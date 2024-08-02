Нацкомісія схвалила Стандарт "Українська мова як іноземна. Рівні А1-С2"

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила текст Стандарту "Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння А1-С2".

Рішення Нацкомісія ухвалила 31 липня, йдеться на сайті органу.

"Комісія вже пройшла основні етапи! Створення цього Стандарту було ґрунтовним, кропітким, ретельним і досить тривалим процесом, який тепер вийшов на завершальну стадію", – поділилися автори Стандарту.

Наступним етапом стане погодження та державна реєстрація Стандарту як нормативного документа. За словами співробітників Нацкомісії, це стане першим подібним досвідом у практиці Міністерства юстиції України.

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"Переконані, що Стандарт державної мови буде надійним підґрунтям для тих, хто викладає українську мову в усьому світі, укладає підручники та посібники, створює тести з української мови як іноземної, розробляє навчальні програми, організовує школи та курси для всіх охочих вивчити українську мову", – пояснили в Нацкомісії.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення і пояснив його практичну цінність.

"Це рішення – вагомий крок для утвердження та популяризації української за кордоном. Переконаний, це суттєво збільшить кількість охочих вивчити мову Героїв у світі, а також гарантуватиме українській статус офіційної мови Європейського Союзу", – повідомив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого РФ Луганську українських педагогів, які раніше викладали державну мову та літературу, відправляють на перепрофілювання. Учителів, зокрема, навчають за напрямом "російська мова та література".