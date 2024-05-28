"За мить до окупації вивіз із лінії вогню 57 людей": історія поліцейського з Донеччини

«Я тут, щоб захищати» - таку обітницю дав Дмитро Мазур мешканцям Лиманської громади на початку служби.

Поліцейський офіцер Лиманської громади на Донеччині Дмитро Мазур допомагає евакуйовувати людей, які живуть біля лінії бойових дій.

Він несе службу під жорстокими обстрілами і вивозив мешканців прифронтових сіл навіть під час російського наступу. А коли ворожі війська були всього за кілометр, він встиг евакуювати понад пів сотні людей.

Поліцейський входить до складу групи "Білий Янгол", розповіли у Національній поліції України.

Дмитро Мазуров обслуговує шість прифронтових населених пунктів: рідне йому Торське, Зарічне, Терни, Ямполівку, Колодязі, Іванівку.

"Я народився у Торському. До повномасштабної війни в ньому проживало приблизно 750 людей, було багато дітей, молодь. Зараз села майже немає, там повна розруха, залишилось до 120 мешканців", – розповідає чоловік.

У поліції Дмитро – з 2018 року, а "шерифом" він працює з 2020-го. Основним своїм завданням вважає допомогу людям.

Поліцейський розповів, що коли більшість сіл були окуповані, а ворожим військам залишався кілометр до селища Зарічне, там біля клубу зібралося понад пів сотні людей. Вони хотіли евакуюватися.

"Я на своєму службовому авто, на "Рено Дастері", під обстрілом почав вивозити громадян, насамперед дітей. У машину сідали по 6-7 осіб. Щоб вивезти всіх, довелося зробити вісім поїздок.

А потім зателефонував староста селища: ще дві літні жінки встигли прорватися з вже окупованого Торського через річку та бігли мені назустріч у Зарічне. Тому виїхав ще раз і забрав їх. Йшов бій, працювала артилерія, танки, було чутно автоматні черги", – пригадує Дмитро Мазуров.

Офіцер повернувся до служби одразу після деокупації району. Тоді люди жили без світла, не працювали магазини, не було зв’язку з навколишнім світом.

"І цей зв'язок, а також гуманітарну допомогу – продукти, ліки – це все люди отримували через нас, поліцейських. Зокрема через підрозділ, де я працював, – "Білий Янгол", – каже він.

Зараз села, в яких працює поліцейський, щодня страждають від російських атак. Терни і Торське розташовані за півтора-два кілометри від фронту. До Торського також залітають ворожі літаки.

Він розповідає, що після влучання в будинки, де перебували люди, доводиться разом з ДСНС розбирати завали і діставали тіла загиблих.

"Було врятовано багато життів. За останній рік ми вивезли всіх дітей, які жили біля лінії бойових дій, – це 32 дитини. Батьки до останнього не хотіли виїжджати. Ми їздили, вмовляли, що треба рятувати дитину. Знаходили місця по всій Україні, де можна жити безкоштовно", – каже поліціянт.

Раніше ми розповідали історію хорунжого "Спайдера", який 10 років служить в Азові і виховує бійців.