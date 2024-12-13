"ЇЇ MOVA": у Києві покажуть пластично-поетичний перформанс про трансформацію особистості

Не знаючи минулого – не матимеш майбутнього.

Без належного фундаменту будинок швидко зруйнується.

Відсутність коріння робить дерево вразливим перед вітром.

Без опори немає стійкості. Без серця тіло не живе.

А що робити, якщо твоє серце все життя звучало мовою ворога?

І весь твій фундамент раптово затріщав по швах і вмить зруйнувався у чорний попіл?

І ти стоїш посеред нього, намагаючись згадати те, чого ніколи не було у твоєму житті – іншого звучання.

Робота шукає відповіді на ці питання на базі власного досвіду авторки і може слугувати як форма терапії та зцілення для тих, хто зіткнувся з подібними травмами. Перформанс має на меті показати внутрішню боротьбу між теплими ностальгічними спогадами та свідомою рішучістю відмовитися від усього, що пов'язане з російською субкультурою та пропагандистськими наративами.

"ЇЇ MOVA" – це пластично-поетична історія-сповідь про зміну себе як особистості через зміну своєї мови. Це пошук нових життєвих опор, поки власне Я руйнує попередні та ховає їх уламки вглиб несвідомого.

Проєкт відображає болісну реальність тисячів людей, які пережили війну та втрати, включаючи втрату мови і формування нової культурної ідентичності на тлі психологічного та морального розломів.

Пластичний перформанс з дискусійним обговоренням побаченого з глядачем з можливими елементами імерсивності – залученням глядача до дії відбудеться 18 грудня о 18:30.

Локація: Київська опера (КМАТОБ), Арт-сцена, вул. Межигірська, 2.

Реєстрація – за донат на будь-яку суму.

Команда дуже цінує тих, хто боронить Україну та українську мову зокрема, тому частину зібраних коштів буде спрямовано на підтримку ЗСУ.

"Для мене зміна мови – це не лише зміна вокабуляру. Розмовляти іншою мовою – це ніби бути іншою людиною, з новим звучанням, способом мислення, а як наслідок – нові звички, рішення, висновки. Ставати новою людиною не завжди дуже просто і безболісно. Мова – це безумовно про ідентичність. І саме зараз час для того, щоб віднайти свою" , – говорить режисерка Катерина Кузнецова .

Робота є продовженням work in progress ЇЇ MOVA, що було підтримано Стипендією імені Антонена Арто, яка була заснована Proto produkciia Foundation та Opera aperta contemporary opera laboratory у січні-лютому 2024 року.

Команда:

Хореографія, режисура, виконання – Катерина Кузнецова

Музика – Іван Гаркуша, Іван Лиховід (контрабас), Олексій Шмурак

Сценографія / костюми – Олена Поліщук

Світло – Світлана Змєєва

Асистентки хореографа – Олександра Максимчук, Софія Андрійченко

Проєкт є переможцем грантової програми Per Forma, яку здійснює платформа Kyiv Contemporary Music Days за підтримки Performing Arts Fund NL та Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів для розвитку сектору перформативних мистецтв в Україні.

Катерина Кузнецова – танцівниця, яка народилася у Краматорську Донецької області. Почала танцювати з 16 років, у 2015 році здобула ступінь спеціаліста хореографа та вчителя хореографії у Національному університеті ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ.

Фото: Валерія Ландар

Танцювально-театральна карʼєра Катерини розпочалась у 2016 році у трупі театру "Київ-Модерн Балет", де вона була провідною солісткою до 2022 року. Також була частиною "BAZA ART PEOPLE" (Україна), "UKRAINIAN DANCE THEATER" (Україна), Holstebro Dance Company (Данія), Hannover State Opera (Німеччина), NDT Summer Intensive (Нідерланди).

У 2022 році разом із чоловіком, хореографом Іллею Мірошніченком створили танцювальну компанію "INSHA DANCE COMPANY", у межах якої була асистенткою хореографа у хореографічній резиденції в колаборації з Танцювальним Домом Tanzfaktur, Німеччина (2022-2023 роки). З 2024 року Катерина є експерткою ради Перформативних та сценічних мистецтв Українського Культурного Фонду.