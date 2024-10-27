"Питання залишається відкритим": Папа Римський таки не дозволив жінкам приймати сан диякона

Синод при Папі щодо реформування католицької церкви завершився 26 жовтня 2024 року

Синод католицької церкви при Папі Римському Франциску не дозволив висвячувати жінок в диякони. Про це йдеться в рекомендаціях, які ухвалили за результатом процесу реформування церкви.

"Того, що ми схвалили, достатньо", – завершив засідання синоду 26 жовтня глава католицької церкви, пише The Washington Post.

У підсумковому документі йдеться про те, що "питання доступу жінок до дияконського служіння залишається відкритим".

Диякони – посада, яка передбачає багато функцій, схожих на ті, що мають священники, як-от проведення хрещення, вінчання та похорон. Водночас у католицькій церкві вони не мають достатньо повноважень для того, аби служити меси, інформує ABC News.

24 жовтня кардинал Віктора Фернандес заявив про те, що Папа виступає проти можливості для жінок бути дияконами.

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Натомість Франциск нібито "відкритий" для додаткового вивчення цього питання, а вже створена спеціальна комісія має продовжувати вивчення питання розширення прав жінок у католицькій церкві.

Віктор Фернандес зауважив, що комісія розглядатиме лише те, як розширити владу жінок поза посадами служителів церкви. На його думку, для можливості висвячення їх у диякони "не настав момент".

"Більшість із них (йдеться про жінок у католицькій церкві – ред.) не просили і не бажали дияконату, який був би обтяжливим для їхньої мирянської праці", – стверджує Віктор Фернандес.

Багаторічний синодальний процес породив надії на зміни для жінок, які давно скаржилися на гірше ставлення до них у католицькій церкві, порівняно з чоловіками.

Наразі жінки не можуть отримувати вищі посади, але виконують значну частину роботи з управління католицькими лікарнями та школами.

На думку виконавчої директорки Конференції жіночої ординації Кейт Макелві, жіноцтво у всьому світі відреагує на остаточні рекомендації "з великим розчаруванням", адже вони сподівалися на конкретні зміни.

Кейт Макелві визнала, що в католицькій церкві відбувся "культурний зсув", однак його швидкість надто повільна для багатьох жінок.

Також в остаточні документи, прийняті за результатом засідання синоду, не включили питання щодо ЛГБТК+ спільноти та служби одружених священників.

Крім того, регіональні церкви вимагали більш визначених кроків для запобігання сексуальному насильству в церкві та забезпечення справедливості для постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року співробітники та студенти одного з університетів Бельгії розкритикували Папу Франциска за позицію щодо ролі жінок у католицькій церкві.

На звинувачення католицизму в укоріненні несправедливого ставлення щодо жінок, Франциск відповів, що церква – жіноча, адже в італійській це іменник жіночого роду.

"Жінка в народі Божому є донькою, сестрою, матір’ю", – сказав він, додавши, що "жіночність говорить до нас плідною гостинністю, турботою та життєдайною відданістю".