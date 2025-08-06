INTERTOP запускає програму офіційного працевлаштування підлітків

Лідер українського fashion-ритейлу INTERTOP Ukraine запустив новий соціально-орієнтований проєкт First Job, спрямований на працевлаштування підлітків віком від 16 років. Ця програма реалізується в межах ініціатив HR-бренду #Людинізація, та покликана дати молоді реальний досвід та старт у професійному житті в українській компанії, що працює згідно з трудовим законодавством.

В компанії вірять, що таким чином не тільки підтримають молодь, надавши досвід легального працевлаштування, але й заохотять навчатись, працювати та заробляти тут, в Україні.

"Невеликими кроками ми розпочинаємо велику справу. Ковід, повномасштабне вторгнення, постійні тривоги наклали свій відбиток на усвідомленість молоді та їхнє дорослішання. Вони прагнуть більше самостійності, більше фінансової незалежності. Допомагаючи підліткам здобувати практичні навички, наприклад, такі як, консультування покупців, мерчендайзинг, робота з клієнтами, переймання світового досвіду та сандартів, комунікація у колективі, ми формуємо на українському ринку культуру підтримки молоді, щоб підлітки бачили перспективу розвитку в Україні й відчували мотивацію будувати кар'єру в українській компанії", - говорить CEO INTERTOP Ukraine Сергій Бадрітдінов.

Проєкт вже стартував у київських магазинах The North Face, Geox та INTERTOP. Працівники вже пройшли внутрішнє навчання з роботи з неповнолітніми. А самі підлітки отримали наставника, пройшли курс навчання та адаптації.

Тож запрошуємо на роботу з 16 років - графік змінний, адаптований під навчання. Працевлаштування офіційне з першого дня, оплата праці відповідно до законодавства.