана локшина довжиною 3,084 метрів від китайської компанії Xiangnian Food. Найважча морква була вирощена американцем Крістофером Кваллі та важила 10,17 кг. А найбільша миска кускусу була приготована в Алжирі та важила 6,04 тонни.

Найдорожчий їстівний гриб Усі ці рекорди зафіксували у Книзі Гіннеса! Найдорожчим їстівним грибом визнали білий трюфель, ціна якого сягає 3 тисяч доларів за кілограм. Найдорожчий хот-дог коштував 169 доларів (майже 7 тисяч гривень) і був проданий американською компанією Tokyo Dog у 2014 році. Найдовшою у світі була визнана локшина довжиною 3,084 метрів від китайської компанії Xiangnian Food. Найважча морква була вирощена американцем Крістофером Кваллі та важила 10,17 кг. А найбільша миска кускусу була приготована в Алжирі та важила 6,04 тонни.

Найбільша миска кускусу Усі ці рекорди зафіксували у Книзі Гіннеса! Найдорожчим їстівним грибом визнали білий трюфель, ціна якого сягає 3 тисяч доларів за кілограм. Найдорожчий хот-дог коштував 169 доларів (майже 7 тисяч гривень) і був проданий американською компанією Tokyo Dog у 2014 році. Найдовшою у світі була визнана локшина довжиною 3,084 метрів від китайської компанії Xiangnian Food. Найважча морква була вирощена американцем Крістофером Кваллі та важила 10,17 кг. А найбільша миска кускусу була приготована в Алжирі та важила 6,04 тонни.

Усі варіанти Усі ці рекорди зафіксували у Книзі Гіннеса! Найдорожчим їстівним грибом визнали білий трюфель, ціна якого сягає 3 тисяч доларів за кілограм. Найдорожчий хот-дог коштував 169 доларів (майже 7 тисяч гривень) і був проданий американською компанією Tokyo Dog у 2014 році. Найдовшою у світі була визнана локшина довжиною 3,084 метрів від китайської компанії Xiangnian Food. Найважча морква була вирощена американцем Крістофером Кваллі та важила 10,17 кг. А найбільша миска кускусу була приготована в Алжирі та важила 6,04 тонни.



10/16 Який з цих рекордів НЕ фіксувала Книга рекордів Гіннеса?

Найважча видалена пухлина Найбільша пухлина, яку коли-небудь видаляли неушкодженою, важила 138,7 кг та мала діаметр 1 м! Цю мультикістозну пухлину правого яєчника виявили у 34-річної жінки та повністю видалили у жовтні 1991 року. Найважчий мозок у людини важив 2 850 грамів, тобто був удвічі більший за середньостатистичний. Його виміряв голландський патологоанатом у 1899 році. Найважчу нирку поки що не фіксували, а от найважчий камінь у нирці важив 800 грамів та сягав понад 13 сантиметрів у довжину.

Найважчий мозок у людини Найбільша пухлина, яку коли-небудь видаляли неушкодженою, важила 138,7 кг та мала діаметр 1 м! Цю мультикістозну пухлину правого яєчника виявили у 34-річної жінки та повністю видалили у жовтні 1991 року. Найважчий мозок у людини важив 2 850 грамів, тобто був удвічі більший за середньостатистичний. Його виміряв голландський патологоанатом у 1899 році. Найважчу нирку поки що не фіксували, а от найважчий камінь у нирці важив 800 грамів та сягав понад 13 сантиметрів у довжину.

Найважча нирка у людини Найбільша пухлина, яку коли-небудь видаляли неушкодженою, важила 138,7 кг та мала діаметр 1 м! Цю мультикістозну пухлину правого яєчника виявили у 34-річної жінки та повністю видалили у жовтні 1991 року. Найважчий мозок у людини важив 2 850 грамів, тобто був удвічі більший за середньостатистичний. Його виміряв голландський патологоанатом у 1899 році. Найважчу нирку поки що не фіксували, а от найважчий камінь у нирці важив 800 грамів та сягав понад 13 сантиметрів у довжину.



11/16 Кого у 1940 році визнали найвищою людиною в історії?

