Друга "Дюна" зібрала 178 мільйонів доларів за перший вікенд прокату

Фільм "Дюна: Частина друга" режисера Дені Вільнева, що вийшов у прокат наприкінці минулого тижня, за перший вікенд прокату зібрав 178,5 мільйонів доларів бокс-офісу.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Цю цифру складають 97 мільйонів доларів на зарубіжних ринках та 81,5 мільйона доларів від американського прокату, пише Variety. Причому "домашні" збори другої "Дюни" зробили його найуспішнішою прем'єрою цього року.

Таким чином, друга частина кінофраншизи за романами Френка Герберта мала успішний старт в прокаті, який можна порівняти з результатом одного із касових хітів минулого року – байопіка "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Цей фільм зібрав за перші вихідні 174 мільйони доларів.

Сиквел "Дюни" приніс найбільші збори серед усіх стрічок Вільньова. Найуспішнішим був прокат у таких країнах за межами США як Велика Британія ($11,8 млн), Франція ($9,6 млн) та Німеччина ($9,1 млн). Щодо касових зборів в Україні – інформацію поки не оприлюднили.

Друга "Дюна" виявилася успішнішою за першу: у 2021 році перший фільм у перший вікенд прокату у США продав квитків на 41 мільйон доларів – майже вдвічі менше. Перша "Дюна" виходила одночасно в кінотеатрах і на HBO Max, тож це вплинуло на показники.

"Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) – сиквел стрічки "Дюна" (2021) режисера Дені Вільнева. Фільми є екранізацією популярних романів Френка Герберта. Друга "Дюна" продовжує історію пригод молодого герцога Пола Атріда на пустельній планеті Арракіс та початок його боротьби за її незалежність.

У другому фільмі до своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Дейв Батиста, Джош Бролін, Стеллан Скашгорд. Також до них приєдналися нові актори: Леа Сейду, Крістофер Вокен, Флоренс П'ю, Остін Батлер.

Прем'єру стрічки переносили мінімум тричі: спочатку друга "Дюна" мала вийти 20 жовтня 2023 року, потім її переносили на листопад, а згодом на березень 2024 року.

Warner Bros. та Legendary Entertainment витратили на виробництво фільму 190 мільйонів доларів і ще приблизно 100 мільйонів доларів на просування фільму.