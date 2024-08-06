В Україні змінили вимоги до керівників медзакладів: знання української – обов’язкове

Знання мови можна підтвердити, склавши іспит або надавши шкільний атестат

Претенденти на посаду керівника державного чи комунального закладу охорони здоров’я обов’язково мають підтвердити свій рівень володіння українською мовою.

Відповідні зміни Кабінет Міністрів України 23 липня затвердив постановою № 840, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Раніше запровадити нововведення мовний омбудсмен запропонував в Річному звіті про стан дотримання мовного закону в 2023 році.

Відтепер вимоги до кандидатів, крім освіти та стажу роботи, містять положення про володіння державною мовою.

Претенденти на посаду керівників лікарень на підтвердження знань української мають подати конкурсній комісії відповідний документ.

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За Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" це можуть засвідчити:

державний сертифікат, який отримують після складання іспиту на володіння державною мовою;

витяг з Реєстру, що підтверджує видачу державного сертифіката;

документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни).

Як зазначили на сайті уряду, вимоги, за якими будуть оцінювати критерій, згодом має розробити та затвердити Міністерство охорони здоров’я.

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Крім обов’язкового володіння державною, Кабмін також вніс низку змін відповідно до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

"Загалом передбачається, що схвалені урядом зміни дозволять істотно знизити корупційні ризики та забезпечити дотримання принципів прозорості, демократичності, неупередженості та справедливості під час призначення на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я", – зазначили на сайті уряду.

Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила текст Стандарту Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1-С2".