"Я побував у пеклі": історія звільненого з полону захисника Зміїного, який хоче повернутися до війська

За місяць після обміну захисника Зміїного скерували на відновлення до Національного реабілітаційного центру UNBROKEN.

33-річний Вадим Нестеренко з Одещини – захисник острова Зміїний, який пробув у російському полоні понад 2 роки, втратив 24 кілограми ваги та пережив катування.

Після реабілітації він планує повернутися у військо.

Історію бійця розповіли у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.

У 2011-му – відразу після проходження строкової служби – Вадим увійшов до складу Ізмаїльського прикордонного загону. А в 2018 році доєднався до 35-ї окремої бригади морської піхоти. В її лавах і зустрів повномасштабне вторгнення – на острові Зміїний.

"24 лютого нас підняли о 3:30 по тривозі, бо у нашу сторону летів бомбардувальник. Потім ближче до обіду почали підходити кораблі. Перший – "Москва", другий – "Биков".

РЕКЛАМА:

Після евакуації цивільних кораблі підняли червоний прапор і почали обстріл. Далі почала працювати авіація, міномети і турелі. 4 години вибухи і свист не стихали. Вони знищили всі зенітні установки. Ми залишилися лише з автоматами", – пригадує боєць.

Морпіх мріє побувати в Парижі Фото: UNBROKEN

За його словами, вороги вимагали від українських прикордонників і морпіхів здатися. У відповідь їх послали у відомому напрямку. Згодом з’явилася інформація про загибель усіх захисників Зміїного. І лише згодом стало відомо, що вони потрапили у полон.

Вадим пробув на ворожій території 2 роки і 3 місяці. Каже, за цей час "побував у пеклі" – його неодноразово катували: обливали водою, труїли газом, били електрошокером і палицею. Зламали ребра, ніс і вибили з десяток зубів.

"Улюблене їхнє знущання – не давати їсти. Нам давали на прийом їжі 5 хв. Було нереально наїстися", – ділиться пережитим військовий.

Вадим каже: годували полонених препогано – шматком хліба і залитою кип’ятком капустою. Через це морпіх, який до полону важив 83 кілограми, на момент звільнення (31 травня 2024 року) схуд до 59 кілограмів.

За місяць після обміну захисника Зміїного скерували на відновлення до Національного реабілітаційного центру UNBROKEN.

"У пацієнта внаслідок перебування у полоні виникла низка недуг шлунково-кишкового тракту. Ми діагностували виразкову хворобу та грижу стравохода.

Ще пацієнт мав пошкодження правого колінного суглоба, травми обличчя з викривленням носової перегородки та спини. Останні припали на ділянку попереку. Також мали місце протрузії міжхребцевих дисків у ділянках шийного та поперекового відділів хребта", – розповідає про тодішній стан морпіха лікуючий лікар Орест Смалюх.

Боєць пробув на реабілітації у Центрі UNBROKEN три місяці. За цей час він набрався сил і помітно відновив масу тіла – тепер важить 75 кілограмів.

Наразі морпіх планує повернутися у військо. Він також має намір здійснити свою давню мрію – побувати в Парижі.

Раніше ми повідомляли, що з російського полону повернувся 30-річний військовослужбовець "Азову" Сергій Алєксєєвич – він був поранений і вижив у теракті в Оленівці.