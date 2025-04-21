Має фізичну форму 25-річної: науковці вивчають 77-річну бігунку у пошуку секретів здорового старіння

Більшість бігунів суттєво втрачають свою продуктивність після 70 років, але не Дженні Райс зі США. Їй виповнилося 77, проте деякі показники її здоров’я такі ж, як у 25-річних.

Райс побила світові рекорди серед жінок у віковій категорії 75-79 років на всіх дистанціях.

Зараз бігунку вивчають науковці, щоб дізнатися секрети здорового старіння, повідомляє The Washington Post.

Дженні Райс – агентка з нерухомості на пенсії. Її зріст – 157 сантиметрів, а вага – 43 кілограми.

Жінка почала займатися бігом у 35 років. Вона хотіла скинути зайву вагу, яку набрала під час поїздки до родини у Сеул.

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"Я вирішила: якщо пробіжуся навколо кварталу, то відразу скину п'ять фунтів (близько 2,3 кілограма – ред.). Я пробігала лише одну-дві милі за раз (1,6-3,2 кілометра – ред.). У мене навіть не було кросівок", – згадує Райс.

Тоді вона вирішила взяти участь у кількох місцевих забігах заради розваги. І виграла їх.

Через рік жінка пробігла свій перший марафон у Клівленді без жодної серйозної підготовки – вона фінішувала за 3 години 45 хвилин. Тоді Райс подумала, що зможе покращити свій результат.

Через пів року в Колумбусі (штат Огайо) на своєму другому марафоні, вона зробила це – скоротила свій час забігу на 29 хвилин. Тоді жінка пройшла кваліфікацію для участі в Бостонському марафоні.

21 квітня Райс пробіжить свій 135-й забіг у Бостоні.

Дженні Райс займається бігом із 35 років Jeannie K. Rice/Facebook

Вона побила світові жіночі рекорди з бігу у категорії 75-79 років на кожній дистанції, а іноді навіть перевершувала найшвидших чоловіків цього віку.

Прикметно, що Райс майже ніколи не отримувала травм від надмірних навантажень, як-от тендиніт (запалення сухожиль) або стресовий перелом. Хоча нещасні випадки траплялися. Незадовго до одного з марафонів жінка підвернула щиколотку – це коштувало їй семи тижнів тренувань.

У лютому 2025 року в науковому журналі Journal of Applied Physiology опублікували результати тестування Райс. Зокрема науковці змусили її бігати на біговій доріжці зі зростальною інтенсивністю, вимірюючи при цьому споживання кисню і частоту серцевих скорочень.

Вчені відібрали кров жінки для оцінки рівня лактату – хімічної речовини, що утворюється при розщепленні вуглеводів. А також проаналізували її жировий прошарок, структуру м'язів і здатність використовувати кисень при специфічній швидкості марафонського бігу.

Дослідники виявили у Райс винятковий показник максимального споживання кисню (VO2 max), який є ключовим індикатором аеробної підготовки та витривалості. Він дорівнює результатам 25-річної жінки та свідчить про гарну роботу серцево-судинної системи.

У більшості нетренованих жінок 70-79 років VO2 max зазвичай на 45-65% нижчий, ніж у Райс.

За словами співавтора дослідження Баса Ван Хурена, бігунка може бути генетично схильною до високого VO2 max і гарної серцево-судинної підготовки. Але інші фактори, які сприяють цьому, можуть дати уроки здорового старіння.

"Райс є прикладом того, як послідовні тренування та, ймовірно, сприятлива генетика можуть частково кинути виклик звичайним процесам старіння", – зауважив вчений.

Спосіб життя рекордсменки

Фізичне навантаження

Райс пробігає 80 кілометрів на тиждень. У період підготовки до марафону це число збільшується до 120 кілометрів. Також тричі на тиждень вона піднімає легку вагу для зміцнення верхньої частини тіла.

Баланс між тренуваннями та відновленням

Відсутність травм від надмірних навантажень свідчить про те, що Райс дотримується цього балансу. Це допомагає їй стабільно підтримувати високий кілометраж протягом багатьох років.

Здорове харчування

Райс уникає смаженої їжі та солодощів у раціоні. Натомість вона їсть багато салатів, свіжих овочів, рису, риби та горіхів. Іноді жінка балує себе сиром.

Соціальне життя та інші інтереси

За словами Райс, вона веде активне соціальне життя і любить ходити на танці. Однак за тиждень до забігу обмежує це заняття.