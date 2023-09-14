Севгіль Мусаєва і ще дві українські журналістки стали лауреатками премії Ганса-Йоахіма Фрідріхса

Три українські журналістки отримали спеціальну німецьку премію імені Ганса Йоахіма Фрідріхса.

Лауреатками премії стали головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, співзасновниця каналу "Громадське" Наталія Гуменюк та головна редакторка і співзасновниця видання Kyiv Independent Ольга Руденко, повідомляють на сайті премії.

За словами організаторів премії, журналістки представляють усіх, хто виконує професійну роботу в надзвичайно складних і небезпечних умовах.

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"Переможниці премії та їхні медіа друкуються не лише українською, але й англійською, пропонуючи тим самим важливі та, насамперед незалежні джерела для міжнародної аудиторії", – йдеться на сайті премії.

Лауреатки премії

Організатори премії зазначили, що журналістки є представницями того українського покоління, яке вже давно боряться за свободу слова, демократію та прозорість.

"Саме цього покоління Кремль особливо боїться і хоче знищити", – кажуть організатори.

Ганнс Йоахім Фрідріхс – німецький тележурналіст, якого називають "хрещеним батьком серйозної німецької телекультури".Друзі та колеги заснували на його честь премію за тележурналістику, яку вручають критичним та неупередженим журналіст(к)ам. До складу журі входять засновники та попередні лауреати премії.

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