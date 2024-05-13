Кабмін проведе службове розслідування щодо заступника голови МОН: що відомо

Кабінет Міністрів ініціював проведення службового розслідування стосовно заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Наразі Міністерство освіти і науки винесло на розгляд уряду проєкт про його розпорядження.

Про це "УП. Життя" повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) та у МОН.

У коментарі для "УП. Життя" керівник департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції Олександр Шульга розповів, що у Винницького виявили порушення з ознаками корупції.

"Нещодавно кабмін поінформував нас, що пан Винницький є співвласником товариства з обмеженою відповідальністю "Експоплаза". Відповідно до закону, протягом 60 днів після призначення на посаду він мав передати корпоративні права в управління.

Однак він зробив це на пів року пізніше. Швидше за все, вже після того, як хтось звернув йому на це увагу", – пояснив Олександр Шульга.

За словами керівника департаменту, це порушення вимог закону "Про запобігання корупції". Тож, зважаючи на це, Кабмін доручив скликати комісію для проведення службового розслідування.

Яка відповідальність передбачена?

Олександр Шульга сказав, що таке порушення не є корупційним, але пов’язане з корупцією. Воно є "більш дрібним" і передбачає лише дисциплінарну відповідальність – догану або звільнення з посади.

"Теоретично можна розглядати і звільнення з посади заступника міністра освіти, але тут треба врахувати серйозність порушення. Таке рішення має ухвалити прем’єр-міністр", – зауважив експерт.

Комісія, яка проводитиме розслідування, має запропонувати, яким чином реагувати на це, щоб не допустити таких помилок у майбутньому, чи наполягати на тому, щоб притягнути заступника міністра до відповідальності.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у Винницького правопорушення пов'язане з корупцією Фейсбук Михайла Винницького

У відповідь на інформаційний запит "УП. Життя" у МОН повідомили, що до складу комісії можуть увійти представники Мінʼюсту, Міністерства внутрішніх справ, Мінекономіки, Мінфіну, Мінцифри, НАЗК, Національного агентства України з питань державної служби, Національної поліції та Державної податкової служби.

Також відповідно до Порядку проведення службового розслідування під час службового розслідування особу, стосовно якої воно проводиться, можна відсторонити від виконання посадових обов'язків або ж не робити цього. Таке рішення може ухвалити або суб’єкт призначення (тобто людина, яка має повноваження призначити когось на посаду) або керівник органу (тобто очільник МОН).

Однак на накладення дисциплінарної відповідальності існують обмеження: якщо минуло більше як рік з моменту вчинення правопорушення, застосувати її не зможуть.

"За нашими підрахунками, в липні 2024 року цей термін спливає. Якщо до цього часу ніхто не ухвалить жодного рішення, то потім це вже не можна буде зробити.

Комісія підіб’є підсумки, але накласти дисциплінарне стягнення буде неможливо. Тобто після цього покарання вже не загрожує", – наголосив керівник департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції Олександр Шульга.

"УП. Життя" зверталася до Михайла Винницького за коментарем, однак не отримала відповіді.

Хто такий Михайло Винницький

У травні 2023 року Кабінет Міністрів призначив Михайла Винницького заступником міністра освіти і науки, і відповідає за вищу освіту.

Він є викладачем соціології у Києво-Могилянській академії, а також у Могилянській та Львівській бізнес-школах (УКУ).

Протягом 2015-2020 років був радником міністра освіти і науки України та працював над розробкою та впровадження програм доктора філософії.

А з 2019 по 2022 року Винницький обіймав посаду керівника Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.