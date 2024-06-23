Чи знайде дівчина цвіт папороті? Перевірте, як добре ви знаєте традиції на Івана Купала. ТЕСТ

Свято Івана Купала – одне з найяскравіших у народно-обрядовому календарі.

Цьогоріч воно буде дещо незвичним і особливим: Україна вперше за багато років відзначає Купала майже одночасно з літнім сонцестоянням, у ніч з 23 на 24 червня.

Тому Купала припадає не на пісний день, як зазвичай, а на другий день святкування Трійці.

Гучні святкування на всю ніч залишилися в минулому – нині люди вкрай рідко влаштовують традиційні гуляння з купальським багаттям, хороводами та пусканням вінків чи купанням. Однак, деякі традиції таки збереглися як данина пам’яті предкам та роду.

Пропонуємо вам перевірити, як добре ви знайомі з купальськими традиціями.

ВІДЕО ДНЯ

1/13 З яким астрономічним явищем пов’язане святкування Купала? Рівноденням Свято Купала зародилося у дохристиянські часи у день літнього сонцестояння і було спрямоване на родючість, поклоніння сонцю та іншим стихіям, які пов'язані з врожайністю. Сонцестоянням Свято Купала зародилося у дохристиянські часи у день літнього сонцестояння і було спрямоване на родючість, поклоніння сонцю та іншим стихіям, які пов'язані з врожайністю. Затемненням Сонця Свято Купала зародилося у дохристиянські часи у день літнього сонцестояння і було спрямоване на родючість, поклоніння сонцю та іншим стихіям, які пов'язані з врожайністю.

2/13 У день Івана Купала … Найкоротший день і найдовша ніч у році Оскільки свято пов'язане до дня літнього сонцестояння, вважається, що на Купала найдовший день і найкоротша ніч у році. Найдовший день і найкоротша ніч у році Оскільки свято пов'язане до дня літнього сонцестояння, вважається, що на Купала найдовший день і найкоротша ніч у році. День і ніч рівні за тривалістю Оскільки свято пов'язане до дня літнього сонцестояння, вважається, що на Купала найдовший день і найкоротша ніч у році.

3/13 Яке церковне свято наклалося на язичницьке Купала? Різдво Іоана Предтечі Після приходу християнства церква намагалася інтерпретувати язичницькі свята і активно їх просувати або ж навпаки заборонити. Щодо Купала, то про це яскраво свідчить історія з назвою свята, коли до неї додали приставку "Івана". Церква в цей день відзначає Різдво Іоана Предтечі і закликає його провести у храмі з молитвою. Усікновення голови Івана Хрестителя Після приходу християнства церква намагалася інтерпретувати язичницькі свята і активно їх просувати або ж навпаки заборонити. Щодо Купала, то про це яскраво свідчить історія з назвою свята, коли до неї додали приставку "Івана". Церква в цей день відзначає Різдво Іоана Предтечі і закликає його провести у храмі з молитвою. День Іоана Богослова Після приходу християнства церква намагалася інтерпретувати язичницькі свята і активно їх просувати або ж навпаки заборонити. Щодо Купала, то про це яскраво свідчить історія з назвою свята, коли до неї додали приставку "Івана". Церква в цей день відзначає Різдво Іоана Предтечі і закликає його провести у храмі з молитвою.

4/13 Чи можна було купатися на свято літнього сонцестояння? Так, бо в цей день вода допомагала очиститися Обряд купання на свято був оповитий прикметами та різнився залежно від регіону. В одних селах вважалося, що треба купатися, коли сонце на одному рівні з водою. Тоді людина, яка купається в один момент із сонцем – очиститься. В інших регіонах було категорично заборонено купатися. Ні, бо вода “вимагала жертви” і можна було втопитися Обряд купання на свято був оповитий прикметами та різнився залежно від регіону. В одних селах вважалося, що треба купатися, коли сонце на одному рівні з водою. Тоді людина, яка купається в один момент із сонцем – очиститься. В інших регіонах було категорично заборонено купатися. І так, і ні: в різних регіонах існували різні повір’я Обряд купання на свято був оповитий прикметами та різнився залежно від регіону. В одних селах вважалося, що треба купатися, коли сонце на одному рівні з водою. Тоді людина, яка купається в один момент із сонцем – очиститься. В інших регіонах було категорично заборонено купатися.

