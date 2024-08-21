Ліквідація Інституту УДО: як пояснюють рішення у виші та чому студенти проти

Оновлено 22.08.24 о 20:00

Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут УДО) ліквідовують. На його базі створять сучасний Центр професійної підготовки фахівців безпеки.

Таке рішення ухвалила колегія УДО, повідомила тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу міжнародного співробітництва та комунікації УДО Валентина Савіцька у відповіді на інформаційний запит "УП. Життя".

Однак народна депутатка Соломія Бобровська у коментарі для "УП. Життя" стверджує, що Колегія не мала повноважень для ухвалення такого рішення, адже Інститут було створено Кабінетом Міністрів. Тож парламентарка вважає такий крок незаконним.

Студенти, які здобували освіту в цьому закладі, теж не підтримують ліквідацію вишу та вимагають розголосу ситуації.

ВІДЕО ДНЯ

Редакція "УП. Життя" намагається розібратися у ситуації, що склалася.

Чому Колегія УДО ухвалила таке рішення?

У коментарі для "УП. Життя" Валентина Савіцька розповіла, що таке рішення ухвалили, адже Інститут УДО потребує модернізації та змін, щоб відповідати вимогам воєнного часу.

За її словами, Президент України Володимир Зеленський дав завдання новопризначеному начальнику УДО Олексію Морозову модернізувати заклад вищої освіти. Зокрема:

вдосконалити матеріально-технічну та навчальну бази;

розробити нові підходи роботи, зокрема для рекрутингу кадрів;

підвищити рівень бойової та мобілізаційної готовності особового складу;

створити власний навчальний полігон.

"Першочергово це пов’язано з дією воєнного стану, а також змінами, які стосуються євроатлантичного напрямку розвитку нашої держави.

УДО України – це правоохоронний орган спеціального призначення, який відповідає за безпеку органів державної влади та посадових осіб, а також глав іноземних делегацій.

Крім того, ми входимо до складу сил безпеки й оборони України – вони наразі переживають реформи, щоб відповідати стандартам НАТО та ЄС. Саме ці вимоги часу й стали передумовами та причиною ліквідації Інституту", – пояснила Валентина Савіцька.

У коментарі для "УП. Життя" ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров розповів, що ЗВО був самостійним і мав власне джерело фінансування.

"Таке рішення було ухвалене Управлінням державної охорони України як єдиним державним замовником на підготовку фахівців у галузі охорони та безпеки.

На діяльність КНУ ліквідація Інституту ніяк не вплине, адже він фінансувався з держбюджету за рахунок коштів УДО", – зазначив Бугров.

Як зазначила Валентина Савіцька, процес ліквідації вже розпочато, а на базі Інституту створять сучасний Центр професійної підготовки фахівців безпеки, який відповідатиме умовам сьогодення, а також міжнародним стандартам підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які після завершення навчання зможуть реалізувати себе у галузі безпеки та оборони.

Чи законним є такий крок?

У коментарі для "УП. Життя" народна депутатка Соломія Бобровська розповіла, що вважає рішення про ліквідацію незаконним, адже колегія УДО не має повноважень для його ухвалення.

"Інститут був створений Кабінетом Міністрів, а не Міністерством освіти чи КНУ. Колегія УДО не може його ліквідувати. Для цього є зовсім інша процедура", – зазначила Бобровська.

Нардепка зауважила, що нещодавно змінився очільник УДО – ним став Олексій Морозов. Його призначили на посаду 21 червня, а вже 29-го оголосили про ліквідацію вишу.

Соломія Бобровська зазначає, що Морозов не може обґрунтувати рішення про ліквідацію. Вона припускає, що причиною цього є внутрішній інтерес – хтось зацікавлений у розвалі інституту і перетворенні його в інший заклад.

Читайте також : У МОН анонсували приєднання до Києво-Могилянської академії одного зі столичних вишів

Де навчатимуться студенти, яких зарахували до ліквідації вишу?

Студенти, яких зарахували на навчання ще до того, як ухвалили рішення про ліквідацію Інституту УДО, проінформовані щодо змін у ЗВО. З ними провели зустрічі, на яких обговорили можливості продовжити навчання в інших вишах.

"Студенти, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю "Державна безпека" завершать навчання та отримають дипломи у цьому календарному році.

Також досягнуто домовленостей щодо продовження навчання за певними спеціальностями у Національній академії Служби безпеки України. Додаткові пропозиції для переведення студентів готує Міністерство освіти і науки. Тож кожен опанує свою спеціальність та матиме вищу освіту", – запевнили в Інституті УДО.

Натомість народна депутатка Соломія Бобровська розповіла, що після того, як стало відомо, що Інститут УДО ліквідовують, до неї надійшли листи від студентів вишу. Вони повідомляли, що їх раптово переводять в інші ЗВО, а інститут ліквідовують.

"Курсанти хочуть завершити навчання у цьому виші та здобути ступінь бакалавра чи магістра. Чому вони мають йти в інший заклад? Тим більше, що Інститут УДО – це єдиний ВНЗ, де готують фахівців у галузі охорони.

У тому Центрі, який планують створити, вони не отримають дипломів", – каже Соломія Бобровська.

Зокрема самі студенти наголошують: немає в Україні іншого закладу вищої освіти, де готують фахівців у сфері охорони та безпеки, а отже альтернативи не існує. Змінювати спеціальність чи ЗВО вони не мають наміру.

"Будучи абітурієнтами, ми свідомо обирали заклад вищої освіти, який єдиний, відповідно до вимог часу та потреб держави, готує кваліфікованих фахівців у галузі здійснення охорони та забезпечення безпеки із видачею престижного диплому міжнародного зразка, а отже альтернативи для зміни місця навчання – немає", – йдеться у дописі Студентського парламенту.

Попри те, що процес ліквідації вже розпочато, Бобровська відстоюватиме інтереси Інституту та сподівається, що його таки вдасться зберегти.

Як щодо викладачів?

Велика кількість викладачів Інституту УДО матимуть можливість продовжити роботу в новоствореному Центрі підготовки, додала Валентина Савіцька.

"Реформування та ефективне покращення вишу вимагає часу. Ми зараз під пильним наглядом громадськості, керівництва держави та журналістів, тож розуміємо, яка перед нами відповідальність.

Але наш колектив націлений на результат задля безпеки посадових осіб та нашої перемоги", – наголосила тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу міжнародного співробітництва та комунікації Валентина Савіцька.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар народної депутатки Соломії Бобровської та позицію студентів Інституту УДО.