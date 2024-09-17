Пробіг півмарафон із вагою 22,5 кг: рятувальник розповів про рекорд на честь загиблого колеги

Полтавський рятувальник Андрій Гречаний встановив національний рекорд, пробігши 21,1 км у повному екіпіруванні вагою 22,5 кг.

31-річний Андрій присвятив свій рекорд загиблому побратиму Миколі Нечипоренку з Дніпропетровщини.

"Українська правда. Життя" дізналася, як надзвичайник поєднував тренування і роботу в ДСНС, що відчував, здобувши перемогу, і як вирішив присвятити рекорд товаришу.

Андрій Гречаний служить у ДСНС з 18 років, а бігом займається з 6. Ще навесні він брав участь у київському "Марафоні Незламності" та подолав 21 км.

Тоді Андрій присвятив забіг трьом колегам із Харкова, які загинули внаслідок повторних російських обстрілів.

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"Після цього я вирішив, що спробую встановити національний рекорд. Розпланував підготовку, щоб поєднувати тренування зі службою. Звичайно, було важкувато – багато надзвичайних ситуацій внаслідок ворожих обстрілів, тому підготовка коригувалася.

Мою ідею підтримало керівництво, ми обговорили її з організаторами. Подали заявку в Національний реєстр рекордів, експерти її обробили та встановили нам критерії", – згадує рятувальник.

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Третій благодійний марафон пройшов у Черкасах, у рамках Ліги забігів RUN 4 VICTORY, організований спортивною спільнотою "Характер" та Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Андрій Гречаний пробіг півмарафон, подолавши 21,1 км у повному екіпіруванні вагою 22,5 кг. Його зважували і перед забігом, і після.

За словами рятувальника, до його спорядження входило захисне взуття, форма, каска, пояс, рукавиці, індивідуальна аптечка, а також кисневий балон – найтяжчий елемент, що важить близько 15 кг.

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"Легко взагалі не було. Найважчими були, мабуть, погодні умови, адже було досить спекотно. Також подолання дистанції ускладнювали підйоми та спуски.

Коли я пробіг, було відчуття задоволення, що все вдалося, як би складно не було. Характер і сила волі стали сильнішими за дискомфорт, спеку і складність маршруту", – ділиться рятувальник.

Андрій радіє, що попри труднощі зміг присвятити рекорд своєму полеглому товаришу 28-річному Миколі Нечипоренку.

Микола був начальником караулу 44 державної пожежно-рятувальної частини 7 загону і почесним громадянином Покрова. Чоловік ліквідовував наслідки російських обстрілів на Дніпропетровщині, зокрема у Нікопольській громаді.

8 червня 2024 року він виїхав на пожежу, спричинену російськими обстрілами, коли РФ знову завдала удару. Рятувальник боровся за життя, але загинув через тяжкі травми. Його нагородили орденом "За мужність" третього ступеня посмертно.

"Я певний час працював на Дніпропетровщині. Ми разом з Миколою їздили на змагання, перетиналися по службі, на навчаннях.

Я вирішив присвятити цей рекорд йому. На заході була його дружина Аліна. Ми зробили тематичні футболки до заходу, і мої колеги та друзі бігли у них", – розповідає Андрій.

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Нині рятувальник відновлюється після забігу, але вже з завтрашнього дня повернеться до служби.

"Можливо, до жовтня буде відновлення. А якщо все буде добре, в середині жовтня візьму участь у марафоні, вже без спорядження, лише з символікою ДСНС. Підтримаю форму", – каже Андрій.

Нагадаємо, раніше хмельничанин за хвилину відкрив зубами 52 пляшки з металевими кришками, присвятивши рекорд брату, який зник безвісти. А дніпрянин встановив світовий рекорд, протягнувши бородою 2,5-тонний автобус, і присвятив його війську