5/13 Для чого на Купала стрибали через вогнище? Щоб отримати таємні знання, де шукати скарби Молодь стрибала через купальське вогнище вже наприкінці святкувань. Варіацій цього обряду існує багато, основна мета – очистити душу від злих поглядів, гріхів, прокльонів, зурочень та іншого нематеріального бруду. Вважалося, якщо перескочити через вогонь за руку з коханою людиною, ніщо вас не розлучить. А от якщо “стрибун” падав або в нього загорався одяг – це віщувало біду. Щоб “очиститися” – від гріхів, вроків, прокльонів Молодь стрибала через купальське вогнище вже наприкінці святкувань. Варіацій цього обряду існує багато, основна мета – очистити душу від злих поглядів, гріхів, прокльонів, зурочень та іншого нематеріального бруду. Вважалося, якщо перескочити через вогонь за руку з коханою людиною, ніщо вас не розлучить. А от якщо “стрибун” падав або в нього загорався одяг – це віщувало біду. Щоб у цьому році знайти собі пару Молодь стрибала через купальське вогнище вже наприкінці святкувань. Варіацій цього обряду існує багато, основна мета – очистити душу від злих поглядів, гріхів, прокльонів, зурочень та іншого нематеріального бруду. Вважалося, якщо перескочити через вогонь за руку з коханою людиною, ніщо вас не розлучить. А от якщо “стрибун” падав або в нього загорався одяг – це віщувало біду.

6/13 Навіщо у купальську ніч шукали квітку папороті? Її цвіт міг вилікувати будь-яку хворобу Хоча насправді папороть не цвіте, люди вважали, що її цвіт таки існує і з’являється він лише в ніч на Івана Купала. Той, хто знайде Квітку щастя, мав втримати її від нечистих сил, які, вважалося, намагатимуться її відібрати, і не розповідати про неї нікому. За повір'ям цвіт давав надприродні знання, його власник розумів мову тварин та пташок, міг відшукати будь-які скарби, а рука, якою той зірвав квітку, матиме надприродну силу. Вона приносила незліченне багатство своєму власнику Хоча насправді папороть не цвіте, люди вважали, що її цвіт таки існує і з’являється він лише в ніч на Івана Купала. Той, хто знайде Квітку щастя, мав втримати її від нечистих сил, які, вважалося, намагатимуться її відібрати, і не розповідати про неї нікому. За повір'ям цвіт давав надприродні знання, його власник розумів мову тварин та пташок, міг відшукати будь-які скарби, а рука, якою той зірвав квітку, матиме надприродну силу. Квітка давала надприродні вміння і знання власнику Хоча насправді папороть не цвіте, люди вважали, що її цвіт таки існує і з’являється він лише в ніч на Івана Купала. Той, хто знайде Квітку щастя, мав втримати її від нечистих сил, які, вважалося, намагатимуться її відібрати, і не розповідати про неї нікому. За повір'ям цвіт давав надприродні знання, його власник розумів мову тварин та пташок, міг відшукати будь-які скарби, а рука, якою той зірвав квітку, матиме надприродну силу.

7/13 Чи могла на Купала йти шукати цвіт папороті дівчина? Так Зірвати цвіт могли тільки молоді хлопці. Етнограф Степан Килимник пише, що за віруваннями ані старим, ані жінкам ця квітка не трапляється. Але коли той, хто знайде цвіт папороті ожениться, то жінка в нього буде вічно молода, красива, здорова і добра, а діти – здорові, ласкаві і роботящі. Так, але не робили цього, бо бракувало сміливості. Зірвати цвіт могли тільки молоді хлопці. Етнограф Степан Килимник пише, що за віруваннями ані старим, ані жінкам ця квітка не трапляється. Але коли той, хто знайде цвіт папороті ожениться, то жінка в нього буде вічно молода, красива, здорова і добра, а діти – здорові, ласкаві і роботящі. Ні Зірвати цвіт могли тільки молоді хлопці. Етнограф Степан Килимник пише, що за віруваннями ані старим, ані жінкам ця квітка не трапляється. Але коли той, хто знайде цвіт папороті ожениться, то жінка в нього буде вічно молода, красива, здорова і добра, а діти – здорові, ласкаві і роботящі.

8/13 Обрядовість якого свята перегукується з відзначенням літнього сонцестояння? Трійці Купальські вірування нагадують традиції Зелених свят, себто Трійці. В літературі навіть згадують формулювання "троїцько-купальські свята", об’єднуючи їх. Обидва свята мали в собі одну суть – початок літа, апогей вегетації. В ці дні люди намагалися створити собі захист від відьом, русалок та наворожити собі майбутню долю. Великодня Купальські вірування нагадують традиції Зелених свят, себто Трійці. В літературі навіть згадують формулювання "троїцько-купальські свята", об’єднуючи їх. Обидва свята мали в собі одну суть – початок літа, апогей вегетації. В ці дні люди намагалися створити собі захист від відьом, русалок та наворожити собі майбутню долю. Спаса Купальські вірування нагадують традиції Зелених свят, себто Трійці. В літературі навіть згадують формулювання "троїцько-купальські свята", об’єднуючи їх. Обидва свята мали в собі одну суть – початок літа, апогей вегетації. В ці дні люди намагалися створити собі захист від відьом, русалок та наворожити собі майбутню долю.

