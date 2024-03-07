До 10-ї річниці Революції Гідності: представництво ЄС нагородило переможців конкурсу есе

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есе "10 років Євромайдану: як європейські цінності визначили шлях України".

На конкурс, присвячений 10-й річниці Революції Гідності та 30-річчя дипломатичних відносин між ЄС та Україною, надійшло 142 роботи, повідомили "УП. Життя" організатори.

Переможцями стали:

• Шекуріє Рамазанова з Бучі;

• Владислав Сацюк з Києва;

• Єлизавета Хоровська з Одеси.

Роздумами та баченням розвитку подій Революції Гідності 2013-2014 років та їхнього впливу на європейське бачення України поділилися українці віком 16-25 років.

Церемонія нагородження переможців та лауреатів конкурсу Фото надане організаторами конкурсу

Після оцінки Оргкомітетом відповідності робіт оголошеним технічним критеріям конкурсу, 88 робіт допустили до участі у творчому змаганні. Після чого журі обрало трьох переможців.

"Історія України склалася таким чином, що діти й підлітки, які приходили з батьками на Майдан, сьогодні разом з ними захищають Україну в широкомасштабній війні, розв’язаній Росією, або наполегливо працюють і навчаються, аби завтра разом з ними ж відновлювати й розбудовувати країну для досягнення повноцінного членства в єдиній європейській родині.

Ця наступність також була в основі ключових повідомлень учасників. І це лежить в основі нашої спільної мети – вільна, незалежна, європейська, демократична та квітуча Україна", – повідомила пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка вручала нагороди.

Однією з 12 членів конкурсного журі стала журналістка та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Члени журі та пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова Фото надане організаторами

"Для нашого видання дуже важливо, щоб молоде покоління українців знало про ціну свободи їхньої країни та те, з чого 10 років тому починався український спротив. Важливо, щоб вони розуміли європейські цінності та історичний вибір, зроблений у 2014 році", – сказала лідерка УП.

Зазначається, що за рішенням журі всі учасники конкурсу отримають призи, автори 12 робіт з короткого списку – нагороди, а есе трьох лауреатів будуть опубліковані на спеціальній шпальті "Української правди".

Раніше ми повідомляли, що Севгіль Мусаєва і ще дві українські журналістки стали лауреатками премії Ганса-Йоахіма Фрідріхса.