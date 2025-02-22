В Антарктиду повернувся на протезі: історія полярника, який отримав важке поранення на фронті

Український полярник Юрій Лишенко зустрів початок повномасштабного вторгнення в Антарктиді, а після повернення в Україну долучився до лав Збройних сил.

На фронті чоловік отримав важке поранення, що призвело до ампутації частини ноги. Попри травму Юрій повернувся до роботи на крижаному материку.

Історію одного з найбільш досвідчених українських полярників розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ Фото: НАНЦ

Харків'янин Юрій Лишенко здобув освіту штурмана на флоті та ходив у рейси морем, зокрема на крайню Північ. Уперше в українській антарктичній експедиції він узяв участь у 2011 році. Тоді чоловік працював на посаді дизеліста-електрика.

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Після цього Юрій долучився до ще трьох річних експедицій на українській станції "Академік Вернадський".

Коли у 2021 році Україна придбала у Великої Британії перший криголам, Юрій Лишенко долучився до обладнання та підготовки судна до першого рейсу.

"Саме він доклав надзвичайно багато зусиль, щоб лише за п'ять місяців від придбання британського "Джеймса Кларка Росса" перереєструвати судно на "Ноосферу" і повністю зібрати його до першого антарктичного сезону, який почався за місяць до повномасштабного вторгнення РФ", – розповіли в НАНЦ.

Під час 27-ї антарктичної експедиції Юрій брав участь у "пересадці серця" української станції на острові Галіндез. Досвідчений полярник допомагав замінити старі британські дизельні мотори на нові – ощадніші та більш екологічні.

"Для цієї робити полярник вирушив в Антарктиду трохи раніше всієї експедиції. Поки він діставався крижаного континенту, почалося повномасштабне вторгнення Росії", – зауважили в науковому центрі.

Після повернення з Антарктиди навесні 2023 року Юрій Лишенко взяв до рук зброю і став на захист держави. У лавах Збройних сил полярник керував групою штурмовиків 54-ї окремої механізованої бригади.

Чоловік брав участь в обороні Донеччини та Харківщини. Однак у жовтні 2023 року зазнав важкого поранення – в окоп захисників прилетіла ворожа міна.

"Юрій дивом вижив, але через тяжке поранення йому ампутували частину ноги", – розповіли в НАНЦ.

Український полярник жартував, що "став антарктичним піратом" з однією ногою та пінгвіном на плечі. Уже за півтора року після поранення Юрій пройшов реабілітацію та навчився ходити на протезі. У лютому 2025 року він долучився до сезонної антарктичної експедиції.

На станції "Академік Вернадський" полярник має проконтролювати роботу нових двигунів, оскільки його знання та досвід "унікальні", вважають у НАНЦ.

"Дякуємо за витримку та силу духу, відданість Україні та нашій спільній антарктичній справі", – написали колеги Юрія Лишенка.

Раніше ми розповідали про 32-річного ветерана війни Дмитра Бойка, який зазнав важкого поранення, але після ампутації продовжує жити звичним життям.