9/13 Яка рослина, закладена за пояс, мала вберегти на свято від відьми? Полин На Купала за пояс закладали часник, або ж вішали його просто на пояс. Так люди берегли себе від чародійства. Полин носили з собою на Трійцю від русалок і потерчат, а свячену вербу після Пальмової неділі ховали у поясі від зурочень і прокльонів. Часник На Купала за пояс закладали часник, або ж вішали його просто на пояс. Так люди берегли себе від чародійства. Полин носили з собою на Трійцю від русалок і потерчат, а свячену вербу після Пальмової неділі ховали у поясі від зурочень і прокльонів. Верба На Купала за пояс закладали часник, або ж вішали його просто на пояс. Так люди берегли себе від чародійства. Полин носили з собою на Трійцю від русалок і потерчат, а свячену вербу після Пальмової неділі ховали у поясі від зурочень і прокльонів.

10/13 Навіщо на Купала люди збирали рослини? Для захисту від лихого, любовної магії та побутової магії Люди вірили, що купальське зілля, як і троїцьке, захищає від потерчат і злиднів, домовиків та відьом, але вдосвіта на Івана Купала збирали також рослини від болю в животі чи головного болю, щоб відвадити грозу, для допомоги у пологах та купання дітей, для любовних ритуалів, тощо. Для медичних потреб Люди вірили, що купальське зілля, як і троїцьке, захищає від потерчат і злиднів, домовиків та відьом, але вдосвіта на Івана Купала збирали також рослини від болю в животі чи головного болю, щоб відвадити грозу, для допомоги у пологах та купання дітей, для любовних ритуалів, тощо. Обидва варіанти правильні Люди вірили, що купальське зілля, як і троїцьке, захищає від потерчат і злиднів, домовиків та відьом, але вдосвіта на Івана Купала збирали також рослини від болю в животі чи головного болю, щоб відвадити грозу, для допомоги у пологах та купання дітей, для любовних ритуалів, тощо.

11/13 Якщо віночок, який пускала на воду дівчина на Купала, крутився на одному місці, це означало … що “лихе крутить”, треба було тікати від води і не озиратися. Поширена традиція на Купала – плести віночки з польових квітів, пускати на воду і слідкувати, як вони поведуться. Вважалося, куди попливе віночок, там дівчина і вийде заміж. Найгіршою прикметою було, коли вінок тонув – для власниці це віщувало смерть. Якщо ж крутився на одному місці, казали, що хлопець, якого кохає, “покрутить” нею і покине що цього року вода не хоче розповідати дівчині її долю. Поширена традиція на Купала – плести віночки з польових квітів, пускати на воду і слідкувати, як вони поведуться. Вважалося, куди попливе віночок, там дівчина і вийде заміж. Найгіршою прикметою було, коли вінок тонув – для власниці це віщувало смерть. Якщо ж крутився на одному місці, казали, що хлопець, якого кохає, “покрутить” нею і покине що хлопець, якого загадала дівчина, може “покрутити” нею і кинути. Поширена традиція на Купала – плести віночки з польових квітів, пускати на воду і слідкувати, як вони поведуться. Вважалося, куди попливе віночок, там дівчина і вийде заміж. Найгіршою прикметою було, коли вінок тонув – для власниці це віщувало смерть. Якщо ж крутився на одному місці, казали, що хлопець, якого кохає, “покрутить” нею і покине

12/13 Які чудодійні властивості приписували люди купальській росі? Оберігала від зурочення На Купала зранку треба було босоніж вийти в сад і пройтися по росі – щоб ноги не боліли. Жінки і дівчата лягали на траву і качалися в росі – щоб бути здоровими і зберегти красу. Дарувала здоров’я і красу На Купала зранку треба було босоніж вийти в сад і пройтися по росі – щоб ноги не боліли. Жінки і дівчата лягали на траву і качалися в росі – щоб бути здоровими і зберегти красу. Притягувала багатство На Купала зранку треба було босоніж вийти в сад і пройтися по росі – щоб ноги не боліли. Жінки і дівчата лягали на траву і качалися в росі – щоб бути здоровими і зберегти красу.