Англійця Найвищою людиною, яка будь-коли жила у світі, офіційно залишається американець Роберт Першинг Водлоу з Іллінойсу, народжений 22 лютого 1918 року. Під час останнього вимірювання 1940 року його зріст становив 2,72 м. Найбільша зареєстрована вага Роберта становила 222,71 кг на його 21-й день народження, а на момент смерті він важив 199 кг. Чоловіка поховали у труні завдовжки 3,28 м. Американця Найвищою людиною, яка будь-коли жила у світі, офіційно залишається американець Роберт Першинг Водлоу з Іллінойсу, народжений 22 лютого 1918 року. Під час останнього вимірювання 1940 року його зріст становив 2,72 м. Найбільша зареєстрована вага Роберта становила 222,71 кг на його 21-й день народження, а на момент смерті він важив 199 кг. Чоловіка поховали у труні завдовжки 3,28 м. Бразильця Найвищою людиною, яка будь-коли жила у світі, офіційно залишається американець Роберт Першинг Водлоу з Іллінойсу, народжений 22 лютого 1918 року. Під час останнього вимірювання 1940 року його зріст становив 2,72 м. Найбільша зареєстрована вага Роберта становила 222,71 кг на його 21-й день народження, а на момент смерті він важив 199 кг. Чоловіка поховали у труні завдовжки 3,28 м. Норвежця Найвищою людиною, яка будь-коли жила у світі, офіційно залишається американець Роберт Першинг Водлоу з Іллінойсу, народжений 22 лютого 1918 року. Під час останнього вимірювання 1940 року його зріст становив 2,72 м. Найбільша зареєстрована вага Роберта становила 222,71 кг на його 21-й день народження, а на момент смерті він важив 199 кг. Чоловіка поховали у труні завдовжки 3,28 м. Українця Найвищою людиною, яка будь-коли жила у світі, офіційно залишається американець Роберт Першинг Водлоу з Іллінойсу, народжений 22 лютого 1918 року. Під час останнього вимірювання 1940 року його зріст становив 2,72 м. Найбільша зареєстрована вага Роберта становила 222,71 кг на його 21-й день народження, а на момент смерті він важив 199 кг. Чоловіка поховали у труні завдовжки 3,28 м.

12/16 Яка довжина нігтів на руках у жінки офіційно вважається рекордною?

500 см Найдовші нігті на парі жіночих рук належать Діані Армстронг зі США і мають довжину понад 1,3 метра. Діана не стригла нігті з 1997 року, а рекорд підтвердився у березні 2022 року. Жінка припинила стригти нігті у пам’ять про свою доньку, яка несподівано померла у 16 років, адже вони часто робили манікюр разом. Зараз на фарбування одного нігтя у Діани йде приблизно 5 годин і більш як 1 флакон лаку. Попередній рекорд з 2008 року належав американці Лі Редмонд, яка відростила нігті загальною довжиною 865 см. 800 см Найдовші нігті на парі жіночих рук належать Діані Армстронг зі США і мають довжину понад 1,3 метра. Діана не стригла нігті з 1997 року, а рекорд підтвердився у березні 2022 року. Жінка припинила стригти нігті у пам’ять про свою доньку, яка несподівано померла у 16 років, адже вони часто робили манікюр разом. Зараз на фарбування одного нігтя у Діани йде приблизно 5 годин і більш як 1 флакон лаку. Попередній рекорд з 2008 року належав американці Лі Редмонд, яка відростила нігті загальною довжиною 865 см. 1,3 м Найдовші нігті на парі жіночих рук належать Діані Армстронг зі США і мають довжину понад 1,3 метра. Діана не стригла нігті з 1997 року, а рекорд підтвердився у березні 2022 року. Жінка припинила стригти нігті у пам’ять про свою доньку, яка несподівано померла у 16 років, адже вони часто робили манікюр разом. Зараз на фарбування одного нігтя у Діани йде приблизно 5 годин і більш як 1 флакон лаку. Попередній рекорд з 2008 року належав американці Лі Редмонд, яка відростила нігті загальною довжиною 865 см. 3 м Найдовші нігті на парі жіночих рук належать Діані Армстронг зі США і мають довжину понад 1,3 метра. Діана не стригла нігті з 1997 року, а рекорд підтвердився у березні 2022 року. Жінка припинила стригти нігті у пам’ять про свою доньку, яка несподівано померла у 16 років, адже вони часто робили манікюр разом. Зараз на фарбування одного нігтя у Діани йде приблизно 5 годин і більш як 1 флакон лаку. Попередній рекорд з 2008 року належав американці Лі Редмонд, яка відростила нігті загальною довжиною 865 см.

