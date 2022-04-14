Дідусь з онукою на руках. Як 84-річний чоловік із вірусного відео вивіз сім’ю з-під бомбардувань

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 квітня 2022

Дідусь з онучкою на руках, який став відомим через відео у соцмережах, зміг вивезти свою родину з-під обстрілів із Запорізької області у безпечне місце.

Історію евакуації цієї сім'ї розказали у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

84-літній Валентин Миколайович кілька діб провів за кремом свого старенького авто, щоб врятувати свою сім'ю та онуків. Родина жила у селі Степове Запорізької області. Майже місяць вони провели у підвалі будинку, ховаючись від бомбардувань.

За цей час вони з'їли усі запаси та ледь не втратили матір дітей – Марію. 

 Сім'я на перепочинку у Запорізькому хабі для переселенців. Фото ЮНІСЕФ

Пан Валентин – єдиний водій у сім'ї, тож він наважився на те, щоб вивезти сина, невістку, трьох онуків та песика до безпечного місця. Першу зупинку на маршруті вони зробили у Запорізькому хабі для біженців. 

@unicef_ukraine Children in Ukraine need peace NOW! #stopthewar #children #ukraine #війнавукраїні #unicef ♬ Тихенько мовчати - Clavier

Тут, поки батьки бавилися зі старшими дітками, Валентин Миколайович і заколисав молодшу 6-місячну Ізабелу.

 Валентин з онукою. Фото: ЮНІСЕФ

Далі сім'я попрямувала до Івано-Франківська. Зараз вони в безпеці, але не знають, чи зможуть повернутися додому.

Чоловік розказав, що його дитинство пройшло на уламках Другої світової війни.

"Я у дитинстві грав патронами, та не хочу, щоб у моїх онуків було таке саме дитинство", – зазначив він.

 Евакуювали усіх, навіть чотирилапого. Фото: ЮНІСЕФ

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