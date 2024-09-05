Ліквідація Інституту УДО України: студенти проти рішення, Кабмін розгляне розпорядження від МОН

Міністерство освіти і науки України ініціювало ліквідацію Інституту Управління державної охорони України. Проєкт відповідного розпорядження вже надійшов до Кабінету Міністрів, невдовзі його розглянуть.

Студенти не погоджуються з таким рішенням та вимагають зупинити процес ліквідації. Їх підтримують народні депутатки Юлія Гришина та Соломія Бобровська.

"УП. Життя" поспілкувалася зі студентами, які навчаються в Інституті. У цілях безпеки редакція не розголошує їхніх імен та інших особистих даних. Ми також просили про коментарі викладачів і працівників вишу, однак вони відмовилися, стверджуючи, що зазнають тиску з боку Управління державної охорони України.

Ліквідація Інституту УДО: що відомо про причини такого рішення?

Один зі студентів Інституту УДО України у коментарі для "УП. Життя" розповів, що 1 липня 2024 року на платформі Google Classroom вони отримали повідомлення про те, що Інститут ліквідовують. Студентів попросили терміново прибути на зустріч з представниками Інституту та Управління державної охорони, яка відбулася 15 липня.

"Нам сказали, що була перевірка колегії і вона ж ухвалила рішення закрити Інститут та створити Центр професійної підготовки. Причини цього нам не повідомили. Нас поставили перед фактом.

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Повідомлення, яке отримали студенти Скрин надано студентом

Опісля того відбулася ще інша зустріч, з колишнім заступником начальника Інституту, полковником Тарасом Бульбою. Перед її початком нас попросили здати гаджети, а перед входом в аудиторію розмістили металорамку, через яку ми проходили. Це – порушення наших прав. Він розповів, що рішенню УДО України сприяло нове керівництво, яке має намір навести лад", – кажуть студенти.

У пояснювальній записці до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про ліквідацію Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка" рішення обґрунтовують тим, що Інститут протягом тривалого часу порушував законодавство у сфері вищої освіти.

Щоправда, не зазначено, як саме це відбувалося. Відомо, що Інститут пройшов перевірку Національного агентства із забезпечення якості освіти та 28 травня 2024 року отримав акредитацію ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ програми "Особиста та майнова безпека" на 5 років (до 1 липня 2029-го).

Натомість тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу міжнародного співробітництва та комунікації УДО України Валентина Савіцька у відповіді на інформаційний запит "УП. Життя" раніше повідомляла, що "немає суттєвих чи не суттєвих причин, а Інститут потребує модернізації відповідно до вимог воєнного часу".

Народна депутатка Соломія Бобровська у коментарі для "УП. Життя" зазначала, що Колегія УДО України не має повноважень ухвалювати таке рішення, тож не може його ліквідувати. Вона переконана: такий крок є незаконним і припускає, що причиною цього є внутрішній інтерес – хтось зацікавлений у розвалі інституту і перетворенні його в інший заклад.

Чому студенти проти ліквідації Інституту УДО України

Студенти розповіли, що обурені таким рішенням колегії УДО України.

"Рішення щодо ліквідації Інституту видається безпідставним і позбавленим будь-якої аргументації, таким, що базується винятково на особистих мотивах окремих посадових осіб УДО України, які виступили ініціаторами цього.

Рішення Колегії вважаємо таким, що не ґрунтується на нормах чинного законодавства", – наголошують студенти Інституту.

Однак студенти проти переведення і хочуть продовжувати навчання лише у цьому виші, адже тут є унікальні освітні програми, альтернативи яким немає деінде.

Як розповіли студенти, після того, як було оголошене рішення про ліквідацію, їм запропонували відрахуватися та перевестися на навчання в Академії Служби безпеки України.

"Як студент, хочу висловити свою категоричну незгоду з рішенням про ліквідацію. Тут ми здобуваємо спеціальні знання та розвиваємось як особистості. Закриття Інституту позбавить нас можливості продовжити навчання у тому місці, яке ми самі для себе обрали.

Ми вимагаємо відкритого діалогу та пошуку альтернативних рішень. Чому закривають Інститут без урахування думки здобувачів освіти? Хочу продовжити своє навчання тут", – каже один зі студентів у коментарі для "УП. Життя".

"Я проти ліквідації. Жоден інший заклад вищої освіти не в змозі забезпечити такий багаж знань для вдосконалення професійних навичок, необхідних у роботі офіцера УДО України", – розповів інший студент.

Раніше тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу міжнародного співробітництва та комунікації УДО України Валентина Савіцька розповідала, що зі студентами "досягнуто домовленостей щодо продовження навчання за певними спеціальностями у Національній академії Служби безпеки України. Додаткові пропозиції також готує Міністерство освіти і науки".

Натомість у листі, який УДО України надіслало студентам, йдеться, що вони "не зобов’язані враховувати думку здобувачів освіти, адже Інститут розглядають як власність Управління".

Студенти звернулися до депутатів і МОН, щоб запобігти ліквідації Інституту УДО України

Аби зберегти навчальний заклад, студенти звернулися до народних депутатів та Міністерства освіти і науки України з проханням допомогти зупинити ліквідацію.

На звернення студентів відреагувала голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради Юлія Гришина. Вона додала, що не згодна з рішенням про ліквідацію і вимагатиме зупинити процес.

22 липня 2024 року відбулося засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому обговорили ситуацію, що склалася навколо Інституту. За словами Соломії Бобровської, на ньому новообраний очільник УДО України Олексій Морозов не зміг пояснити причин такого рішення.

Комітет виніс рішення переглянути ліквідацію Інституту та зняти питання про закриття ЗВО.

Однак Управління державної охорони України проігнорувало цю вказівку. За словами студентів, вони отримали відповідь, де зазначено, що ліквідаційні заходи продовжують і лист з проханням розробити проєкт ліквідації направлено до МОН. Його вже отримав Кабінет Міністрів. Наразі відомо, що має відбутися засідання, на якому вирішать, ліквідовувати Інститут чи ні.

"УП. Життя" також надіслала інформаційний запит до Міністерства освіти і науки. Наразі відповіді ми не отримали.

За словами студентів, до оголошення про ліквідацію в Інституті навчався 71 студент, який здобував рівень бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, а опісля – 48. Ця кількість без набору першого курсу, оскільки вступну кампанію призупинили до того, як оголосили результати перевірки Колегії.

Ті, хто залишилися, продовжують навчання. Що буде далі – поки не відомо. Студенти зазначають, що поки алгоритм переведення їх до інших ЗВО не розробили.