13/16 Яка тварина встановила світовий рекорд завдяки зросту 190 см?

Корова Це корова Блосом зі США, яка встановила рекорд у 2014 році. Тварина мала 190 сантиметрів зросту і проживала на господарстві Патриції Медс-Гансон в Іллінойсі. У 2015 році 13-річна Блосом померла, але її рекорд досі зберігається. Слон Це корова Блосом зі США, яка встановила рекорд у 2014 році. Тварина мала 190 сантиметрів зросту і проживала на господарстві Патриції Медс-Гансон в Іллінойсі. У 2015 році 13-річна Блосом померла, але її рекорд досі зберігається. Собака Це корова Блосом зі США, яка встановила рекорд у 2014 році. Тварина мала 190 сантиметрів зросту і проживала на господарстві Патриції Медс-Гансон в Іллінойсі. У 2015 році 13-річна Блосом померла, але її рекорд досі зберігається. Черепаха Це корова Блосом зі США, яка встановила рекорд у 2014 році. Тварина мала 190 сантиметрів зросту і проживала на господарстві Патриції Медс-Гансон в Іллінойсі. У 2015 році 13-річна Блосом померла, але її рекорд досі зберігається.

14/16 На яку висоту стрибнула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, коли побила світовий рекорд?

2 метри 5 сантиметрів 7 липня 2024 року українка Ярослава Магучіх здійснила найвищий стрибок у висоту (серед жінок) – 2,10 метра! Ярослава показала блискучий результат на Олімпійських іграх у Парижі та побила попередній рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років. 2 метри 9 сантиметрів 7 липня 2024 року українка Ярослава Магучіх здійснила найвищий стрибок у висоту (серед жінок) – 2,10 метра! Ярослава показала блискучий результат на Олімпійських іграх у Парижі та побила попередній рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років. 2 метри 10 сантиметрів 7 липня 2024 року українка Ярослава Магучіх здійснила найвищий стрибок у висоту (серед жінок) – 2,10 метра! Ярослава показала блискучий результат на Олімпійських іграх у Парижі та побила попередній рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років.

15/16 Який з цих моторошних рекордів реально існує?

Найтриваліший сеанс екзорцизму Найбільшу у світі колекцію “ляльок з привидами” можна знайти на мексиканському острові La Isla de las Muñecas: тисячі зламаних ляльок висять практично на кожному дереві та кущі. Колекція з’явилася у 1950-х роках, коли на острів переїхав відлюдник Дон Хуліан Сантана Баррера. Чоловік вважав, що його переслідує привид молодої дівчини, яка потонула в одному з каналів, що оточують цей острів, тому почав розставляти ляльок по всьому острову, щоб заспокоїти її дух та вберегти себе. У 2001 році Хуліан потонув у тому самому каналі, але його колекція зробила “Острів ляльок” відомою туристичною атракцією.

Найбільша колекція ляльок з привидами Найбільшу у світі колекцію “ляльок з привидами” можна знайти на мексиканському острові La Isla de las Muñecas: тисячі зламаних ляльок висять практично на кожному дереві та кущі. Колекція з’явилася у 1950-х роках, коли на острів переїхав відлюдник Дон Хуліан Сантана Баррера. Чоловік вважав, що його переслідує привид молодої дівчини, яка потонула в одному з каналів, що оточують цей острів, тому почав розставляти ляльок по всьому острову, щоб заспокоїти її дух та вберегти себе. У 2001 році Хуліан потонув у тому самому каналі, але його колекція зробила “Острів ляльок” відомою туристичною атракцією.

Найбільша кількість привидів в одному будинку Найбільшу у світі колекцію “ляльок з привидами” можна знайти на мексиканському острові La Isla de las Muñecas: тисячі зламаних ляльок висять практично на кожному дереві та кущі. Колекція з’явилася у 1950-х роках, коли на острів переїхав відлюдник Дон Хуліан Сантана Баррера. Чоловік вважав, що його переслідує привид молодої дівчини, яка потонула в одному з каналів, що оточують цей острів, тому почав розставляти ляльок по всьому острову, щоб заспокоїти її дух та вберегти себе. У 2001 році Хуліан потонув у тому самому каналі, але його колекція зробила “Острів ляльок” відомою туристичною атракцією.

