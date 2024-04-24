Не хотів отримувати громадянство РФ: 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Донеччини

88-річний мешканець селища Очеретине Донецької області Іван Якович зміг самостійно вибратися з окупації. Росіяни забрали у чоловіка український паспорт, щоб замінити його на російський.

Як розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, волонтери зустріли дідуся на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська.

"Усю ніч пан Іван ішов до якого-небудь переїзду. Так як були обстріли, то він був змушений їх перечекати. А потім пішов далі.

При собі мав лише пенсійне посвідчення та рюкзак з речами. Український паспорт забрали окупанти і в нього, і в сусідів", – повідомив Філашкін.

Івана Яковича евакуюють до тимчасового притулку у Дніпрі. Згодом його переведуть до одного із закладів соціального захисту, де чоловіку виділять житло та нададуть необхідну допомогу.

"Історія пана Івана вражає. Це – громадянська позиція та любов до Батьківщини", – наголосив Вадим Філашкін.

Раніше ми розповідали, що з Голої Пристані, що в тимчасово окупованій Херсонщині, вивезли родину з двома дітьми.