"Уламки розпеченого металу застрягли у щоці": як пораненим захисникам відновлюють обличчя
Реконструктивна хірургія – надважлива частина процесу відновлення поранених українських захисників.
Уламки артилерійських снарядів, мін та авіабомб завдають тяжких поранень, зокрема в обличчя, але українські та іноземні лікарі роблять все можливе, щоб відновити здоров’я і самооцінку військових, пише The Washington Post.
Операції на обличчі вимагають місяців підготовки і можуть тривати більш як 10 годин, але медики переконані: воно того варте.
Такі втручання допомагають пацієнтам повернутися до життя, розповів Олександр Васильєв, завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Київської обласної клінічної лікарні.
Масштаби лицьових поранень серйозні, але технології лікування "значно розвинулися", пишуть журналісти. Вони розповіли історії відновлення кількох українських захисників, які перенесли пластичні операції.
"Я не знав, чи це реальність, чи сон"
Один із поранених, який дозволив журналістам спостерігати за процесом свого лікування, – 27-річний військовослужбовець Микола Руденок, який отримав кульове поранення в обличчя.
Українські лікарі провели бійцю операцію з вільної пластики малогомілкової кістки обличчя, перемістивши шматок кістки ноги на щелепу.
"За кілька місяців до цього 27-річний вродливий хлопець сидів в окопі на сході України, коли в його позицію влучила мінометна міна. Ударна хвиля відкинула його на землю. Коли він підвівся, прилетів ще один снаряд, а потім з'явилася черга куль з боку російських військ всього за 50 метрів від нього.
Одна з них пробила йому обличчя, а уламки розпеченого металу застрягли у правій щоці, щелепі та плечі. Військовий, що був поруч з ним, загинув", – пише WP.
Прокинувшись у столичній лікарні, хлопець не знав, які поранення отримав. "Я не знав, чи це реальність, чи сон, чи я помер", – цитують бійця журналісти.
За кілька тижнів після пересадки кістки чоловіка виписали з лікарні. Обличчя Миколи ще набрякле, потребує повторної операції та лазерної корекції, але завдяки операції хлопець може їсти й розмовляти. Відновити обличчя бійця вдалося завдяки двом командам лікарів та спеціально розробленій 3D-моделі імпланту.
Ще один пацієнт із травмами обличчя – 20-річний Арам Косюк, який пішов на війну у 19 років, приховавши це від батьків.
Рідні Арама дізналися, що він воював, уже після поранення. Під час російського артилерійського обстрілу у Кліщіївці хлопець був поранений в око, а уламки посікли йому легені.
Пів години він ховався у підвалі, очікуючи на медичну допомогу. Зараз у нього пошкоджене очне яблуко, а на обличчі помітно фіолетову лінію (шрам).
Військовий, який втратив зір на праве око, уже пройшов 8 операцій, які виконали, зокрема, американські хірурги.
"Хорошому снайперу достатньо одного ока"
Серед бійців, які потребують пластичної хірургії, – 49-річний ветеран Володимир Московкін. Чоловік звільнився з армії у 2022 році, але від початку повномасштабного вторгнення знову став до зброї.
Володимир служив в одній бригаді разом зі своїм 27-річним сином Сергієм. Сергій був поранений першим і саме лікувався, коли його батько потрапив під обстріл у березні 2023 року. Внаслідок обстрілу Московкін старший отримав тяжкі поранення голови й обличчя, а потім впав у кому.
Чоловік уже переніс щонайменше 7 операцій, зокрема на головному мозку і правій частині черепа. Американські лікарі мали відновити йому повіку і ніс, частина якого була відірвана. Володимир поділився, що планує повернутися в стрій, щойно одужає, адже "хорошому снайперу достатньо одного ока".
"Я б не змінив свого рішення. Це мій народ, моя країна. Ми заслуговуємо на життя без Росії", – сказав боєць.
24-річний Дмитро Сердюченко також був поранений у 2023 році внаслідок артилерійського обстрілу. Чоловік відчув, як з його обличчя спадає шкіра, і терміново попросив організувати евакуацію.
Пізніше у Дмитра діагностували важку контузію. Він втратив одне око, а друге осколкове поранення знизило його зір до 30%. Чоловік переніс три операції з відновлення обличчя та вже отримав протез ока.
Журналісти також поспілкувалися з 31-річним Микитою Роженком – депутатом Харківської міськради, який попри поранення працює з лікарняного ліжка.
Микита Роженко добровільно пішов на фронт і отримав поранення у 2022 році на шляху до Ізюма. За два тижні чоловік прокинувся у військовому шпиталі Харкова без одного ока і з пораненнями обличчя.
Чоловік поки що не планує повертатися на службу, але обов’язки у рідному місті продовжує виконувати. Навіть готуючись до протезування ока, Микита відвідував засідання міськради по відеозвʼязку.
Ще один боєць, з яким говорили WP, – 35-річний Анатолій Головний, який втратив око в бою за Бахмут 2023 року. Чоловік уже переніс 7 операцій, серед яких пересадка шкіри з голови й губи, та очікує ще на 2-3 втручання.
Хто повертає захисникам відчуття краси
Серед тих, хто відновлює обличчя українських військових після "травм війни" – косметичний хірург з Техасу Стівен Ортен та його помічник, офтальмолог Стюарт Сеіф із Сан-Франциско.
Сеіф розповів, що поранення військових настільки жахливі, що більшість його пацієнтів могли б не вижити, якби не майстерність українських бойових медиків. "У будь-якій іншій війні ми б навіть не побачили цих людей, тому що вони були б мертві", – сказав він.
Лікар пояснив, що відновлювальні операції потребують місяців підготовки, але воно того варте. Пластична хірургія, за словами Сеіфа, дає надію на реінтеграцію в суспільство для військових, чиї обличчя зазнали сильних уражень.
Про важливість зовнішності у процесі соціалізації згадує і Андрій Копчак – провідний фахівець зі щелепно-лицевої та стоматологічної хірургії.
"Він герой, він говорить, він може спілкуватися", – каже лікар про кожного бійця, чию зовнішність вдалося відновити.
Повну версію матеріалу можна прочитати на сайті The Washington Post.