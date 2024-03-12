У Львові медики здійснили мрію пораненого захисника: він знову може бігати. ФОТО

Військовий Геннадій Тамулевич, який після втрати кінцівки мріяв знову могти бігати, отримав спортивний протез і вже пробіг свої перші три сотні метрів.

25-річний боєць родом із Луганщини. Стати професійним військовим він вирішив ще у підлітковому віці: після початку війни на сході України російські війська окупували і його рідний Первомайськ. Тож після школи юнак вступив до військової академії в Одесі, повідомляє Національний реабілітаційний центр “Незламні”.

Повномасштабна війна застала Геннадія під Києвом. У боях за столицю він був командиром групи, яку з міркувань безпеки не можна називати. Коли ворог відступив від столиці, підрозділ офіцера перемістили на харківський напрямок. Потому – на запорізький, де воїн отримав поранення у квітні 2022 року.

“Того дня група наших бійців зайшла в один з населених пунктів, щоб пересвідчитись: окупантів там – немає. Та коли вони ближче підійшли до будинків, зрозуміли – на них уже чекали. Почалася перестрілка. Бій практично упритул.

На відстані десяти метрів Геннадій побачив і свого противника. Той цілився у нього з автомата. Лише мить – і захисник відчув, як струм вдаряє йому в ногу. Але перед тим, як зомліти, зібрався з рештками сил, вистрілив у ворога та знешкодив його”, – зазначають у реабілітаційному центрі.

Після важкого поранення захисник відновлювався рік Фото: Національний реабілітаційний центр "Незламні"

Отямився боєць у запорізькій лікарні. Медики боролися за його ногу, але зрештою кінцівку довелося ампутувати: дві ворожі кулі попросту розтрощили йому колінний суглоб і стегно.

Згодом Геннадій Тамулевич лікувався у Дніпрі, Вінниці, Львові та в Німеччині, де йому встановили перший протез.

“З ним він повернувся до України, бо вирішив: боротись із ворогом він буде до кінця, хай і не на передовій. Не відмовився захисник і від свого своєї мрії – знову бігати, нехай і на штучній кінцівці. Адже до поранення він бігав часто та багато”, – розповідають медики.

На протезі Геннадій Тамулевич продовжив військову службу.

У Львові протезисти виготовили для нього ще один індивідуальний куксоприймач, до якого прилаштували спеціальне активне коліно та бігову стопу. Завдяки цьому офіцер уперше за півтора року зміг пробігти три сотні метрів.

“Було непросто. До цього треба звикнути. Але початок – покладено. Мрії здійснюються”, – каже військовий.

Нагадаємо, у Вінниці провели унікальне для України протезування: пацієнт зможе ходити вже за шість тижнів.