Не ріжуть, а везуть на виставку: у КАІ відповіли на фейк про знищення президентського літака

У соцмережах з’явилися звинувачення керівництва Київського авіаційного інституту (раніше – НАУ) в демонтажі президентського літака Ту-134 з території Державного музею авіації.

Зокрема, одна користувачка звинуватила адміністрацію музею та КАІ в тому, що вони "ріжуть літак на металобрухт", поки музей зачинений для відвідувачів.

Однак в. о. ректора КАІ Ксенія Семенова пояснила: літак не ріжуть, а демонтовують для перевезення на ВДНГ у межах "Фестивалю кар’єри".

"Як тільки ми побачили, що Євген Мушкін на ВДНГ разом з Work.ua роблять грандіозний Фестиваль кар'єри у стилі літака, злітної смуги, зрозуміли, що це доля", – написала Семенова.

Поки основна експозиція музею на Медовій закрита, літак тимчасово виставлять на ВДНГ.

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"Ми хочемо нагадати українцям, що попри закрите небо, авіація жива… Це і є незламність", – каже в. о. ректорки.

При цьому літак залишиться частиною музейного фонду, зберігаючи свій статус.

У проєкті виставки беруть участь КАІ та Work.ua за сприяння Департаменту культури КМДА і Департаменту територіального контролю Києва.

Нагадаємо, Ту-134А-3 – урядовий літак перших років незалежності, побудований у Харкові. Він перевозив президентів, мав урядовий телефон та спеціальні місця для підписання угод.

Зберігається літак на території Державного музею авіації.