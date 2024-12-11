Привітав дружину і передав квіти з полону: історія оборонця Маріуполя, який повернувся додому

Вʼячеслав повернувся додому після майже 2 років у полоні

Під час перебування в полоні прикордонник та захисник Маріуполя В’ячеслав Кучковський зміг подзвонити дружині Валерії, щоб привітати її з 35-м днем народження.

Чоловік навіть замовив для коханої букет квітів. А менше ніж за рік військовослужбовець попав на обмін та повернувся додому, розповіли у Державній прикордонній службі України.

В’ячеслав боронив рідний Маріуполь, і коли росіяни вже оточили місто, найбільше переживав за дружину та 8-річного сина Роберта. Згодом прикордонник дізнався, що його рідним вдалось покинути місто.

У травні 2022 року захисники Азовсталі були вимушені здатись у полон. Підрозділ прикордонників, у якому був В’ячеслав, виходив останнім.

Жінка із сином безліч разів виходила на акції-нагадування про полонених захисників України. Для них дні очікування тата стали нескінченними.

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У червні 2023 року Валерії виповнилось 35 років, але бажання святкувати ювілей у неї не було. Але все змінив один телефонний двізнок від коханого. Він привітав її з днем народження, повідомив, що тримається, та пообіцяв ще один сюрприз. А за кілька годин кур’єр приніс Валерії величезний букет її улюблених ромашок!

Це було справжнісіньким дивом, адже одному з побратимів Вʼячеслава вдалось сховати телефон, з якого прикордонник і подзвонив коханій.

Валерія з букетом від коханого Державна прикордонна служба України

Під час обміну в лютому 2024 року В’ячеслав Кучковський повернувся з російського полону та зміг нарешті пригорнути у міцних обіймах дружину та сина.

Захисник Маріуполя схуд на майже 30 кг, але не втратив почуття гумору та віри у перемогу добра над злом.