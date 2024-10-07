"Я на своєму місці": у ДСНС розповіли про наймолодшого рятувальника України

Богдан Корнійчук з Києва – наймолодший рятувальник України. У свої 19 років він уже опанував професію пожежника та пів року працює у ДСНС.

Чому хлопець вирішив стати вогнеборцем та з якими труднощами він стикається на роботі – розповіли у ДСНС.

За словами Богдана, пожежна охорона – це родинна справа. Його дід був вогнеборцем, а мама працює радіодиспетчеркою.

"Я пішов по сімейних стопах", – розповідає хлопець.

Богдан у ДСНС працює вже пів року. Каже, перше враження від роботи було позитивним – хлопця дуже зацікавила його нова діяльність.

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Найважчий виклик був після однієї з російських атак.

"Тоді через падіння уламків "Іскандеру" горіло СТО. Ми були на цій пожежі 4-5 годин – з 4 до 8 години ранку, може, навіть і більше", – згадує вогнеборець.

Також під час служби йому доводилося допомагати бригаді "Швидкої допомоги". Один із таких випадків був, коли людина впала на металевий прут.

"Насправді, я думав, що це буде морально важче. Але я на своєму місці, на своїй роботі", – зазначає Богдан Корнійчук.

Під час роботи вогнеборець здобув дві важливі навички – швидко реагувати та розуміти наказ командира.

"Наче нещодавно ти в школі на уроки ходив, не було ніяких турбот. А зараз на твоїй відповідальності не тільки твоє життя, а й життя колег, потерпілих, звичайних людей", – каже Богдан.

На службі йому допомагає командир.

"На першому виїзді у перший день так вийшло, що я до нього звертався, як "батя". Так воно й завелося, що він для мене вже як батько", – говорить хлопець.

Богдан додає, що раніше він не задумувався, наскільки робота вогнеборця є відповідальною – їм постійно треба прогнозувати обставини, мислити.

"Перша із порад, яку дав мені мій начальник караулу – "не бери все дуже близько до серця". Тому що робота є робота.

Другу пораду, яку дав командир: не спіши робити, аби тільки зробити – роби все якісно", – розповідає хлопець.

Нагадаємо, полтавський рятувальник Андрій Гречаний встановив національний рекорд, пробігши 21,1 км у повному екіпіруванні вагою 22,5 кг. Він присвятив свій рекорд загиблому побратиму.