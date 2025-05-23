Два місяці провів у комі: історія захисника, який отримав важке поранення на Курщині

Історія Михайла Вовчини, який через важке поранення впав у кому

33-річний доброволець Михайло Вовчина отримав важке поранення на Курщині – ворожий снаряд розірвався прямо біля нього.

Через важкий забій мозку чоловік два місяці провів у комі, однак уже починає ставати на ноги.

Його історію розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Михайло родом зі Львівщини. До початку повномасштабного вторгнення він працював кухарем за кордоном. На початку березня 2022 року чоловік повернувся додому, щоб стати на захист Батьківщини.

Михайло потрапив до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спочатку він був артилеристом, а згодом став оператором дронів.

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Поранення захисник отримав у січні 2025 року на Курщині. Михайло повертався з позиції разом із побратимами, але їхня машина зламалася. Тоді військові вийшли й намагалися полагодити авто.

В цей момент їх помітив ворожий дрон – він скинув боєприпас, який розірвався прямо біля Михайла. Уламки травмували голову та спину захисника.

"Пам’ятаю спалах, і як мене вже вантажили в хамер, а я очі не міг відкрити. Думав, що у мене щось з очима, а то була кров. Пам’ятаю ще, як везли на евакуацію", – розповідає Михайло.

Михайло до поранення Перше медичне об’єднання Львова

Він отримав важку черепно-мозкову травму, зокрема забій головного мозку. У стабілізаційному пункті військовий впав у кому.

Згодом Михайла прооперували в Сумах, а потім за порятунок взялися київські медики. У березні захисника, який все ще перебував у комі та на апараті ШВЛ, доправили до Львова.

Михайло отямився через два місяці після отримання поранення. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, де військовий пробув місяць, з ним займалися фізичний терапевт і логопед. Потім почалися більш активні заняття.

Зараз Михайло працює з ерготерапевтом над покращенням когнітивних функцій і навичок самообслуговування, а з фізичним терапевтом – над збільшенням сили мʼязів у нижніх кінцівках, подоланням контрактури (обмеженої рухливості) в кульшовому суглобі та ходьбою.

"Пацієнт не пропускає жодного заняття та вже демонструє гарні результати. А найбільша мотивує військового до відновлення його дівчина Ірина, яка весь цей час поруч зі своїм коханим", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Реабілітація Михайла буде досить тривалою. На нього чекають ще два втручання: із закриття дефекту кісток черепа титановою пластиною та пластична операція на обличчі.

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