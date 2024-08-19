В Одесі поліціянти затримали 16-річного хлопця, який вистрілив у безпритульного собаку

Собака отримав поранення ока і перебуває під наглядом фахівців

Правоохоронці затримали 16-річного підлітка, який стріляв у безпритульного собаку в Одесі. Він використовував пневматичний пістолет, який пізніше сховав.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Поліціянтам стало відомо про випадок завдяки зверненню небайдужої містянки, яка стала свідком жорстокого поводження з твариною. Жінка також відвезла безпритульного пса до ветеринарної клініки, де фахівці лікуватимуть його поранене око.

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Правоохоронцям вдалося встановити особу юнака і опитати його у присутності батька.

Розслідування показало, що 16-річний стрілок використав пневматичний пістолет, який після нападу на тварину сховав у своїх родичів в одному з населених пунктів Одеського району.

"Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами", – зазначили в поліції.

Остаточну оцінку дій хлопця дадуть після того, як правоохоронці зберуть усі свідчення, отримають результати експертиз, а ветеринарні лікарі нададуть необхідну допомогу тварині.

Нагадаємо, наприкінці липня в Хмельницькому чоловік викинув з вікна дев’ятого поверху собаку. Від отриманих травм пес загинув.