Імерсивний проєкт від uzahvati про дружбу "S V O Ї" повертається: хто такі "свої" та як їх знайти?

«S V O Ї» — це імерсивний театральний проєкт про дружбу, в якій глядачі беруть активну участь. Проєкт створено командою uzahvati.

Пам'ятаєте, як у дитинстві було легко заводити друзів? Дитячий майданчик, секція з танців, художка. Дорослі — такі дивні. Не знайомляться в чергах, майже не бувають на дитячих майданчиках і вони точно не грають у квача посеред вулиці. Пам’ятаєте, кому махали рукою, коли мама кликала вас з балкона, з ким сиділи за останньою партою у школі або прогулювали пари в універі? Хто залишився з вами досі? Скоріше за все зараз ви звете їх «своїми».

«S V O Ї» — про тепло, яке можна нести з самого дитинства, а можна віднайти пізніше, можливо, навіть саме зараз. Тепло дружби, що вміє зігрівати обіймами, поглядом, а з відстані — простим повідомленням. Цей досвід підійде для компаній знайомих і незнайомців; для тих, хто відкритий новому, і кому цікаво в своєму світі наодинці; для тих, хто хоче заглибитися у свої почуття, або кому важливо ними поділитися.

Проєкт занурює у художню історію за допомогою навушників: голоси героїв розмірковують про дружбу, пропонують глядачеві знайти свій погляд на тему, а природна, жива атмосфера місця дії — дитячого майданчика, підсилює та доповнює сюжет.

«S V O Ї» — це легка та весела історія про дружбу, різноманітність людей та їх ролей у дружбі. Це подорож у «з чого все починалось», у ті чисті дитячі відчуття, коли дружити — це захоплено грати на майданчику весь день аж до настання темряви.

Творці обіцяють відвідувачам отримати інтенсивний емоційний досвід, зокрема усамітнення і занурення в себе, бо іноді проєкти uzahvati порівнюють з сеансом психотерапії чи медитації.

“Під час війни ми дуже потребуємо проживати живі і сконцентровані почуття. Бо більшу частину свого часу перебуваємо у стані завмирання. І навіть збереження себе від почуттів. Тому що ми травмовані. Іноді навіть, щоб поплакати, ми маємо собі це дозволити... А наш досвід дозволяє відбутися всьому органічно. У «S V O Ї» запропоновані персонажі, архетипи дітей, а в розвитку і дорослих, відповідно до тих ролей, які ми частіше за все вибираємо у дружбі. Цей прийом з ролями диктований тим, що у дружбі ми займаємо якесь місце і позицію – активну, пасивну, маніпулятивну чи дуже чуттєву, або десь індиферентну. І від вибору цієї позиції і проживання спільних подій ми по-різному бачимо цінність і різність дружніх відносин”, — каже режисерка uzahvati Поліна Бараніченко.

Найближчий показ «S V O Ї» відбудеться 23 березня о 19:00 (субота) у ТРЦ DREAM berry — Fly Park (Оболонський проспект, 21б).