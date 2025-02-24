Була пошкоджена третина мозку: історія відновлення захисника, який на фронті отримав важке поранення

34-річний Олексій Боркута з Кіровоградської області минулого року отримав важке поранення на фронті – постраждала третина його головного мозку.

Шанси на відновлення бійця були мізерними, але наразі Олексій уже робить неабиякі успіхи – ходить, розуміє сказане та потрохи говорить.

Історію захисника та його шлях до відновлення після травми розповіли у реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Олексій Боркута до повномасштабного вторгнення працював будівельником. Утім у перший же день війни він долучився до війська. Майже 2 роки чоловік воював на Херсонщині, де торік у березні отримав поранення у голову.

"Того дня Олексій з побратимами перепливали Дніпро, де їх і помітив ворог. А вже на суші скерував на українських захисників безпілотник зі скидами.

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Один з боєприпасів розірвався в метрі від Олексія. Дрібні уламки посікли голову та всю праву частину тіла захисника. Постраждала третина мозку", – розповіли у центрі UNBROKEN.

Захисник отримав важку черепно-мозкову травму, з якою шанси на виживання та одужання були мізерні. Олексій провів 21 день у комі, понад місяць не міг дихати самостійно, а вся ліва сторона його тіла була паралізована.

"Олексій не говорив і взагалі ні на що не реагував. Лікарі схилялися до думки, що в такому стані пацієнт, ймовірно, залишиться назавжди. Попри розпач, його батько не втрачав віри. Він увесь час був поруч із сином", – кажуть фахівці.

Завдяки реабілітації Олексій знову може ходити Реабілітаційний центр UNBROKEN

Допомогти воїну взялася мультидисциплінарна команда у Львові, до складу якої увійшли фізичні та ерготерапевти, терапевти мови та мовлення, психологи.

"Коли я тільки познайомився з Олексієм, він не розмовляв і не реагував на вербальні вказівки. Але ми почали з ним займатися в такому стані – просто в лікарняному ліжку.

Далі займалися над відновленням здатності ходити, підніматися і спускатися сходами, а також відпрацьовували падіння та підйом з підлоги. Пізніше почали займатися вже і над покращенням якості ходьби", – розповів фізичний терапевт Ростислав Мастеляк.

65-річний Віктор, батько Олексія Боркути, не відходить від сина, живе з ним у лікарні та щодня з ним додатково займається.

Рік безперервної боротьби приніс неймовірні результати: завдяки реабілітації Олексій знову може ходити, розуміє, що йому кажуть, та потрохи говорить.

У центрі UNBROKEN додали, наразі Віктору та Олексію найбільше бракує спокійного і тихого місця поза межами медзакладу, де вони могли б перепочити і відчути себе, мов удома.

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