Уламок застряг у грудях: історія бійця, який три доби після поранень не міг дістатися до пункту евакуації

32-річний військовий Руслан отримав важке поранення на фронті і три доби не міг дістатися точки евакуації через постійні ворожі обстріли. Захисника вдалося вивезти на більш безпечну територію після двох днів у лісосмузі та майже доби дороги самотужки.

Тепер фахівці лікарні Святого Луки готуються видалити небезпечний уламок із його грудної клітки, розповіли в Першому медичному об’єднанні Львова.

Руслан Чайка родом із Львівщини. Його мобілізували до війська після початку повномасштабного вторгнення – навесні 2022 року. Чоловік служив командиром бойової машини у 110-й окремій механізованій бригаді.

На початку липня цього року на межі Донецької та Дніпропетровської областей захисник зазнав поранення. Тоді уламки чотирьох снарядів із російських дронів понівечили руку та поперек військового. Ще один – пошкодив легеню та застряг у його грудній клітці.

"Через постійні обстріли поранений Руслан не міг вибратися з посадки. Просидів там два дні. І лише на третій дочекався відносного затишшя, покинув лісосмугу та ще понад добу добирався до точки евакуації", – розповіли в Першому медичному об’єднанні.

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Зі стабілізаційного пункту пораненого бійця доставили до Запоріжжя. Згодом його розтрощену руку зібрали лікарі у Вінниці. Потім Руслан опинився у лікарні Святого Луки у Львові.

Місцеві фахівці готуються до чергової операції – видалення небезпечного осколка з грудної клітини захисника. Лікарі кажуть, якщо уламок не забрати, він може зміститися, повторно травмувати легеню або стати причиною розвитку інфекції.

Аби допомогти Руслану, медики планують провести процедуру в найменш травматичний спосіб – через кілька проколів за допомогою лапароскопічної стійки.

"Цей малоінвазивний хірургічний метод має істотні переваги над відкритими операціями – менша травматизація тканин, зниження рівня післяопераційного болю та швидке відновлення", – пояснили лікарі.

Раніше львівські медики провели унікальну операцію для захисника, який втратив два пальці на руці. Щоб відновити роботу кінцівки лікарі пересадили на неї палець із ноги бійця.