Імерсивний проєкт STEREO від команди uzahvati тепер доступний у Львові

Прем’єрні покази триватимуть протягом серпня 2024 року.

STEREO — це дистанція, під час якої кожен глядач зможе заглибитися у свою історію, впевнитися у своїх почуттях і виборах, змінити ракурс поглядів на стосунки та на себе або просто помовчати і відчути щось дуже важливе.

У STEREO зібрано інтимний досвід десятків пар з України, США, різних країн Європи та авторські роздуми від творців. 60 хвилин почуттів та відчуттів, думок і спостережень. Різні віки, професії та погляди, обʼєднані одним — любовʼю.

STEREO кілька років звучав для різної публіки та став популярним проєктом як у Києві, так і за кордоном — у Празі, Кракові, Парижі, Лісабоні та Порту.

"Для нас є радістю і відкриттям, що цей імерсивний досвід не втрачає своєї актуальності, бо в основі — почуття, роздуми й відвертості пар, які поділилися з нами деталями своїх взаємин", — коментує режисерка Поліна Бараніченко.

Щоб стався досвід STEREO, треба надіти навушники. Голос у них підкаже, не віднімаючи свободи, та дозволить вирішувати самостійно, що вважати художньою метафорою, а що — реальністю.

"За свій час існування STEREO кожного разу змінюється. Зараз ми надали можливість глядачам висловлювати свої почуття у цьому проєкті, розробляючи для них custom-версію — якщо пара вважає, що в ній мають прозвучати саме їхні слова та відвертості", — говорить засновник uzahvati Олександр Стужук.

"STEREO — це можливість абстрагуватися від інформаційного потоку та зануритись у себе та свої стосунки. До того ж, Львів — це місце, у повітрі якого живе кохання. Це найромантичніше місто України, насичене деталями, красою і смаками. STEREO здатен підсилити ці враження від міста", — додає Поліна Бараніченко.

Із серпня 2024 року з імерсивним досвідом STEREO можна познайомитися у Львові на Стадіоні "Динамо" (вул. Янева, 10).

Докладний розклад та квитки шукайте на сайті проєкту: https://uzahvati.com.ua/stereo#!/tab/626496716-3

uzahvati — це перша в Україні творча команда, що працює в жанрі імерсивних проєктів. Творча команда базується у Києві, та її проєкти вже прикрашають культурний ландшафт міст Європи.