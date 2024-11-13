Міжнародна фотопремія International Photography Awards оголосила переможців 2024 року

У номінації “Реклама” першість здобув фотограф Том Франкс з серією фоторобіт The Second

Премія для фотографів International Photography Awards визначила переможців 2024 року.

Цьогоріч на конкурс надійшли десятки тисяч робіт у професійних та непрофесійних номінаціях від учасників з понад 100 країн.

Журі фотопремії визначило переможців в 11 основних номінаціях.

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У номінації "Реклама" першість здобув фотограф Том Франкс з серією фоторобіт The Second, що відображає унікальний і дещо провокаційний погляд на культуру володіння зброєю в США.

Фото: Tom Franks Фото: Tom Franks

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Аналогова фотографія

У номінації "Аналогова фотографія" першість здобув фотограф Дрю Гарднер з Великої Британії з фотороботою з прямим нащадком Девіда Майлза Мура, барабанщика 54-го Массачусетського полку, що служив під час Громадянської війни.

Descendants of Black civil combatants Фото: Drew Gardner

Архітектура

У категорії "Архітектура" перемогла фотографиня Глейсі Руфатто з серією зображень, які досліджують гру кольору, форми та матеріалу.

Фото: Gleici Rufatto Фото: Gleici Rufatto Фото: Gleici Rufatto

Фотокниги

У категорії "Фотокнига" переміг Себастьян Копленд з роботою The Arctic: A Darker Shade of White ("Арктика: Темніший відбиток білого"), яка передає "велич і крихкість арктичного ландшафту".

Фото: sebastian copeland Фото: sebastian copeland

Редакційна фотографія

У категорії "Редакційна фотографія" переміг фотокореспондент Anadolu Agency Мустафа Гассона з серією фотографій, що висвітлюють ізраїльсько-палестинський конфлікт, зокрема трагічні наслідки бомбардувань у Секторі Газа.

Фото: Mustafa Hassona Фото: Mustafa Hassona Фото: Mustafa Hassona

Події

У категорії "Події" переміг фотограф Чарльз Нілл-молодший із серією знімків, які фіксують протести в США щодо прав жінок на репродуктивний вибір.

Фото: Charles Niell Jr. Chaz Фото: Charles Niell Jr. Chaz Фото: Charles Niell Jr. Chaz

Живопис

У категорії "Живопис" переміг фотограф Пауль Сцімак з проєктом Тhe Fine Art Of Resilience, що транслює образ Матері-Землі у вигляді грецької богині Гайї, яка постає на кожному знімку в новій формі.

Фото: Paul Szimák Фото: Paul Szimák

Природа

У категорії "Природа" переміг фотограф Бенджамін Явар зі світлинами, де зграя сардин скидається на гігантський організм, що поглинає дайвера.

sardines Фото: Benjamin Yavar

Спорт

У категорії "Спорт" переміг фотограф Пітер Мюллер із серією знімків, де зображені баскетболістки в інвалідних візках.

Фото: peter muller Фото: peter muller Фото: peter muller

Люди

У категорії "Люди" перемогла фотографиня Мар’ям Фірузі з проєктом, присвяченим її подорожі до Ірану та вивченню побуту іранських жінок.

Фото: Maryam Firuzi

Спеціальна категорія

У "Спеціальній категорії" переміг фотограф Дейл Мей з роботою "Остання подорож додому", що розповідає історію молодої жінки на ім’я Емерсон Кроуздейл, яка повертається до рідного міста, щоб доглядати за батьком, ветераном війни, що бореться з раком. Під час роботи в саду вона помічає чорний дим у далині — передвісник події, яка змінить життя всіх.

"Остання подорож додому" Фото: Dale May

Переможців номінацій "Фотограф року" та "Відкриття року" оголосять під час урочистої церемонії нагородження в Афінах, що відбудеться 21-23 листопада на фестивалі Foto Fiesta.

Нагадаємо, нещодавно міжнародний фотоконкурс iPhone Photography Awards оприлюднив найкращі фото, зроблені у 2024 році.