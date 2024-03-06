Смертельно хворий канадець мріяв подивитися "Дюну-2": режисер передав йому свій ноутбук

У Канаді літній чоловік мріяв подивитися другу частину фільму "Дюна", але через смертельну хворобу не зміг би дочекатися виходу стрічки в прокат.

Режисер науково-фантастичного фільму Дені Вільнев передав йому свій ноутбук у паліативне відділення.

Чоловік, який колись сам працював режисером, встиг подивитися продовження улюбленого кіно. За кілька днів він помер.

Зворушливу історію його "останнього бажання" розповіла керівниця благодійної організації Жозе Ґаньон, яка й допомогла втілити мрію чоловіка, повідомляє The Washington Post.

Жозе Ґаньон – засновниця канадської благодійної організації L'Avant, яка допомагає людям здійснити мрії наприкінці їхнього життя.

У січні L'Avant через Facebook звернулася до всіх, хто міг би звʼязатися з режисером легендарного фільму, який мав вийти на екрани за кілька тижнів.

"Ми хотіли б зробити трохи магії для людини наприкінці її життя", – писала благодійна організація.

Час був критично важливим, оскільки хворому залишалося жити кілька тижнів. Прохання дійшло до Дені Вільнева.

Жозе Ґаньон розповіла, що режисер і виконавча продюсерка були "надзвичайно зворушені" останнім бажанням чоловіка.

"Вони сказали мені: "Саме для нього ми знімаємо фільми", – згадує жінка.

Читайте також : Везли 1300 кілометрів до сина і до рідної Одеси: медики здійснили останню мрію важкохворої українки

Дені Вільнев передав літньому прихильнику власний ноутбук – асистент привіз його літаком зі США до Канади.

Чоловік, якого доглядали у паліативному центрі біля Квебеку, дивився фільм із французькими субтитрами разом із доглядальницею.

Обидва підписали угоди про нерозголошення і відклали свої телефони на час перегляду, щоб не допустити витоку інформації.

"Чоловік був такий слабкий, що нам здавалося, ніби він може померти просто під час перегляду. Але це не має значення.

Людина, яка прожила дуже важке життя, побачила надзвичайних людей, які обʼєдналися для виконання її останньої волі. Це дорожче за все золото світу. Незабаром після цього він помер", – сказала Ґаньон. Імʼя відданого фаната "Дюни" вона вирішила не називати.

Нагадаємо, наприкінці лютого на кіноекрани вийшла друга частина кінофраншизи за романами Френка Герберта, "Дюни" режисера Дені Вільнева. За перший вікенд прокату стрічка зібрала 178,5 мільйонів доларів.

Головні ролі виконали актори Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Дейв Батиста, Флоренс Пʼю та інші.