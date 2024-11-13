Міжнародна фотопремія International Photography Awards оголосила переможців 2024 року
Премія для фотографів International Photography Awards визначила переможців 2024 року.
Цьогоріч на конкурс надійшли десятки тисяч робіт у професійних та непрофесійних номінаціях від учасників з понад 100 країн.
Журі фотопремії визначило переможців в 11 основних номінаціях.
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У номінації "Реклама" першість здобув фотограф Том Франкс з серією фоторобіт The Second, що відображає унікальний і дещо провокаційний погляд на культуру володіння зброєю в США.
Аналогова фотографія
У номінації "Аналогова фотографія" першість здобув фотограф Дрю Гарднер з Великої Британії з фотороботою з прямим нащадком Девіда Майлза Мура, барабанщика 54-го Массачусетського полку, що служив під час Громадянської війни.
Архітектура
У категорії "Архітектура" перемогла фотографиня Глейсі Руфатто з серією зображень, які досліджують гру кольору, форми та матеріалу.
Фотокниги
У категорії "Фотокнига" переміг Себастьян Копленд з роботою The Arctic: A Darker Shade of White ("Арктика: Темніший відбиток білого"), яка передає "велич і крихкість арктичного ландшафту".
Редакційна фотографія
У категорії "Редакційна фотографія" переміг фотокореспондент Anadolu Agency Мустафа Гассона з серією фотографій, що висвітлюють ізраїльсько-палестинський конфлікт, зокрема трагічні наслідки бомбардувань у Секторі Газа.
Події
У категорії "Події" переміг фотограф Чарльз Нілл-молодший із серією знімків, які фіксують протести в США щодо прав жінок на репродуктивний вибір.
Живопис
У категорії "Живопис" переміг фотограф Пауль Сцімак з проєктом Тhe Fine Art Of Resilience, що транслює образ Матері-Землі у вигляді грецької богині Гайї, яка постає на кожному знімку в новій формі.
Природа
У категорії "Природа" переміг фотограф Бенджамін Явар зі світлинами, де зграя сардин скидається на гігантський організм, що поглинає дайвера.
Спорт
У категорії "Спорт" переміг фотограф Пітер Мюллер із серією знімків, де зображені баскетболістки в інвалідних візках.
Люди
У категорії "Люди" перемогла фотографиня Мар’ям Фірузі з проєктом, присвяченим її подорожі до Ірану та вивченню побуту іранських жінок.
Спеціальна категорія
У "Спеціальній категорії" переміг фотограф Дейл Мей з роботою "Остання подорож додому", що розповідає історію молодої жінки на ім’я Емерсон Кроуздейл, яка повертається до рідного міста, щоб доглядати за батьком, ветераном війни, що бореться з раком. Під час роботи в саду вона помічає чорний дим у далині — передвісник події, яка змінить життя всіх.
Переможців номінацій "Фотограф року" та "Відкриття року" оголосять під час урочистої церемонії нагородження в Афінах, що відбудеться 21-23 листопада на фестивалі Foto Fiesta.
Нагадаємо, нещодавно міжнародний фотоконкурс iPhone Photography Awards оприлюднив найкращі фото, зроблені у 2024 році.