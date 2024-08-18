Найдовший поцілунок і найвищий стрибок: що ви знаєте із Книги рекордів Гіннеса? ТЕСТ
Як дізнатися, хто має найдовший у світі зріст та яка порода котів найпухнастіша? Зазирнути до Книги рекордів Гіннеса!
Вже 69-й рік поспіль вона збирає рекорди найшвидших, найбільших, найсильніших та перших у своєму роді.
Книга рекордів Гіннеса містить понад 53 тисячі записів про тварин, науку, технології, спорт, красу, бізнес, мистецтво, їжу, архітектуру та знаменитостей.
Що ви знаєте про цікаві, незвичні та подеколи чудернацькі рекорди світу? Перевірте себе у новому тесті "УП. Життя"!
З якої суперечки почалася історія Книги рекордів Гіннеса?
Кому, за версією Книги рекордів Гіннеса, належить "найгучніший пеніс"?
Скільки важить найбільший "великий кіт" за версією Книги рекордів Гіннеса?
Який з цих рекордів у 2023 році встановив українець Дмитро Грунський?
Яка гімнастка найшвидше у світі подолала 20-метрову дистанцію в акробатичному перекиді?
Який з цих рекордів фіксувала Книга рекордів Гіннеса?
У 2017 році Книга рекордів Гіннеса визначила найдовший у світі шлейф весільної сукні. Скільки в ньому метрів тканини?
Хто, за версією Книги рекордів Гіннеса, має найбільшу кількість сексуально сумісних партнерів?
Який з цих рекордів, пов’язаних з їжею, фіксувала Книга рекордів Гіннеса?
Який з цих рекордів НЕ фіксувала Книга рекордів Гіннеса?
Кого у 1940 році визнали найвищою людиною в історії?
Яка довжина нігтів на руках у жінки офіційно вважається рекордною?
Яка тварина встановила світовий рекорд завдяки зросту 190 см?
На яку висоту стрибнула українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, коли побила світовий рекорд?
Який з цих моторошних рекордів реально існує?
Який з цих рекордів перестали відстежувати через ризики для здоров’я учасників?