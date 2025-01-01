"Уламки розпеченого металу застрягли у щоці": як пораненим захисникам відновлюють обличчя

Реконструктивна хірургія – надважлива частина процесу відновлення поранених українських захисників.

Уламки артилерійських снарядів, мін та авіабомб завдають тяжких поранень, зокрема в обличчя, але українські та іноземні лікарі роблять все можливе, щоб відновити здоров’я і самооцінку військових, пише The Washington Post.

Операції на обличчі вимагають місяців підготовки і можуть тривати більш як 10 годин, але медики переконані: воно того варте.

Такі втручання допомагають пацієнтам повернутися до життя, розповів Олександр Васильєв, завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Київської обласної клінічної лікарні.

Масштаби лицьових поранень серйозні, але технології лікування "значно розвинулися", пишуть журналісти. Вони розповіли історії відновлення кількох українських захисників, які перенесли пластичні операції.

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The scale of facial wounds is on the level of last century’s world wars, but treatment has dramatically improved. Ukrainian and foreign doctors are bringing back soldiers’ faces. https://t.co/M7IOoPnZWN — The Washington Post (@washingtonpost) December 31, 2024

"Я не знав, чи це реальність, чи сон"

Один із поранених, який дозволив журналістам спостерігати за процесом свого лікування, – 27-річний військовослужбовець Микола Руденок, який отримав кульове поранення в обличчя.

Українські лікарі провели бійцю операцію з вільної пластики малогомілкової кістки обличчя, перемістивши шматок кістки ноги на щелепу.

"За кілька місяців до цього 27-річний вродливий хлопець сидів в окопі на сході України, коли в його позицію влучила мінометна міна. Ударна хвиля відкинула його на землю. Коли він підвівся, прилетів ще один снаряд, а потім з'явилася черга куль з боку російських військ всього за 50 метрів від нього.

Одна з них пробила йому обличчя, а уламки розпеченого металу застрягли у правій щоці, щелепі та плечі. Військовий, що був поруч з ним, загинув", – пише WP.

Прокинувшись у столичній лікарні, хлопець не знав, які поранення отримав. "Я не знав, чи це реальність, чи сон, чи я помер", – цитують бійця журналісти.

За кілька тижнів після пересадки кістки чоловіка виписали з лікарні. Обличчя Миколи ще набрякле, потребує повторної операції та лазерної корекції, але завдяки операції хлопець може їсти й розмовляти. Відновити обличчя бійця вдалося завдяки двом командам лікарів та спеціально розробленій 3D-моделі імпланту.

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Ще один пацієнт із травмами обличчя – 20-річний Арам Косюк, який пішов на війну у 19 років, приховавши це від батьків.

Рідні Арама дізналися, що він воював, уже після поранення. Під час російського артилерійського обстрілу у Кліщіївці хлопець був поранений в око, а уламки посікли йому легені.

Пів години він ховався у підвалі, очікуючи на медичну допомогу. Зараз у нього пошкоджене очне яблуко, а на обличчі помітно фіолетову лінію (шрам).

Військовий, який втратив зір на праве око, уже пройшов 8 операцій, які виконали, зокрема, американські хірурги.

"Хорошому снайперу достатньо одного ока"

Серед бійців, які потребують пластичної хірургії, – 49-річний ветеран Володимир Московкін. Чоловік звільнився з армії у 2022 році, але від початку повномасштабного вторгнення знову став до зброї.

Володимир служив в одній бригаді разом зі своїм 27-річним сином Сергієм. Сергій був поранений першим і саме лікувався, коли його батько потрапив під обстріл у березні 2023 року. Внаслідок обстрілу Московкін старший отримав тяжкі поранення голови й обличчя, а потім впав у кому.

Чоловік уже переніс щонайменше 7 операцій, зокрема на головному мозку і правій частині черепа. Американські лікарі мали відновити йому повіку і ніс, частина якого була відірвана. Володимир поділився, що планує повернутися в стрій, щойно одужає, адже "хорошому снайперу достатньо одного ока".

"Я б не змінив свого рішення. Це мій народ, моя країна. Ми заслуговуємо на життя без Росії", – сказав боєць.

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24-річний Дмитро Сердюченко також був поранений у 2023 році внаслідок артилерійського обстрілу. Чоловік відчув, як з його обличчя спадає шкіра, і терміново попросив організувати евакуацію.

Пізніше у Дмитра діагностували важку контузію. Він втратив одне око, а друге осколкове поранення знизило його зір до 30%. Чоловік переніс три операції з відновлення обличчя та вже отримав протез ока.

Журналісти також поспілкувалися з 31-річним Микитою Роженком – депутатом Харківської міськради, який попри поранення працює з лікарняного ліжка.

Микита Роженко добровільно пішов на фронт і отримав поранення у 2022 році на шляху до Ізюма. За два тижні чоловік прокинувся у військовому шпиталі Харкова без одного ока і з пораненнями обличчя.

Чоловік поки що не планує повертатися на службу, але обов’язки у рідному місті продовжує виконувати. Навіть готуючись до протезування ока, Микита відвідував засідання міськради по відеозвʼязку.

Ще один боєць, з яким говорили WP, – 35-річний Анатолій Головний, який втратив око в бою за Бахмут 2023 року. Чоловік уже переніс 7 операцій, серед яких пересадка шкіри з голови й губи, та очікує ще на 2-3 втручання.

Хто повертає захисникам відчуття краси

Серед тих, хто відновлює обличчя українських військових після "травм війни" – косметичний хірург з Техасу Стівен Ортен та його помічник, офтальмолог Стюарт Сеіф із Сан-Франциско.

Сеіф розповів, що поранення військових настільки жахливі, що більшість його пацієнтів могли б не вижити, якби не майстерність українських бойових медиків. "У будь-якій іншій війні ми б навіть не побачили цих людей, тому що вони були б мертві", – сказав він.

Лікар пояснив, що відновлювальні операції потребують місяців підготовки, але воно того варте. Пластична хірургія, за словами Сеіфа, дає надію на реінтеграцію в суспільство для військових, чиї обличчя зазнали сильних уражень.

Про важливість зовнішності у процесі соціалізації згадує і Андрій Копчак – провідний фахівець зі щелепно-лицевої та стоматологічної хірургії.

"Він герой, він говорить, він може спілкуватися", – каже лікар про кожного бійця, чию зовнішність вдалося відновити.

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Повну версію матеріалу можна прочитати на сайті The Washington Post.