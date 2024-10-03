Верховний Суд визначив, хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну собаками поза домом

Якщо собаки поза межами дому/двору заподіють комусь тілесні ушкодження, кримінальну відповідальність понесе власник тварини.

Таку постанову виніс Касаційний кримінальний суд (ККС) Верховного Суду.

Таке рішення ухвалили у справі проти киянина, який тримав розплідник собак сторожової породи. Ворота будинку були електричними, а тварини перебували на самовигулі.

Однак через перебої електроенергії собаки вийшли на вулицю й напали на потерпілу. Вони вкусили її щонайменше 51 раз, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Однак сторона захисту (адвокати власника псів) стверджувала: оскільки собаки перебували поза межами домоволодіння без нагляду власників, то вони вважаються безпритульними.

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На думку захисту, потерпіла мала обрати інший шлях, коли побачила зграю собак.

Однак ККС не взяв до уваги цих аргументів захисту. Судді наголосили, що саме засуджений є власником розплідника, де утримувалися і були зареєстрованими собаки.

В результаті суд вирішив, що цей чоловік має нести відповідальність за заподіяні тілесні ушкодження, бо саме він допустив грубу недбалість у догляді за тваринами.

Крім того, суд не встановив, що потерпіла здійснювала якісь агресивні дії, які свідчили б про її попередній напад на собак.