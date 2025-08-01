За унікальний порятунок побратима: бійця "Азову" визнали найкращим військовим медиком Європи

Нагороду вручили у Німеччині під час конференції Combat Medical Care Conference 2025

Бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Володимира Риженка (друга "Спрайта") визнали найкращим європейським медиком року в категорії "військова медицина".

Цю нагороду йому вручили на найбільшій європейській конференції з військової медицини Combat Medical Care Conference 2025, що відбулася в Німеччині, повідомили в Instagram 1-го корпусу НГУ "Азов".

"Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року — завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах.

Разом із відзнакою друг "Спрайт" отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію", – йдеться у дописі.

Загалом на заході були присутні понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу. Крім Володимира, у міжнародній конференції взяли участь ще двоє медиків з бригади. Вони поділилися унікальним досвідом надання допомоги в бойових умовах.

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Нагадаємо, що медики "Азову" під обстрілами здійснили скид крові з дрона, щоб врятувати бійця з важким пораненням шиї. Маніпуляція проходила в умовах обстрілу в бойовій броньованій машині.