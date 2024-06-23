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Чи знайде дівчина цвіт папороті? Перевірте, як добре ви знаєте традиції на Івана Купала. ТЕСТ
tan4ikk/Depositphotos
tan4ikk/Depositphotos
Свято Івана Купала – одне з найяскравіших у народно-обрядовому календарі.
Цьогоріч воно буде дещо незвичним і особливим: Україна вперше за багато років відзначає Купала майже одночасно з літнім сонцестоянням, у ніч з 23 на 24 червня.
Тому Купала припадає не на пісний день, як зазвичай, а на другий день святкування Трійці.
Гучні святкування на всю ніч залишилися в минулому – нині люди вкрай рідко влаштовують традиційні гуляння з купальським багаттям, хороводами та пусканням вінків чи купанням. Однак, деякі традиції таки збереглися як данина пам’яті предкам та роду.
Пропонуємо вам перевірити, як добре ви знайомі з купальськими традиціями.
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