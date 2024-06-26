Втратив око, уламок пробив перенісся: лікарі реконструювали обличчя важко пораненого захисника

Павлу провели перший етап операції на обличчі та виготовили реалістичний протех

Міжнародна команда хірургів з Канади, США та України відновила обличчя українському військовослужбовцю, який був тяжко травмований під час бойових дій на Донеччині.

Павло Варєєв – досвідчений мисливець, тож 24 лютого 2024 року взяв до рук рушницю та пішов до військкомату, розповіли в благодійному фонді "Пацієнти України".

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"Війна – це те саме, що полювати на звіра. Тільки звір – це росіяни, які хочуть тебе знищити", – поділився чоловік.

Протягом перших місяців війни Павло витісняв окупантів з Київщини, згодом доєднався до штурмової бригади, аби продовжити службу на Донеччині.

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За період участі у бойових діях чоловік встиг отримати чотири поранення, врятуватися з обстріляного бронетранспортера, вразити противника в контактному бою та ухилитися від кулі снайпера.

Однак під час виведення групи на одну з позицій захисник потрапив під ворожий обстріл, під час якого втратив одне око. Також Павло отримав осколкові поранення – уламки утворили наскрізну дірку в його переніссі, пошкодили руку та обидві ноги.

На чоловіка чекало кілька етапів лікування, під час яких йому поступово надавали допомогу. Спершу у Павла загоїлися кінцівки, пізніше міжнародна медична місія Face the Future Ukraine провела реконструкцію обличчя захисника.

"Командою хірургів ми за допомогою хряща та мʼяких тканин закрили більшу частину дефекту, що був на обличчі Павла. Це був перший етап операції, який дав чудовий косметичний результат.

Павло вже може гуляти вулицею без повʼязки, водити авто, його обличчя більше не переохолоджується через отвір, рани загоїлися", – розповіла про результат операції керівниця місії з української сторони Наталія Комашко.

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Також офтальмологи Обласної клінічної лікарні Івано-Франківська створили для військового реалістичний протез ока.

Команда з 15 іноземних фахівців планує повернутися до України в жовтні 20224 року, аби провести завершальну частину лікування і остаточно закрити дефект з лівого боку обличчя.

"Ми збираємося повертатися в Україну знову, щоб допомогти відновити обличчя якомога більшій кількості військових. Усі вони, безумовно, герої, які стоять за свободу свого народу", – розповів засновник Face the Future Foundation Пітер Адамсон.

Під час останньої місії до Івано-Франківська лікарям вдалося провести операції не лише для Павла, а ще 30 українських захисників.

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Долучитися до програми безоплатного відновлення облич або шиї, пошкоджених під час військових дій, можна шляхом заповнення форми за посиланням.

Нагадаємо, у Вінниці українські лікарі провели протезування за унікальною методикою – після операції пацієнт зможе зробити перші кроки на протезах вже через два дні.